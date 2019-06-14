Команда «Торонто Рэпторс» впервые в истории стала победителем Национальной баскетбольной ассоциации. В ночь на 14 июня в шестой игре финальной серии плей-офф НБА «Торонто» одержала победу над действующим чемпионом «Голден Стейт» со счетом 114:110. В итоге канадский клуб победил в серии 4-2.

«Торонто» впервые играл в финале НБА. Впервые же канадская команда выиграла этот титул.

«Торонто» стал участником НБА в 1995 году, когда лигу решили расширить двумя канадскими командами — «Торонто Рэпторс» и «Ванкувер Гриззлис». Позже «Ванкувер» перебрался в Мемфис, и «Торонто» остался единственным канадским клубом в НБА.