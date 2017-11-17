шапито
Reddit ненавидит Electronic Arts за Battlefront 2. Только мемы
Если вы имеете хоть какое-то отношение к компании Electronic Arts, на Reddit вам лучше не заходить: пользователи форума постоянно рисуют обидные картинки и гифки о компании, которая чуть не испортила игру Star Wars: Battlefront 2. Издательство так агрессивно продвигало внутриигровые микротранзакции, на которые можно купить дополнительные возможности, что пользователи Reddit фактически объявили Electronic Arts войну — и добились того, что из Battlefront 2 (по крайней мере временно) убрали все платные услуги. «Медуза» собрала примеры мемов, которыми игроки реагировали на действия издательства.
Star Wars: Казино-фронт
Когда видишь, как кто-то играет за Дарта Вейдера
«В нем самая высокая концентрация микротранзакций, которую я когда-либо видел в живых существах»
Новый логотип Electronic Arts
«EA*. Да пошли вы.
*Разблокируйте оставшуюся часть логотипа за 60 тысяч кредитов»
Игрок получает счет за Star Wars: Battlefront 2
«Дыхание — 1 доллар, разговоры — 5 долларов, стояние — 10 долларов, существование — 2 доллара, безделье — 2 доллара, чавканье — 1 доллар».
«Electronic Arts убрала микротранзакции (на время) из Battlefront? Disney вряд ли понравился плохой пиар „Звездных войн“».
Когда Electronic Arts говорит, что временно отключает микротранзакции
«Чувствую ловушку…»
Когда слышишь заявление Electronic Arts
— Мы вас ясно услышали, поэтому отключаем все транзакции в игре.
— Сектор чист!
— Возможность покупать кристаллы появится позже.
— Не чист! Не чист!
Новая портативная консоль от Electronic Arts
Отец, успокойся, это же просто игра, а не казино
«Ты не знаешь, как работает EA, сынок. Моя страховка поможет вам протянуть какое-то время. Люблю вас, чуваки».
Реакция Reddit на Electronic Arts: коротко
Как выглядел бы Mario от Electronic Arts
«У вас закончились прыжковые токены. Пожалуйста, купите еще токенов, чтобы Марио мог прыгать».
Когда тебя травит даже приложение погоды
«Я последую за примером EA и буду раздавать хорошую погоду через лутбоксы»