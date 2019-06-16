RSAC, Дрейк, Мак Сима Мгла, Олег Мусор — и певица из «Черного зеркала» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю (ладно, прошлую мы пропустили из-за Голунова, было не до музыки) сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: Феликс Бондарев пожинает плоды успеха хита «NBA», Дрейк празднует победу своей любимой команды NBA, а Netflix раскручивает несуществующую певицу Эшли О. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
RSAC & Ella «Эйсид»
Песня «NBA» сделала Феликса Бондарева героем всех школьных дискотек страны. Этот простецкий кальян-поп, записанный вместе с певицей Эллой Пономаревой из Донецка, вышел еще в прошлом году на гитарном альбоме RSAC «Аргументы», но тогда автор, кажется, не делал на него большой ставки. Этой весной трек вдруг завирусился среди пользователей TikTok и стал настолько популярным во всех стриминговых сервисах, что группу даже пригласили в шоу «Вечерний Ургант». Пока горячо, группа выпускает целый альбом в духе «NBA». В больших дозах он быстро наскучивает, но и без хороших треков — как, например, «Эйсид» — здесь не обошлось.
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Bat For Lashes «Kids in the Dark»
Одна из лучших певиц Великобритании Наташа Хан возвращается после трехлетнего молчания с новым альбомом «Lost Girls»; он выйдет в начале сентября. Открывающий сингл звучит как идеальная поп-баллада 1980-х, которую моментально представляешь себе в титрах сериала «Очень странные дела».
Дрейк «Omerta»
Знаменитое «проклятие Дрейка» (странным образом все спортсмены, с которыми рэпер делает селфи, затем проигрывают) наконец снято — его родная и любимая команда «Торонто Рэпторс» впервые в истории стала чемпионом NBA. По такому случаю рэпер торжественно выпустил новый сингл. Никакой связи с баскетболом в песнях не прослеживается, зато инфоповод отработан.
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Эшли О «On a Roll»
Пятый сезон «Черного зеркала», по общему мнению, получился самым слабым в истории культового сериала, но и здесь не обошлось без красивой истории в жанре «пост-пост мета-мета». В третьем эпизоде «Rachel, Jack and Ashley Too» рассказывается о вымышленной поп-звезде Эшли О, роль которой с легкостью исполнила Майли Сайрус. Все слащавые хиты Эшли, звучащие в кадре —на самом деле изрядно переработанные каверы на главную индастриал-рок-группу Америки Nine Inch Nails. После выхода фильма Netflix решил официально издать сингл и видео несуществующей певицы, и Трент Резнор — в полном восторге!
Сравните с оригиналом
Burial «Claustro»
Уильям Бивэн уже давно завязал с полноформатными альбомами, ограничиваясь выпуском редких треков раз в пару лет. Сейчас именно тот момент, когда ваш плейлист можно обновить новинками от влиятельного электронного продюсера.
Мак Сима Мгла «Фит с молчанием»
За последний год Максим Семушкин, выступающий под псевдонимом Мак Сима Мгла, небезосновательно стал одной из главных надежд и открытий независимого российского хип-хопа. На новом альбоме, все таком же мрачном и неуютном, он рефлексирует о том, что «когда-нибудь споет совместный трек с молчанием» — музыкант с 14 лет постепенно теряет слух. Видео на эту песню снималось в его родном Кирово-Чепецке, где нашлось немало эффектных видов провинциальной разрухи. Ролик вышел сразу в двух вариантах, поскольку на этапе монтажа исполнитель и режиссер разошлись в окончательном видении совместной работы. Получились действительно два совсем разных клипа.
Версия автора
Версия режиссера
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«Аигел» «Четкий»
Грядущий третий альбом дуэта Айгель Гайсиной и Ильи Барамии грозит стать самой лихой русскоязычной записью года. В доказательство синглы «На нашей стороне» и «Идем на канцо», а также убойный клип «Четкий», в котором очередной «хозяин жизни» в исполнении барабанщика Shortparis Данилы Холодкова отплясывает в ресторане как в последний раз.
Лиам Галлахер «Shockwave»
Братья Галлахеры продолжают негласную вражду и соперничество, выпуская и новую музыку одновременно. Но если проект Ноэля High Flying Birds пока записывает ленивое псевдо-диско, то Лиам внезапно вырвался вперед, выдав прямолинейный мелодичный рок в духе старого Oasis — с ковбоями, пожарами и уличными протестами в качестве визуального ряда.
Марика Хэкман «The One»
Молодая английская исполнительница Марика Хэкман пока звезд с неба особо не хватает, но стабильно сочиняет очень хорошие треки. Это один из них. Обратите внимание.
Олег Мусор «Я буду петь свою музыку»
Девушка, скрывающаяся за псевдонимом Олег Мусор, поет о красотках из Жулебино, вреде наркотиков, вписках в храме и страстной любви к пиву. Звучит как молодая Земфира, родись она лет на 20 попозже, но не в Уфе, а в спальном районе Юго-Восточного округа Москвы. Главное достоинство этой музыки — тотальная ирония. Хотя красивого надрыва и пафоса ей тоже не занимать. Например, в этом треке, вдохновленном прошлогодним арестом рэпера Хаски.
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