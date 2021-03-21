Том Йорк сделал ремикс песни «Creep» Получилось… Ох, ну как вам сказать, лучше слушайте сами
Японский модельер Джун Такахаши представил новую коллекцию бренда Undercover под названием «Creep Very». Часть показа, на которой демонстрировались женские модели, прошла под песню Radiohead «Creep» в новой переработке Тома Йорка. Видео с показа доступно на ютьюбе и на сайте Undercover, ремикс на «Creep» начинается на отметке 7:30:
Известно, что Том Йорк недолюбливает хит Radiohead, который принес группе славу в 1992 году. Он даже называл ее «Crap» («дерьмо»). В 2016 году Йорк спел эту песню на концерте впервые за семь лет, «чтобы шокировать» зрителя, который все время просил спеть «Creep». Так что, казалось бы, поклонники Radiohead, которые песню все-таки любят, должны обрадоваться ее очередной версии. Но есть нюанс…
Чтобы дослушать эту версию «Creep», как нам кажется, нужно приложить некоторое усилие. Представьте, что в вашем кассетном плеере (олды тут!) садятся батарейки, из-за чего знакомая песня ужасно долго тя-я-я-я-я-я-нется — вот это то самое ощущение. Впрочем, этот загадочный ремикс отлично вписывается в показ Джуна Такахаши.