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Noize MC, «Мумий Тролль», The Rolling Stones, IC3PEAK — и песня о грустном космонавте Геннадии Падалке «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: колючий трек Нойза для сериала «Последний министр», чудной клип «Мумий Тролля», камбэк роллингов и трибьют битлам (и космонавту Геннадию Падалке). Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!