Джон Фрушанте вернулся в Red Hot Chili Peppers. Вспоминаем, какой была (и теперь снова будет!) группа вместе с ним
Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers объявила о возвращении гитариста Джона Фрушанте — ровно через 10 лет после того, как тот покинул коллектив. В истории RHCP были несколько гитаристов, но Фрушанте по праву главный из них. Прежде он играл в группе в 1988–1992-е и в 1998–2009-е годы, заслужив звание одного из лучших гитаристов современности. С Фрушанте группа записала пять альбомов, включая самые знаменитые «Blood Sugar Sex Magik», «Californication» и «Stadium Arcadium». О дальнейших планах RHCP пока не распространяются, хотя у музыкантов уже запланирован ряд фестивальных выступлений в США и Европе весной-летом 2020 года. В ожидании концертов и новых записей мы предлагаем вспомнить и посмотреть, чем же так велики RHCP вместе с Фрушанте.
«Knock Me Down»
Первым альбомом, в записи которого принимал участие Джон Фрушанте, стал «Motherʼs Milk» 1989 года. Он же стал для RHCP пропуском в высшую лигу рок-музыки. Например, благодаря такому хиту.
«Pretty Little Ditty»
Инструментальная композиция, в которой Фрушанте и басист Фли расслабленно упражняются в соло-мастерстве. В 2000 году на небольшом сэмпле из нее выстроила себе целую карьеру группа Crazy Town. Помните «Butterfly»?
«Breaking The Girl»
Альбом «Blood Sugar Sex Magik» 1991 года содержал сразу несколько хитов — от заглавной и «Under The Bridge» до «Suck My Kiss» и «Give It Away». Но нельзя пропустить и эту, одну из самых красивых баллад группы.
«Under The Bridge»
Одной лишь этой гитарной партией Фрушанте уже навсегда вписал себя в историю рок-музыки.
«Around The World»
Впервые Фрушанте ушел из RHCP в 1992 году — из-за серьезных проблем с наркотиками. Шесть лет спустя, излечившись от наркозависимости, он триумфально вернулся в группу — под яростные и громкие аккорды «Around The World».
«Californication»
Один из пиков величия и популярности группы — в августе 1999 года RHCP презентуют свежевышедший альбом «Californication» перед 300 тысячами человек на Васильевском спуске у стен московского Кремля.
«Canʼt Stop»
Возможно, самый красочный и фееричный клип RHCP. Особенно хорош Фрушанте (точнее, три Фрушанте), подпевающий Энтони Кидису из мусорного бака.
«The Zephyr Song»
Еще один хит альбома «By The Way» 2002 года — классические гармонии и гитарные партии.
«Dani California»
Последний на сегодня альбом RHCP, записанный при участии Фрушанте, открывался песней «Dani California». В клипе музыканты смешно позировали в костюмах рок-героев прошлого. Песню подозревали в плагиате с композиции Тома Пэтти «Mary Janeʼs Last Dance», но до суда дело не дошло.
«Desecration Smile»
Один из лучших номеров «Stadium Arcadium» — самого успешного альбома RHCP. После него Фрушанте опять покинул группу, сославшись на желание поменять что-то в своем творчестве. На смену он оставил своего друга и коллегу Джоша Клингхоффера, который играл с RHCP следующие 10 лет.