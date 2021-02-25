Австралийский рок-музыкант Ник Кейв неожиданно выпустил альбом «Carnage». Пластинка записана вместе с его давним коллегой и партнером, мультиинструменталистом и композитором Уорреном Эллисом, известным по работе с группами Nick Cave & The Bad Seeds, Dirty Three и Grinderman. Кроме того, Эллис вместе с Кейвом много лет пишут саундтреки к фильмам.

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В «Carnage» вошли восемь композиций, записанных за пару недель на студии в Лондоне во время локдауна. Кейв написал слова ко всем песням на пластинке, а вот музыку сочинял уже вместе с Эллисом. Кейв играл на пианино, синтезаторе и перкуссии. Эллис же отвечал за скрипку, альт, альтовую флейту, тенор-гитару, пианино, фисгармонию, синтезатор, драм-машину, глокеншпиль и (фух!) автоарфу. Ах да, еще Эллис занимался бэк-вокалом!

Кейв описывает «Carnage» как очень красивую, но все же «брутальную» пластинку, которая встроилась в «общественную катастрофу».

Альбом выйдет на дисках и виниле уже 28 мая.