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Проклятый бриллиант, несчастный дублер и дверь, которая бы выдержала двоих Чего мы не знали о «Титанике»?
20 лет назад, 19 декабря 1997 года, вышел «Титаник» Джеймса Кэмерона — рекордсмен «Оскара» и просто один из самых популярных фильмов в истории. Фильм-катастрофа о затонувшем лайнере изменил карьеры Леонарда Ди Каприо и Кейт Уинслет — именно после «Титаника» они стали невероятно популярными. Однако фильм мог получиться совсем другим — с Мэттью Макконахи, Мадонной и без песни «My Heart Will Go On».
Джека Доусона мог сыграть Мэттью Макконахи
В начале декабря на шоу Стивена Кольбера «The Late Show» Кейт Уинслет, сыгравшая Роуз Бьюкейтер, рассказала, что пробовалась на роль вместе с Мэттью Макконахи — он должен был играть Джека Доусона. Создатели фильма также рассматривали на главную мужскую роль Тома Круза, Брэда Питта и Джереми Систо. Но в итоге режиссер Джеймс Кэмерон утвердил Леонардо Ди Каприо, который, по слухам, чуть не отказался от роли Джека — судьба героя показалась ему недостаточно «мученической».
Впрочем, и саму Уинслет не сразу утвердили на главную роль; Мадонна, Николь Кидман, Шэрон Стоун и Гвинет Пэлтроу также проходили пробы.
У Леонардо Ди Каприо был дублер
На съемках у Ди Каприо был дублер — 29-летний Бретт Бейкер. Бретт был не только старше и ниже Ди Каприо, но и совсем не похож на него, однако это было не так важно — его лицо нигде не появлялось. «На тех кадрах, где вы видите Джека, но не его лицо, а богемную копну волос, затылок, плечо, может быть, его спину, — скорее всего, это не Ди Каприо, а Бейкер; самый незамысловатый спецэффект фильма», — писало издание Variety.
Для Бейкера «Титаник» стал третьим фильмом в карьере. Актер признался, что это был болезненный и унизительный опыт: «Я попал в дорогой голливудский блокбастер невидимым, без роли и без слов». По признанию Бейкера, в те времена у него были проблемы с деньгами и работой — и он просто не мог отказаться от роли.
Как рассказал Бейкер, на съемках условия были довольно тяжелые. У актеров был 14-часовой рабочий день, а сидеть в воде приходилось по несколько часов подряд. Особенно Бейкеру запомнились съемки сцены, в которой Джек умирает: дублер провел в воде, держась за дверь, почти восемь часов подряд.
Да, Джек поместился бы на двери
На протяжении многих лет поклонники «Титаника» спорят, мог ли спастись Джек, если бы залез на дверь к Роуз; фанаты строят теории, измеряют двери и придумывают, каким образом главные герои могли бы разместиться на доске. В ноябре австралийские школьницы математически доказали, что Джек тоже мог бы спастись, если бы главные герои убрали свои спасательные жилеты под дверь. Десятиклассницы использовали данные о плавучести материала, из которого изготавливались корабельные двери в начале XX века, и содержании соли в морской воде.
Кэмерон недавно заявил, что обсуждать такие вещи через 20 лет после выхода фильма — глупо. «На 147-й странице сценария написано, что Джек умрет. Очень просто», — заявил режиссер, отметив, что «Титаник» — это фильм о любви и утрате. По его мнению, фильм бы получился совсем другим, если бы Джек выжил.
Бриллиант «Сердце океана» разорил две компании
В фильме жених Роуз дарит ей колье с большим голубым бриллиантом — «Сердце океана». Создатели картины вдохновлялись бриллиантом «Хоуп», который, по легенде, принадлежал Людовику XVI и был проклят. Для фильма изготовили три разных украшения — два из них действительно появились в «Титанике».
Уже после окончания съемок The J. Peterman Company, специализирующаяся на производстве реплик винтажных украшений и одежды, получила разрешение от студии 20th Century Fox на производство копий костюмов главных героев и выкупила оригинальный реквизит.
В 1998 году The J. Peterman Company начала продавать дешевые копии «Сердца океана» — украшение можно было купить всего за 198 долларов. Несмотря на то что за год компания продала миллион кулонов, в 1999-м она обанкротилась. Бренд купила сеть Paul Harris Stores, которая через некоторое время тоже разорилась. У The J. Peterman Company все-таки хватило средств выкупить свои магазины, однако с тех пор кулоны «Сердце океана» она больше не производила.
Основатель компании Джон Питерман рассказал, что не знает, кому именно сейчас принадлежит оригинальный кулон из фильма; The J. Peterman Company распродала весь реквизит, когда выплачивала долги в 1999 году.
Песня «My Heart Will Go On» могла не попасть в фильм
Песня «My Heart Will Go On» певицы Селин Дион, которая получила «Оскар» как лучшая композиция, была записана специально для фильма, однако могла в него не попасть, если бы продюсеры не переубедили Кэмерона — режиссер хотел, чтобы в «Титанике» была только инструментальная музыка. Как рассказал композитор Джеймс Хорнер, на записи демоверсии плакали все, кто находился в студии, в том числе сама Дион. «My Heart Will Go On» так понравилась создателям «Титаника», что в фильме использовали в итоге ту самую демоверсию.
По словам Дион, когда Хорнер предложил ей исполнить «My Heart Will Go On», у нее были сомнения: песня ей не нравилась. Дион изменила свое мнение только после того, как ей рассказали сюжет фильма.