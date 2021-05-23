PALC, Little Big, Twenty One Pilots, саундтрек «Круэллы» и «Усируся» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске мы смогли обойтись и без «Евровидения», и без нового альбома Моргенштерна. В подборке — жизнеутверждающий альбом Twenty One Pilots, саундтрек диснеевской «Круэллы», хорошие пластинки молодых российских групп PALC и «Усируся», а также техно-проект Дельфина «Механический пес».
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PALC «С каждым»
Авторы вирусного хита зимних протестов провозглашают новый манифест отчаявшейся, но пока не сдавшейся молодежи. По их неутешительному диагнозу, Родина уже откатилась в каменный век.
Внимание. В песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, пожалуйста, не слушайте ее.
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FVLCRVM, KeKe и Иван Дорн «Come Get Some»
Уже не первая международная коллаборация украинского уникума. Расслабленная электроника с отчетливым налетом 90-х, созданная на пару со словацким битмейкером и австрийской эмси.
Little Big «We Are Little Big»
Ильич сотоварищи внезапно припадают к своим ню-металлическим корням — словно бы знаменуя возвращение жанра, по которому мы совсем не скучали.
Florence + The Machine «Call me Cruella»
Флоренс Уэлч исполняет заветную детскую мечту — собственную диснеевскую песню. Точное и удачное попадание в персонажа — злодейку Круэллу де Виль из спин-оффа «101 долматинца», которую сыграла Эмма Стоун.
«Механический пес» «Ощущение угрозы»
Как будто бы необязательное, но любопытное упражнение Андрея Лысикова в техно. Уже второй за год альбом своего сайд-проекта, вдохновленного творчеством Рэя Бредбери, музыкант намерен отметить грандиозным рейв-фестивалем при участии «Аигел», PTU, Kedr Livanskiy и многих других.
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Twenty One Pilots «Saturday»
Ода лучшему дню недели с пандемического альбома «пилотов», сконструированного по лекалам старомодного духоподъемного пауэр-попа и призванного оказывать максимальный терапевтический эффект на слушателя.
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«Усируся» «Слышишь?»
Новое перспективное имя казанской инди-сцены — сольный проект Руслана Тухватуллина, ставший полноценной группой аккурат к выступлению на местном шоукейсе Awaz. Исключительно обаятельная в своей меланхолии и растерянной молодости музыка.
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Наум Блик «Ночь»
Хип-хоп старой школы от культового уральского рэпера, стреляющего редко (это первый за девять лет альбом Блика), но метко.
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ANIKV «О чем мечтать?»
Анна Пурцен продолжает смело экспериментировать, не замыкаясь в стилистике пока главного своего хита «Меня не будет». В этом номере гитарное звучание заходит ни много ни мало на территорию Radiohead.
Burial «Chemz / Dolphinz»
Уильям Биван закатывает дискотеку на руинах погибшей империи, успеваю за 12 минут пунктиром пройтись по разным стилям и эпохам. А на обратной стороне сингла сэмплирует вой дельфинов и звуки природы.
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