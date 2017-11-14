Electronic Arts сделала Дарта Вейдера в Battlefront 2 в четыре раза дешевле. Но игроки все равно недовольны

Компания Electronic Arts, издающая шутер Star Wars: Battlefront 2, объявила, что стоимость Дарта Вейдера и других внутриигровых персонажей снизится на 75 процентов. На такое решение издательство пошло из-за недовольства игроков завышенной стоимостью персонажей.

Теперь Дарт Вейдер и Люк Скайуокер стоят по 15 тысяч кредитов — единиц внутриигровой валюты, которые выдаются за те или иные достижения в однопользовательском и многопользовательском режимах. Император Палпатин, Чубакка и Лея Органа обойдутся в 10 тысяч кредитов каждый; наконец, Иден Версио стала стоить 5 тысяч кредитов.

До этого все персонажи стоили в четыре раза дороже. Из-за этого, по примерным подсчетам, ради одного Дарта Вейдера пришлось бы играть 40 часов. Однако игроки обнаружили, что не все так просто. Вместе со снижением стоимости героев в Battlefront 2 вчетверо снизилось вознаграждение за прохождение однопользовательской кампании — с 20 тысяч до пяти.

Пользователи Reddit предположили, что таким образом создатели игры решили сохранить изначально заложенный баланс: пройдя кампанию за Версио, игрок получает нужное количество кредитов для покупки этого персонажа. Размер вознаграждения за другие достижения не изменился; на Дарта Вейдера теперь, предположительно, можно накопить за несколько часов.

Процесс игры за Дарта Вейдера в Battlefront 2 Star Wars HQ

Еще одним поводом для недовольства компанией Electronic Arts стало исчезновение с сайта компании кнопки для оформления возврата ее игр. Это произошло вскоре после того, как на Reddit появился пост игрока, возмущенного слишком дорогим Дартом Вейдером — он писал, что оформил возврат, так как считает неправильным наличие подобных ограничений в игре за 80 долларов (комментарий представителя Electronic Arts к этой записи получил самый низкий рейтинг за всю историю Reddit; на момент написания заметки — минус 677 тысяч очков).

Пользователи форума шутили о том, что теперь им придется висеть по полчаса на телефонной линии, чтобы заработать достаточно кредитов для соединения со специалистом, но позже выяснилось, что оформление возврата онлайн возможно — кнопку можно найти через Google.

15 ноября Electronic Arts собирается устроить сессию ответов на вопросы игроков на Reddit. Star Wars: Battlefront 2 выйдет 17 ноября на PlayStation 4, Xbox One и PC.