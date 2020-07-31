Nike выпустила рекламу об объединяющей силе спорта. И она так прекрасна, что хочется пересматривать снова и снова

Компания Nike выпустила рекламу с лозунгом «You Canʼt Stop Us» («Нас не остановить»). В ролике снялись более 50 спортсменов. Среди них баскетболист Леброн Джеймс, теннисистка Серена Уильямс и игрок в американский футбол Колин Каперник. В роли рассказчика — футболистка Меган Рапино. Она говорит об объединяющей силе спорта.

Самое впечатляющее в ролике — это монтаж. В видео экран разделен на две равные части. В каждой изображены разные люди и виды спорта. При этом визуально кадры продолжают друг друга. К примеру, видео со скачущим на лошади всадником переходит в видео с велосипедистом. Или вот баскетболистка кидает мяч — а ловит его ребенок, прыгающий в бассейн.

Nike

Есть в рекламе и кадры со спортсменами, поддерживающими движение Black Lives Matter, и стадионы, опустевшие из-за COVID-19. В конце появляется надпись «You Canʼt Stop Sport» («Спорт не остановить»), которая превращается в «You Canʼt Stop Us».