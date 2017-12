Проклятый бриллиант, несчастный дублер и дверь, которая бы выдержала двоих Чего мы не знали о «Титанике»?

Песня «My Heart Will Go On» певицы Селин Дион, которая получила «Оскар» как лучшая композиция, была записана специально для фильма, однако могла в него не попасть, если бы продюсеры не переубедили Кэмерона — режиссер хотел, чтобы в «Титанике» была только инструментальная музыка. Как рассказал композитор Джеймс Хорнер, на записи демоверсии плакали все, кто находился в студии, в том числе сама Дион. «My Heart Will Go On» так понравилась создателям «Титаника», что в фильме использовали в итоге ту самую демоверсию.