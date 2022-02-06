RHCP, Розалия, Мицки и «Пионерлагерь Пыльная Радуга» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Red Hot Chili Peppers «Black Summer»

Странно, наверное, ожидать откровений и внезапных перерождений от вполне себе маститых легенд, отточивших свою уникальную стилистику до уровня золотого стандарта. Да, новый трек звучит, словно бы его сочинила и сыграла нейросеть. Но это хорошая нейросеть имени Джона Фрушанте —гитариста, ответственного за самые красивые мелодии в истории RHCP. Хватит ли его запала на полноценное триумфальное возвращение, узнаем 1 апреля — в день выхода первого за пятилетку альбома «перцев» «Unlimited Love».