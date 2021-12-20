Нойз, ЛСП, Кейв, Федоров, Гречка и Корж «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Noize MC «Песня предателя»

Пока кругом штампуют бессмысленный трэп, Нойз (как счастливое исключение из правил современного русского рэпа и назидание ему) углубляет и развивает собственный музыкальный язык, попутно цитируя Мандельштама, Боуи, Летова.

Пока одни рэперы покорно и позорно мьютят свои тексты, опасаясь санкций Роскомнадзора, Нойз бесстрашно критикует цензоров от власти. Пока госпропаганда культивирует ненависть и подпитывает страшные слухи о возможной войне с братским народом, Нойз словно миротворец впервые в карьере пишет песню на украинском языке.

Можно продолжать и дальше, из таких противоречий соткан весь десятый альбом Ивана Алексеева. «Выход в город» — пластинка о безвыходных ситуациях, в которых мы все оказались к концу 2021 года. Это во многом безжалостная констатация, от нее порой хочется разрыдаться, но с ней светлее и легче. И уже не так стыдно за нынешние темные времена (что в музыке, что в истории). Ваня, спасибо за то, что ты у нас есть.

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