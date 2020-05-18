«Одноразовые трусы для массажа прекрасно сели мне на голову» Читатели «Медузы» рассказывают стыдные истории о самих себе

Егор

Лет в 11 ходил на курсы компьютерной грамотности при ПТУ. Нашел на локальном сервере папку с музыкой и во время практики слушал ее в наушниках. И иногда подпевал. Только спустя семь лет до меня дошло, что я на всю аудиторию во весь голос читал трек Сереги «Черный бумер», а остальные тихонько посмеивались надо мной. А это были взрослые, как тогда мне казалось, люди. Все еще каждый раз сгораю от стыда, когда вспоминаю это.