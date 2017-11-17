шапито

Reddit ненавидит Electronic Arts за Battlefront 2. Только мемы

Meduza
17:36, 17 ноября 2017

Если вы имеете хоть какое-то отношение к компании Electronic Arts, на Reddit вам лучше не заходить: пользователи форума постоянно рисуют обидные картинки и гифки о компании, которая чуть не испортила игру Star Wars: Battlefront 2. Издательство так агрессивно продвигало внутриигровые микротранзакции, на которые можно купить дополнительные возможности, что пользователи Reddit фактически объявили Electronic Arts войну — и добились того, что из Battlefront 2 (по крайней мере временно) убрали все платные услуги. «Медуза» собрала примеры мемов, которыми игроки реагировали на действия издательства.

Star Wars: Казино-фронт

Star Wars: Casinofront #MicroGambling from gaming

Когда видишь, как кто-то играет за Дарта Вейдера

«В нем самая высокая концентрация микротранзакций, которую я когда-либо видел в живых существах»

When you see a player using Darth Vader in Battlefront 2 from PrequelMemes

Новый логотип Electronic Arts

«EA*. Да пошли вы.

*Разблокируйте оставшуюся часть логотипа за 60 тысяч кредитов»

The new logo from EA! from funny

Игрок получает счет за Star Wars: Battlefront 2

«Дыхание — 1 доллар, разговоры — 5 долларов, стояние — 10 долларов, существование — 2 доллара, безделье — 2 доллара, чавканье — 1 доллар».

Player receives bill for Star Wars Battlefront II transactions (2017, colorized) from BikiniBottomTwitter

Disney избивает Electronic Arts

«Electronic Arts убрала микротранзакции (на время) из Battlefront? Disney вряд ли понравился плохой пиар „Звездных войн“».

Когда Electronic Arts говорит, что временно отключает микротранзакции

«Чувствую ловушку…»

When EA says they are temporarily disabling micro-transactions from PrequelMemes

Когда слышишь заявление Electronic Arts

— Мы вас ясно услышали, поэтому отключаем все транзакции в игре.

— Сектор чист!

— Возможность покупать кристаллы появится позже.

— Не чист! Не чист!

When I heard about EA's announcement

Новая портативная консоль от Electronic Arts

Отец, успокойся, это же просто игра, а не казино

«Ты не знаешь, как работает EA, сынок. Моя страховка поможет вам протянуть какое-то время. Люблю вас, чуваки».

Battlefront II

Реакция Reddit на Electronic Arts: коротко

Reddit's reaction to EA a nutshell from PrequelMemes

Как выглядел бы Mario от Electronic Arts

«У вас закончились прыжковые токены. Пожалуйста, купите еще токенов, чтобы Марио мог прыгать».

Please don't let us get to this point... from gaming

Когда тебя травит даже приложение погоды

«Я последую за примером EA и буду раздавать хорошую погоду через лутбоксы»

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