Том Йорк сделал ремикс песни «Creep» Получилось… Ох, ну как вам сказать, лучше слушайте сами

AlexandreFumeron / Panoramic / Scanpix / LETA

Японский модельер Джун Такахаши представил новую коллекцию бренда Undercover под названием «Creep Very». Часть показа, на которой демонстрировались женские модели, прошла под песню Radiohead «Creep» в новой переработке Тома Йорка. Видео с показа доступно на ютьюбе и на сайте Undercover, ремикс на «Creep» начинается на отметке 7:30:

by R / UNDERCOVER 2021-22 A/W by R

Известно, что Том Йорк недолюбливает хит Radiohead, который принес группе славу в 1992 году. Он даже называл ее «Crap» («дерьмо»). В 2016 году Йорк спел эту песню на концерте впервые за семь лет, «чтобы шокировать» зрителя, который все время просил спеть «Creep». Так что, казалось бы, поклонники Radiohead, которые песню все-таки любят, должны обрадоваться ее очередной версии. Но есть нюанс…

Чтобы дослушать эту версию «Creep», как нам кажется, нужно приложить некоторое усилие. Представьте, что в вашем кассетном плеере (олды тут!) садятся батарейки, из-за чего знакомая песня ужасно долго тя-я-я-я-я-я-нется — вот это то самое ощущение. Впрочем, этот загадочный ремикс отлично вписывается в показ Джуна Такахаши.

Вот кто делает ремиксы повеселее «Грэмми» за лучший ремикс получил Иманбек Зейкенов — бывший железнодорожник, учившийся музыке по урокам в ютьюбе Это везение или его трек правда так хорош?