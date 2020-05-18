«Одноразовые трусы для массажа прекрасно сели мне на голову» Читатели «Медузы» рассказывают стыдные истории о самих себе
У всех есть стыдные истории — такие, что вспоминаешь и хочется немедленно провалиться под землю. Но вообще-то они (в большинстве своем!) очень смешные. Поэтому мы предложили читателям «Медузы» рассказать о самых нелепых случаях, за которые стыдно до сих пор. Некоторые истории оказались настолько стыдными, что мы решили их не публиковать. Но вот что все-таки прошло нашу внутреннюю цензуру.
Егор
Лет в 11 ходил на курсы компьютерной грамотности при ПТУ. Нашел на локальном сервере папку с музыкой и во время практики слушал ее в наушниках. И иногда подпевал. Только спустя семь лет до меня дошло, что я на всю аудиторию во весь голос читал трек Сереги «Черный бумер», а остальные тихонько посмеивались надо мной. А это были взрослые, как тогда мне казалось, люди. Все еще каждый раз сгораю от стыда, когда вспоминаю это.
Инна
Провела с семилетней дочкой долгий и умный разговор на тему «Какие у нас есть родственники (профессии и национальности), почему разошлись с папой, и как у нас при этом все хорошо». Дочь вроде прониклась оптимизмом. Отвела ее на свою работу, давно обещала. Вокруг собрались сослуживцы. Наперебой задают вопросы в стиле: «Машенька, как у тебя дела, что нового?» Маша улыбается и выдает: «Все замечательно, потому что папы у меня нет, а дедушка — еврей!»
Света
На первом курсе была в ночном клубе, надеть очки не позволила гордость. В результате выбросила фольгу от пачки сигарет в блюдце с орешками на барной стойке, приняв его за пепельницу. Охреневшие лица людей, которые их ели, увидела и без очков…
Максим
Гуляли с друзьями. Тут к нам подошла старушка просить милостыню. Я бросил монеты в стаканчик, который она держала в руках, а оказалось, что там был чай. Оскорбленная старушка окатила меня смесью чая и монет. До сих пор стыдно.
Алик
Как-то раз проводил выходные дома у своей девушки. Она ненадолго отлучилась к подруге, а в это время с дачи вернулись ее родители и застали меня голым на диване (это было наше первое знакомство). Я после этого примерно год даже к ее дому близко старался не подходить, созванивались и встречались на нейтральной территории. С девушкой в браке уже 10 лет, с ее родителями общаемся отлично.
Полина
Дело было на свадьбе какой-то моей далекой родственницы. Посреди свадьбы невесту в лучших традициях похитили и спрятали, а жених должен был ее найти — это же целое развлечение. А я как раз видела, куда ее спрятали. Стыдно, но я сразу же рассказала ему все, что знала, — за 200 рублей. И, кажется, немного испортила чужую свадьбу.
Олеся
В Андорре ждали компанией подъемник. Перед нами был один человек, похоже, иностранец. Когда подъехала кабинка, я заявила друзьям, что мужчина должен поехать с нами. Подруга громко ответила, мол, на хрен он нам нужен. Мужчина повернул голову и сказал: «Хорошо, я могу еще подождать».
Катя
Чудесный промозглый вечер в Питере, я греюсь в кафе глинтвейном и вкуснейшим мятным чизкейком, попутно флиртуя с молодым человеком за столиком в углу зала. Я хороша и уже немного пьяна, он мил. Откусываю кусочек и делаю хороший глоток вина, но тут же понимаю, что хочу чихнуть, а шансов потерпеть нет. В общем, весь стол и часть моего лица были в этой красно-зеленоватой смеси вина и торта, выплеснувшейся через нос. Никогда не видела, чтобы столько людей смеялись над кем-то в унисон. Официант, обслуживающий мой столик, бедный, кажется, ревел от смеха. Это была самая быстрая оплата счета и самый неловкий флирт в моей жизни. Думаю, тот парнишка запомнит меня надолго.
Евгений
В 1995 году с женой и дочкой пошли в цирк. Во время антракта зашли в буфет. Там встретили друзей, купили две бутылки шампанского и начали потреблять за стоячими столиками. Дочка крутилась рядом. Через некоторое время на нас начали весело смотреть другие посетители. Оказалось, дочка нашла на полу раскрошенное безе и, сидя на корточках, хватала по кусочку и ела.
Виктор
Как-то с друзьями поехали на дачу. Вечером включили музыку, ну и сами тоже громко подпевали. Через какое-то время пришел сосед. Мы сразу сказали, что музыку сейчас выключим, все понятно. На что он ответил: «Нет, музыку можете оставить, только сами не пойте, пожалуйста».
Света
Сделала для мужа интимную фотографию. Но по чудовищной ошибке отправила ее свекрови по WhatsApp. Кажется, теперь она стала ко мне лучше относиться.
2243
Хотела сделать парню приятное и тайком положила в задний карман джинсов шоколадную конфету. Уж не знаю, зачем он в университете прислонился в них к батарее, но за темное коричневое пятно на его попе мне было стыдно.
Саша
Проходил мимо кафе, рядом с которым стояло много людей и каждому что-то давали из машины. С улыбкой спросил: «А что, тут вкусненькое раздают?» Раздавали поминальные пирожки, кафе сняли под похороны. Было стыдно.
Михаил
В первом классе моему сыну одноклассник пытался вручить красиво напечатанную открытку — приглашение на свой день рождения. Сын подумал, что это какой-то рекламный флаер, вроде тех, что раздают в метро, и вежливо сказал: «Спасибо, мне не надо». Именинник смутился и убрал приглашение в карман.
Александра
Когда мне было лет 17, мы поехали с семьей в отпуск на пароме. В пакет услуг был включен бесплатный массаж. В самом начале массажистка выдала мне какую-то белую тряпочку, на ломаном английском попросила надеть… Ну что ж, одноразовые трусы для массажа прекрасно сели мне на голову. Массажисты катались по полу от моей чудесной шапочки, а мне хотелось утопиться в ближайшем фьорде.
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