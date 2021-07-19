Нина Кравиц, Radiohead, Уиллоу Смит, «Интурист» и «Флорист» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: дикий ремикс Radiohead, дикий клип «Интуриста», дикий панк-закос дочери Уилла Смита, а дальше только красивые песни от Нины Кравиц, Лели, Маши и Эллы.
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Нина Кравиц «Skyscrapers»
Надрывно-щемящая танцевальная баллада от красы и гордости отечественной электроники. Лучший вариант поплакать на техно в этом сезоне.
Том Йорк «Creep (Very 2021 Rmx)»
Девятиминутная деконструкция самого надоедливого и вечного хита Radiohead, смикшированного для показа японского модельера Джуна Такахаши. Если и примиряться с песней, то именно так, и именно в такое странное пандемическое время.
«Интурист» «Синяя песенка»
Если Евгений Горбунов выпускает клип, это автоматически клип недели. Точка. (Отдельно приятно, что премьера видео состоялась в нашем марафоне «Агенты лета»).
DZA и Ella «Истина, которой нет»
Весной 2021 года участник «Мумий Тролля», электронщик Александр Холенко устроил месячную музыкальную резиденцию в московском отеле, сочиняя и записываясь с приглашенными коллегами Томми Кэшем, Надеждой Грицкевич, Марией Теряевой и группой Pioneerball. Итогом стала ладно скроенная компиляция «Catch Your Wave», где блестящей всех выступила бывшая вокалистка RSAC Элла Пономарева. Обязательно послушайте и второй ее совместный трек с DZA «Без тебя».
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Willow и Трэвис Баркер «Gaslight»
Дочь Уилла Смита стильно примеряет на себя поп-панк имени и под предводительством участника Blink-182. Картонный протест сытых детей, которым нечего больше хотеть и незачем протестовать.
Слушать альбом «Lately I Feel Everything» целиком: все платформы
Clairo «Wade»
После эффектного взлета на волне бедрум-попа Клэр Коттрилл неожиданно уходит на втором альбоме в сторону кристально чистой, практически позднебитловской поп-музыки, в которой то тут, то там мерещатся тени «Белого альбома». Чудесное воскрешение магии 1960-х.
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Леля «Sunny»
Певица Лейли Тажибаева из Казахстана подтверждает звание одной из самых ярких представительниц современного смарт-попа. Помогают бурятский рэпер Everthe8 и уральский дуэт Lovanda.
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Кэролайн Полачек «Bunny Is A Rider»
Весьма приятное напоминание о себе от бывшей вокалистки Chairlift. Не безделица, а контур будущего проекта с британским продюсером Дэнни Харлем.
Маша «Зачем»
Торжество минимализма. Певица с простым и красивым именем Маша перебирает простые аккорды на синтезаторе, пропевая простые грустные строчки. Все. И вообще-то это работает. И даже завораживает.
«Флорист» «Дома»
Эмо-дебют из Петербурга — в меру изобретательный, небесталанный и не брезгуемый к прослушиванию. Самовоспроизводство и подпитка жанра молодой кровью.
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