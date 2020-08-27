Новая (и снова мощная) волна протестов против полицейского насилия в США 17-летний задержан за двойное убийство на демонстрации. Команды НБА впервые бойкотируют матчи

Власти заявили, что у Джейкоба Блейка был нож

26 августа департамент юстиции штата Висконсин раскрыл некоторые подробности ранения Блейка. Полицейских вызвала женщина, которая пожаловалась на приезд бойфренда (не уточнялось, был ли это Блейк). Они пытались задержать Блейка, использовали электрошокер, но это не помогло. Блейк открыл дверь машины и наклонился внутрь, после чего в него семь раз выстрелили. Стрелял офицер Растин Шески, отслуживший в полиции семь лет.

Департамент юстиции также отметил, что на допросе после ранения Блейк признался, что у него в машине лежал нож. Но знали ли об этом полицейские и собирался ли Блейк воспользоваться оружием, ведомство не уточнило. Адвокаты семьи Блейка настаивают, что действия Шески были чрезмерными. Адвокаты добавили, что одна из выпущенных офицером пуль повредила позвоночник Блейка, из-за чего его частично парализовало.