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PALC, Little Big, Twenty One Pilots, саундтрек «Круэллы» и «Усируся» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске мы смогли обойтись и без «Евровидения», и без нового альбома Моргенштерна. В подборке — жизнеутверждающий альбом Twenty One Pilots, саундтрек диснеевской «Круэллы», хорошие пластинки молодых российских групп PALC и «Усируся», а также техно-проект Дельфина «Механический пес».

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