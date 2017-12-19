Проклятый бриллиант, несчастный дублер и дверь, которая бы выдержала двоих Чего мы не знали о «Титанике»?

В фильме жених Роуз дарит ей колье с большим голубым бриллиантом — «Сердце океана». Создатели картины вдохновлялись бриллиантом «Хоуп», который, по легенде, принадлежал Людовику XVI и был проклят. Для фильма изготовили три разных украшения — два из них действительно появились в «Титанике».

В 1998 году The J. Peterman Company начала продавать дешевые копии «Сердца океана» — украшение можно было купить всего за 198 долларов. Несмотря на то что за год компания продала миллион кулонов, в 1999-м она обанкротилась. Бренд купила сеть Paul Harris Stores, которая через некоторое время тоже разорилась. У The J. Peterman Company все-таки хватило средств выкупить свои магазины, однако с тех пор кулоны «Сердце океана» она больше не производила.