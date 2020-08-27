Новая (и снова мощная) волна протестов против полицейского насилия в США 17-летний задержан за двойное убийство на демонстрации. Команды НБА впервые бойкотируют матчи
В городе Кеноша (штат Висконсин) уже пятый день продолжаются протесты из-за ранения афроамериканца Джейкоба Блейка сотрудником полиции. Акции сопровождались погромами и стрельбой, были убиты два человека. Протесты охватили и некоторые другие города США. Политики призвали остановить насилие, Минюст занялся расследованием ранения Блейка, а игроки НБА объявили бойкот в знак протеста против действий полиции. «Медуза» уже писала о происходящем в Кеноше два дня назад — но за это время случилось много всего.
Власти заявили, что у Джейкоба Блейка был нож
26 августа департамент юстиции штата Висконсин раскрыл некоторые подробности ранения Блейка. Полицейских вызвала женщина, которая пожаловалась на приезд бойфренда (не уточнялось, был ли это Блейк). Они пытались задержать Блейка, использовали электрошокер, но это не помогло. Блейк открыл дверь машины и наклонился внутрь, после чего в него семь раз выстрелили. Стрелял офицер Растин Шески, отслуживший в полиции семь лет.
Департамент юстиции также отметил, что на допросе после ранения Блейк признался, что у него в машине лежал нож. Но знали ли об этом полицейские и собирался ли Блейк воспользоваться оружием, ведомство не уточнило. Адвокаты семьи Блейка настаивают, что действия Шески были чрезмерными. Адвокаты добавили, что одна из выпущенных офицером пуль повредила позвоночник Блейка, из-за чего его частично парализовало.
Минюст США занялся расследованием инцидента в Кеноше
Федеральное расследование будет идти одновременно с расследованием штата, о котором было объявлено раньше. При этом правозащитники считают, что реакции Минюста не стоит ждать раньше президентских выборов в ноябре, так как президент США Дональд Трамп строит свою предвыборную риторику в том числе на поддержке полицейских.
Сам Трамп заявил, что увеличит число бойцов Национальной гвардии в Кеноше, чтобы «восстановить закон и порядок». В свою очередь, его соперник на предстоящих президентских выборах Джо Байден поддержал мирных протестующих и осудил тех демонстрантов, которые причиняют ущерб чужому имуществу.
Спортсмены объявили бойкот в знак протеста против расизма и насилия
Баскетболисты команды «Милуоки Бакс» (Милуоки расположен в 60 километрах от Кеноши) отказались выходить из раздевалки на игру с «Орландо Мэджик». В истории НБА такого еще не было, пишет The New York Times. Спортсмены потребовали правосудия для Блейка. Их поддержали владельцы команды.
В итоге многие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Главной лиги бейсбола и Главной лиги соккера также объявили бойкот.
НБА решила отложить матчи плей-офф, назначенные на 26 августа. Также три игры были отложены в бейсбольной лиге и пять — в лиге соккера. Когда возобновятся турниры, пока неизвестно. К бойкоту присоединилась теннисистка Наоми Осака. Баскетболистки из женской НБА вышли на матчи в футболках с именем Джейкоба Блейка.
По подозрению в убийстве двух человек в Кеноше задержан 17-летний подросток
Вечером 26 августа во время акции протеста в Кеноше демонстранты встретились с группой мужчин, которые заявили, что защищают район от мародеров. Произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин 26 и 36 лет. Еще один человек был ранен.
По делу о стрельбе был задержан 17-летний Кайл Риттенхаус, житель городка Антиохия (штат Иллинойс), расположенного в 30 минутах езды от Кеноши. Полиция проверяет, был ли он среди тех, кто называл себя защитниками от мародеров. Риттенхаус попал на несколько любительских видео, в которых говорил, что приехал защитить жителей Кеноши и их собственность. Ему предъявлено обвинение в убийстве, он арестован.
Судя по страницам в соцсетях, Риттенхаус интересуется оружием и поддерживает Blue Lives Matter — движение в защиту прав полицейских, основанное в ответ на Black Lives Matter. Он также был участником программы для подростков, которые хотят поступить на работу в полицию.
Подозреваемый в убийстве афроамериканец из Миннеаполиса застрелился, увидев полицию
26 августа в Миннеаполисе (штат Миннесота) совершил самоубийство неназванный темнокожий мужчина, которого разыскивали за убийство. По информации полиции, за несколько часов до этого он застрелил человека и сбежал. Когда полицейские разыскали и окружили подозреваемого, он выстрелил себе в рот.
Гибель афроамериканца вызвала протесты в Миннеаполисе — городе, где несколько месяцев назад полицейский убил Джорджа Флойда. На улицы вышли около 500 человек. Полиция заявила, что в ходе акции было разбито несколько окон, совершено несколько краж из магазинов. Также полиция обнародовала видеозапись гибели подозреваемого — чтобы доказать, что полицейские не применяли оружие.
В Вашингтоне от посетителей кафе потребовали солидарности с Black Lives Matter
24 августа, на следующий день после ранения Джейкоба Блейка, в Вашингтоне прошла демонстрация сторонников движения Black Lives Matter. Проходя по одной из улиц, протестующие стали обвинять посетителей кафе и ресторанов в использовании привилегий белых и требовали поднять сжатую в кулак руку в знак солидарности. В интернете распространилось видео одной из таких сцен.
Героиня видео Лорен Виктор заявила, что является сторонницей Black Lives Matter и неоднократно выходила на акции движения, но не хотела демонстрировать солидарность под давлением. «Им нравится думать, что если я подниму кулак, это будет что-то значить», — сказала она The Washington Post.