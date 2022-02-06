RHCP, Розалия, Мицки и «Пионерлагерь Пыльная Радуга» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем коротко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: возвращение Red Hot Chili Peppers, мощный сингл Розалии и отличные пластинки Мицки и Black Country, New Road.
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Red Hot Chili Peppers «Black Summer»
Странно, наверное, ожидать откровений и внезапных перерождений от вполне себе маститых легенд, отточивших свою уникальную стилистику до уровня золотого стандарта. Да, новый трек звучит, словно бы его сочинила и сыграла нейросеть. Но это хорошая нейросеть имени Джона Фрушанте —гитариста, ответственного за самые красивые мелодии в истории RHCP. Хватит ли его запала на полноценное триумфальное возвращение, узнаем 1 апреля — в день выхода первого за пятилетку альбома «перцев» «Unlimited Love».
Black Country, New Road «Concorde»
Самый прогрессивный и перспективный молодой ансамбль Великобритании стахановскими темпами закрепляет успех своего прошлогоднего дебюта — и лишается фронтмена прямо накануне выхода второго альбома. Сюжет, отдающий трагедией и конспирологией. Пластинка, вновь достойная всех похвал и наград.
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Rosalia «Saoko»
Испанская поп-дива очень красочно обращается с казалось бы предсказуемой формой — фривольная джазовая вставка посреди пробивного поп-грува оказывается главным украшением и без того бойкого трека.
Animal Collective «We Go Back»
Взбалмошный психоделический калейдоскоп. Как если бы The Beach Boys вдруг перенеслись из 1960-х в наш 2022-й и окончательно сошли с ума от современных музыкальных инструментов и средств звукозаписи.
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«Пионерлагерь Пыльная Радуга» «Отходняк»
Любимая рок-группа Окси на коне и во всей красе, но потом все равно отходняк.
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«Гафт» «Все равно нулю»
Хорошая петербургская группа «Гафт» объединяет дружественных молодых музыкантов — от «Свидания» до «Комсомольска» (и при смешном камео Юрия Бардаша) — в тревожно залихватском рейве. История не только красивая, но и благотворительная. Все доходы от стримов перечислят фонду «Вера».
Settlers и «Другдиджея» «Листики»
Питерский джаз-фолк встречает московский одлскул хип-хоп. Внезапный невероятный и великолепный дуэт.
Лиам Галлахер «Everythingʼs Electric»
Рок-урок — бывший вокалист Oasis сочиняет на пару с бывшим барабанщиком Nirvana. Звучит практически как в лучшие времена.
Mitski «Stay Soft»
Главный альбом недели — шестой сольник Мицки Мияваки — оказался не лучшей ее пластинкой, но смелым исследованием на тему, как делать шероховатую и неуютную поп-музыку, от которой при этом все равно никак не отвязаться.
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«Вещь» «Двери»
Новая вершина торжества абсурда от ивановских эстетов-декадентов. Такие двери нам определенно нужны!
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