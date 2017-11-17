Reddit ненавидит Electronic Arts за Battlefront 2. Только мемы

Если вы имеете хоть какое-то отношение к компании Electronic Arts, на Reddit вам лучше не заходить: пользователи форума постоянно рисуют обидные картинки и гифки о компании, которая чуть не испортила игру Star Wars: Battlefront 2. Издательство так агрессивно продвигало внутриигровые микротранзакции, на которые можно купить дополнительные возможности, что пользователи Reddit фактически объявили Electronic Arts войну — и добились того, что из Battlefront 2 (по крайней мере временно) убрали все платные услуги. «Медуза» собрала примеры мемов, которыми игроки реагировали на действия издательства.