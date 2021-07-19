Перейти к материалам

Стань агентом лета!

шапито

Нина Кравиц, Radiohead, Уиллоу Смит, «Интурист» и «Флорист» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: дикий ремикс Radiohead, дикий клип «Интуриста», дикий панк-закос дочери Уилла Смита, а дальше только красивые песни от Нины Кравиц, Лели, Маши и Эллы.

Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify, а также присоединяйтесь к музыкальному марафону «Агенты лета» в поддержку «Медузы». Ежедневно по будням мы публикуем новые треки, специальные выступления или обращения наших любимых артистов. Поддержать «Медузу», оформив регулярное пожертвование, можно здесь.

Нина Кравиц «Skyscrapers»

Надрывно-щемящая танцевальная баллада от красы и гордости отечественной электроники. Лучший вариант поплакать на техно в этом сезоне.

Том Йорк «Creep (Very 2021 Rmx)»

Девятиминутная деконструкция самого надоедливого и вечного хита Radiohead, смикшированного для показа японского модельера Джуна Такахаши. Если и примиряться с песней, то именно так, и именно в такое странное пандемическое время.

«Интурист» «Синяя песенка»

Если Евгений Горбунов выпускает клип, это автоматически клип недели. Точка. (Отдельно приятно, что премьера видео состоялась в нашем марафоне «Агенты лета»).

Клип с комментарием автора

DZA и Ella «Истина, которой нет»

Весной 2021 года участник «Мумий Тролля», электронщик Александр Холенко устроил месячную музыкальную резиденцию в московском отеле, сочиняя и записываясь с приглашенными коллегами Томми Кэшем, Надеждой Грицкевич, Марией Теряевой и группой Pioneerball. Итогом стала ладно скроенная компиляция «Catch Your Wave», где блестящей всех выступила бывшая вокалистка RSAC Элла Пономарева. Обязательно послушайте и второй ее совместный трек с DZA «Без тебя».

Слушать альбом «Catch Your Wave» целиком: все платформы

Willow и Трэвис Баркер «Gaslight»

Дочь Уилла Смита стильно примеряет на себя поп-панк имени и под предводительством участника Blink-182. Картонный протест сытых детей, которым нечего больше хотеть и незачем протестовать.

Слушать альбом «Lately I Feel Everything» целиком: все платформы

Clairo «Wade»

После эффектного взлета на волне бедрум-попа Клэр Коттрилл неожиданно уходит на втором альбоме в сторону кристально чистой, практически позднебитловской поп-музыки, в которой то тут, то там мерещатся тени «Белого альбома». Чудесное воскрешение магии 1960-х.

Слушать альбом «Sling» целиком: все платформы

Леля «Sunny»

Певица Лейли Тажибаева из Казахстана подтверждает звание одной из самых ярких представительниц современного смарт-попа. Помогают бурятский рэпер Everthe8 и уральский дуэт Lovanda.

Слушать сингл «Фикшен» целиком: все платформы

Кэролайн Полачек «Bunny Is A Rider»

Весьма приятное напоминание о себе от бывшей вокалистки Chairlift. Не безделица, а контур будущего проекта с британским продюсером Дэнни Харлем.

Маша «Зачем»

Торжество минимализма. Певица с простым и красивым именем Маша перебирает простые аккорды на синтезаторе, пропевая простые грустные строчки. Все. И вообще-то это работает. И даже завораживает.

«Флорист» «Дома»

Эмо-дебют из Петербурга — в меру изобретательный, небесталанный и не брезгуемый к прослушиванию. Самовоспроизводство и подпитка жанра молодой кровью.

Слушать альбом «И это снилось мне, и это снится мне» целиком: все платформы

Подпишитесь на плейлисты «Медузы»

Apple Music

Spotify

«Яндекс.Музыка»

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег

Александр Филимонов

Реклама