Нойз, ЛСП, Кейв, Федоров, Гречка и Корж «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем коротко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: последние значительные пластинки 2021 года от Нойза МС и Леонида Федорова, а также целый белорусский десант в лице Макса Коржа, Олега ЛСП, Светы Бень и Гали Чикис.
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Noize MC «Песня предателя»
Пока кругом штампуют бессмысленный трэп, Нойз (как счастливое исключение из правил современного русского рэпа и назидание ему) углубляет и развивает собственный музыкальный язык, попутно цитируя Мандельштама, Боуи, Летова.
Пока одни рэперы покорно и позорно мьютят свои тексты, опасаясь санкций Роскомнадзора, Нойз бесстрашно критикует цензоров от власти. Пока госпропаганда культивирует ненависть и подпитывает страшные слухи о возможной войне с братским народом, Нойз словно миротворец впервые в карьере пишет песню на украинском языке.
Можно продолжать и дальше, из таких противоречий соткан весь десятый альбом Ивана Алексеева. «Выход в город» — пластинка о безвыходных ситуациях, в которых мы все оказались к концу 2021 года. Это во многом безжалостная констатация, от нее порой хочется разрыдаться, но с ней светлее и легче. И уже не так стыдно за нынешние темные времена (что в музыке, что в истории). Ваня, спасибо за то, что ты у нас есть.
Слушать альбом «Выход в город» целиком: все платформы
Гречка «Сама»
На самом деле, наезд Земфиры на Гречку — не менее травмирующий опыт, чем знаменитый «лещ Оксимирону». Мирону на проработку травмы понадобилось десять лет, Настя выговорилась в интервью «Медузе» через три года. Вдобавок сообщив, что Земфира, к ее чести, все же извинилась за свои слова. На новом мини-альбоме певица закрывает еще один гештальт, прощаясь с инфантильными идеалистическими взглядами на жизнь. И кто бы что ни говорил, Настя, вы очень красивая и талантливая! Не стесняйтесь себя и творите дальше!
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ЛСП «Не убежал»
Скорбный гражданский манифест Олега Савченко о родной и многострадальной Беларуси. Система трещит по швам, но из своего омута никак не свалить. «Остаюсь гнить здесь».
Леонид Федоров «Землекоп»
Практически каждый декабрь лидер «Аукцыона» выпускает сольный альбом — словно подарок под елку. Впрочем, всегда специфический, для увлеченного ценителя. Нынешний альбом звучит как торжественная отходная молитва никчемному году — на фоне уточек, безмятежно плавающих в темной воде.
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Света Бень и Галя Чикис «Зеркальный шар»
Чудесное возвращение бывшей вокалистки «Серебряной свадьбы», при поддержке давней подруги-соотечественницы из Витебска. Дуэт зародился в Берлине, а свои первые концерты даст в конце декабря в Москве и Петербурге. Помимо этого, Света и Галя недавно отметились интересными каверами. Бень — на «Смешариков», а Чикис — на «Лисичкин хлеб».
Ник Кейв и Уоррен Эллис «We Are Not Alone»
Авторы одного из самых весомых и одухотворенных альбомов года завершают сезон очередным красивым саундтреком. На этот раз с музыкой повезло документалке «La Panthère Des Neiges» Винсента Мюнье — фотографа дикой природы, отправляющегося в Тибет на поиски снежного барса.
Слушать альбом «La Panthère Des Neiges» целиком: все платформы
Макс Корж «Афган»
Разбитая любовь как разбитый Афганистан — Корж валит свою целевую аудиторию наповал первым за четыре года альбомом. Пацанский рэп в эталонном виде.
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Муджус «Zodiac»
Припев года наконец-то обзавелся клипом. Там, как и положено, сплошное ра-та-та-та-та, впрочем, как утверждает автор, эта войнушка имеет терапевтические эффекты. К выходу также заготовили специальные NFT-лоты, доходы от продажи которых пойдут на благотворительность.
FKA twigs и The Weeknd «Tears In The Club»
Певица и танцовщица Талия Барнетт на пороге превращения в поп-диву. Слезы на танцполе гарантированы.
«Тальник» «Все пронесется»
Что произошло, непонятно, но скрытная группа «Тальник» каждый день оставляет все больше цифровых следов в интернете. Дуэт не только выложил на радость поклонникам всю свою предыдущую дискографию в стриминги, но еще и выпустил красивый клип, снятый на Сахалине.