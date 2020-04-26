Noize MC, «Мумий Тролль», The Rolling Stones, IC3PEAK — и песня о грустном космонавте Геннадии Падалке «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: колючий трек Нойза для сериала «Последний министр», чудной клип «Мумий Тролля», камбэк роллингов и трибьют битлам (и космонавту Геннадию Падалке). Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!
Noize MC «Последний министр»
Каждый сезон Нойз пишет очередной боевик о духе времени. Про карантин здесь, слава богу, ни слова, зато про все остальное в России с лихвой.
Внимание. В песне есть мат. Если это для вас неприемлемо, не слушайте ее.
«Аукцыон» «Догоняя волны»
Великая группа записала еще один гениальный альбом. Устроенная по случаю онлайн-премьера — смех и восторг! Счастье, что они у нас есть!
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«Мумий Тролль» «Лира»
Соломенные люди, мерцающие грибы и Лагутенко в роли инопланетного насекомого — диковатая фантазия, вдохновленная японским культом любования светлячками.
Mnogoznaal «Много лиц»
«Сердце, ты пылай, куда бы ни вела дорога». Похоже, что радиохит года в русском рэпе уже случился.
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The Rolling Stones «Living In A Ghost Town»
Как говорится, природа настолько очистилась, что в рок-н-ролл вернулись роллинги. Но если без шуток — спасибо, что живые, отцы!
IC3PEAK «мкАД»
Москвичи выходят на мировой уровень (см. дуэты с Ghostemane и ZillaKami), не изменяя своему социально-оперному рейву. Но он уже заметно наскучивает.
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Яковлев и Шумилов «Подробности мира»
Проект экс-главреда «Коммерсанта» и басиста «Вежливого отказа». Меланхоличные тексты под первосортный — словно саундтреки Барри Адамсона — трип-хоп.
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Джеймс Блейк «Youʼre Too Precious»
Иногда музыка может лечить не хуже врачей, и Блейк по нынешним временам — идеальный терапевт и спаситель от одиночества.
Трэвис Скотт «The Scotts»
Вслед за онлайн-концертами музыканты бросились выступать в видеоиграх. Жила потенциально богатая — на новый трек Скотта в Fortnite клюнули миллионы.
Joker James «Грустный космонавт Геннадий Падалка»
Не песня, а приставучий остроумный мем. По музыке — битловский оммаж, а в тексте — прямые цитаты из знаменитой расшифровки бесед космонавтов.
Первое в истории рубрики о лучших песнях недели предупреждение о возможном конфликте интересов: автор композиции — бывший сотрудник «Медузы» Алексей Пономарев, но это никак не повлияло на ее попадание в плейлист. Также в ней иногда звучит мат, если вам это неприятно, не слушайте.
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