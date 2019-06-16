RSAC & Ella «Эйсид»

Песня «NBA» сделала Феликса Бондарева героем всех школьных дискотек страны. Этот простецкий кальян-поп, записанный вместе с певицей Эллой Пономаревой из Донецка, вышел еще в прошлом году на гитарном альбоме RSAC «Аргументы», но тогда автор, кажется, не делал на него большой ставки. Этой весной трек вдруг завирусился среди пользователей TikTok и стал настолько популярным во всех стриминговых сервисах, что группу даже пригласили в шоу «Вечерний Ургант». Пока горячо, группа выпускает целый альбом в духе «NBA». В больших дозах он быстро наскучивает, но и без хороших треков — как, например, «Эйсид» — здесь не обошлось.