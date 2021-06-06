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R.A.SVET, «Сестры», Wolf Alice, Jungle и Роберт Смит в гостях у Chvrches «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: новое перспективное имя на российской сцене R.A.SVET, протестный рок петербургских «Сестер», безупречные танцы от Jungle, а также группы Wolf Alice и Japanese Breakfast со своими лучшими пластинками.

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