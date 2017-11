Худший комментарий в истории Reddit: Electronic Arts пытается оправдать идиотское задание в Star Wars: Battlefront 2 Играй 40 часов, чтобы разблокировать Дарта Вейдера!

Представитель студии Electronic Arts сумел написать на Reddit комментарий с самым низким рейтингом за всю историю сайта. Все благодаря шутеру Star Wars: Battlefront 2, который выходит 17 ноября на PC, Xbox One и PlayStation 4.

Пользователи, которые получили ранний доступ к игре, обнаружили, что за некоторых героев — таких как Люк Скайуокер, Дарт Вейдер или Чубакка — нельзя играть с самого начала. Battlefront 2 предлагает купить доступ к ним за кредиты — внутреннюю валюту, которая начисляется за успехи в ходе игры.

Вейдер и Люк, самые дорогие персонажи в игре, стоят по 60 тысяч кредитов. Подсчет показал, что ради этой суммы нужно играть в Battlefront 2 примерно 40 часов. И далеко не всех это устраивает.

Демонстрация игры за Дарта Вейдера в Star Wars: Battlefront 2 HelloGreedo

Пользователь Reddit с ником MBMMaverick написал, что обратился в службу поддержки Electronic Arts, издателя Battlefront 2, за возвратом средств. Он посчитал «отвратительным», что, заплатив 80 долларов за игру, он не получает доступа к Дарту Вейдеру.

В комментарии к посту MBMMaverick пришел официальный представитель Electronic Arts, отвечающий за работу с сообществом. Он написал, что некоторые герои недоступны сразу, чтобы «у игроков было чувство гордости» за их разблокировку. Стоимость персонажей, в частности, основана на данных, полученных в ходе открытого бета-тестирования игры, рассказал представитель издательства. Он подчеркнул, что компания каждый день изучает, сколько виртуальной валюты зарабатывают игроки, и будет «постоянно вносить поправки» в сложность заданий.

Пользователям Reddit ответ Electronic Arts не понравился — за 15 часов рейтинг комментария опустился до −145 тысяч очков (и продолжает активно снижаться). До этого комментарием с самым низким рейтингом была просьба пользователя поставить ему минус — он набрал −24333 очка.

Игроки уверены, что на самом деле издательство просто хочет заставить пользователей платить за дополнительный контент, так как 40 часов ради одного персонажа слишком много — «дольше, чем нужно для прохождения 90% гребаных игр».

В Electronic Arts уверяют, что купить Дарта Вейдера и других героев игры нельзя: они продаются только за внутриигровые кредиты, а за реальные деньги можно купить только кристаллы. Но оказалось, что это ограничение несложно обойти: за кристаллы можно покупать лутбоксы — наборы, содержащие случайные игровые бонусы; в лутбоксах, в частности, попадаются «Звездные карты», улучшающие характеристики персонажей. Дублирующиеся «Звездные карты» можно уничтожать, получая за них кредиты, а за кредиты — покупать героев.

Демонстрация героев в Star Wars: Battlefront 2 Star Wars HQ

Кроме Люка Скайуокера и Дарта Вейдера в Battlefront 2 можно купить Лею Органу, Палпатина и Чубакку — они стоят по 40 тысяч кредитов. Самый дешевый персонаж, элитный пилот Галактической империи Иден Версио, обойдется игрокам в 20 тысяч кредитов.

Лутбоксы — одна из главных тем для обсуждения в игровой индустрии в 2017 году. Наборы, которые зачастую приходится покупать за реальные деньги, пробрались даже в однопользовательские игры Middle-earth: Shadow of War, Need for Speed: Payback и Assasinʼs Creed: Origins. В октябре Electronic Arts пришлось внести изменения в игровой процесс Battlefront 2, чтобы лутбоксы не оказывали существенного влияния на систему прокачки (как это было в бета-версии игры).