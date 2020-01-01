Внимание! В некоторых роликах нецензурная лексика.

Повеселее 🎉

Мы рекомендуем начать 2020 год с просветления. Сделать это без видео с философом, идущим к реке, на наш взгляд, невозможно.

Идущий к реке feat Hans Zimmer Otto Draupnir

А вот ролик с Дмитрием «Гоблином» Пучковым и свиньями точно поможет взбодриться.

Гоблин и свиньи Комиссар

Куда без Enjoykin?

Enjoykin — Котлетки с Пюрешкой Enjoykin

К слову, это тоже шедевры! Оказывается, из «Звездных войн» можно сложить настоящие поп-хиты.

«SEAGULLS! (Stop It Now)» — A Bad Lip Reading of The Empire Strikes Back Bad Lip Reading

«BUSHES OF LOVE» — Extended Lyric Video Bad Lip Reading

Кстати о хитах…

Metallica сыграла «Йожин з бажин» Meduza

А вот еще смешные ролики!

Веселый Молочник Джастас Уолкер. Abraham Linkoln

How to pick up a cat like a pro — Vet advice on cat handling. Helpful Vancouver Vet

ПИСЬМОШНАЯ и Выставка Кошек. Pismoshnaya

Илья Гончаров

Милый олененок ЗАОРАЛ!

Hilarious screaming deer in Nara Japan (Original) shapiro127

КВН DasISTfak — Охота на куниц с бумерангом Официальный канал КВН

Диалоги на уроке русского языка у американцев. 1960 год. STIM International

Emotional wedding Haka moves Maori bride to tears, NZ euronews (in English)

Three Little Pigs — the Guardian / Три поросенка: Полная картина. 720p. AlexeyVRN

Тщетность бытия \ The futility of existence. Never give up! Иван Михайлов

Wild Candy

И немного о политике.

Лукашенко и чай с малиновым вареньем))) Прикол YouNewsTuber

Путин об ирисках!!) Alexey Z

Если вам не хватило…

Еще 6 лет Путина | 6 More Years of Putin egor zhgun

А теперь снова к котикам!

Cat Unsure of Underwater Workout || ViralHog ViralHog

И к единорогам.

Чарли Единорог — Серия 1 (Русская Озвучка) Space Maker.

Как говорится, если ваша вечеринка не выглядит так, то даже не зовите!

АСМР пью пиво Балтика 9 и ругаюсь на Америку kriper2004

Хотите каких-то видео подлиннее? Тогда посмотрите выступление комика Александра Долгополова.

Час шуток Александра Долгополова Stand-Up Club #1

Или пересмотрите баттл Оксимирона против Джонибоя. Все еще впечатляет!