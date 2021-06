R.A.SVET, «Сестры», Wolf Alice, Jungle и Роберт Смит в гостях у Chvrches «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Jungle «Talk About It»

Судя лишь по второму синглу, лондонский дуэт замахнулся на едва ли не главную танцевальную запись года. Пляски на повышенных тонах в спортзале из клипа «Talk About It» словно отсылают к временам легендарного клуба The Hacienda с его чикагским хаусом и мэдчестером. Альбом «Loving In Stereo» выйдет 13 августа.