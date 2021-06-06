R.A.SVET, «Сестры», Wolf Alice, Jungle и Роберт Смит в гостях у Chvrches «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: новое перспективное имя на российской сцене R.A.SVET, протестный рок петербургских «Сестер», безупречные танцы от Jungle, а также группы Wolf Alice и Japanese Breakfast со своими лучшими пластинками.
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R.A.SVET «Шторм»
19-летний уроженец Дагестана Рамазан Ахмедов учится в Москве на актера, попутно записывая под псевдонимом R.A.SVET простые, но искренние песни, вдохновленные русским роком 1980-х. Билеты на его дебютный концерт в «16 тоннах» распродали за 20 минут, и посмотреть на него туда пришли многие заинтересованные знаменитости. Рождение ли это большой звезды — посмотрим. Но по крайней мере один хит этого лета он точно сочинил.
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Chvrches и Роберт Смит «How Not To Drown»
Кажется, ждать выхода нового альбома The Cure надоело не только фанатам группы, но и коллегам Роберта Смита. Истосковавшись по голосу вечно взлохмаченного и накрашенного короля готического рока, они зовут его спеть в собственных треках. В прошлом году музыкант гостил на альбоме Gorillaz, в этом — у Chvrches. И везде получилось грандиозно.
«Весна Весна» «Фантом»
И последователи The Cure никогда на свете не переведутся, в том числе в России. И это прекрасно!
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«Сестры» «Дезертир»
Новую работу проекта Максима Тесли и Владимира Седых хочется похвалить уже только за одно название — цитату из 21-й статьи Конституции РФ. Помимо точного и эффектного гражданского высказывания, здесь есть и мрачный дуэт с лидером группы «Последние танки в Париже» Лехой Никоновым, и посвящение Петербургу с Сестрорецком, и мощный антивоенный манифест.
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Wolf Alice «How Can I Make It Ok?»
Наигравшись в шумную гитарную альтернативу, группа Элли Роуселл качественно сменила ориентир в сторону условных Fleetwood Mac — величественного роскошного поп-рока вечнозеленых 1970-х. И действительно записала свой лучший альбом. Теперь вдвойне интереснее следить и гадать, куда дальше поведет Wolf Alice творческая мысль.
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Japanese Breakfast «Posing In Bondage»
Третья пластинка американской певицы Мишель Заунер уже получила — абсолютно заслуженную — восторженную прессу, став альбомом недели во многих профильных изданиях. Это торжество музыки буквально в каждом треке. Клипы Japanese Breakfast к этому альбому — отдельное удовольствие.
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Jungle «Talk About It»
Судя лишь по второму синглу, лондонский дуэт замахнулся на едва ли не главную танцевальную запись года. Пляски на повышенных тонах в спортзале из клипа «Talk About It» словно отсылают к временам легендарного клуба The Hacienda с его чикагским хаусом и мэдчестером. Альбом «Loving In Stereo» выйдет 13 августа.
«Океан Ельзи» и Alyona Alyona «Країна дітей»
Показательная разница: в день защиты детей лидер Rammstein выпускает клип «Я ненавижу детей», а главные рок- и рэп-исполнители Украины — совместное посвящение детям, пострадавшим в ходе военных конфликтов. Интерес публики, согласно счетчикам просмотров, тоже неприятно поражает.
Lovanda «Клеопатра»
Беззаботная босанова для вечного лета. Музыка с четкими географическими корнями, но пылко любимая и воспроизводимая всем миром. Эта замечательная вариация родом из Екатеринбурга.
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«Монти Механик» и «Синекдоха Монток» «Рыба»
Дуэт редкой красоты и умиротворенности, преступно короткий. Хочется поставить на повтор и бесконечно созерцать круги на воде.