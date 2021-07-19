шапито

Нина Кравиц, Radiohead, Уиллоу Смит, «Интурист» и «Флорист» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: дикий ремикс Radiohead, дикий клип «Интуриста», дикий панк-закос дочери Уилла Смита, а дальше только красивые песни от Нины Кравиц, Лели, Маши и Эллы.

Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify, а также присоединяйтесь к музыкальному марафону «Агенты лета» в поддержку «Медузы». Ежедневно по будням мы публикуем новые треки, специальные выступления или обращения наших любимых артистов. Поддержать «Медузу», оформив регулярное пожертвование, можно здесь.