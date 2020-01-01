Наступило 1 января — вы уже проснулись и не хотите вставать? Вот любимые ролики редакции «Медузы» (мемы, клипы и немного науки)! Тут можно позалипать
Первого января непросто подняться с кровати. Во-первых, может болеть голова. Во-вторых, реальных причин вставать и куда-то идти нет (разве что на кухню). В итоге многие лежат по полдня, не занимаясь ничем осмысленным, — и при этом ругают себя за безделье. Но безделье — это прекрасно! Ведь, как известно, год был тяжелым. Мы предлагаем всем, кто решил не вставать с кровати, посмотреть любимые залипательные видео сотрудников «Медузы». Ролики эти условно разделены на три категории: повеселее, посерьезнее и клипы, которые нам нравятся. Выбирайте, что вам ближе, — и вперед!
Внимание! В некоторых роликах нецензурная лексика.
Повеселее 🎉
Мы рекомендуем начать 2020 год с просветления. Сделать это без видео с философом, идущим к реке, на наш взгляд, невозможно.
А вот ролик с Дмитрием «Гоблином» Пучковым и свиньями точно поможет взбодриться.
Куда без Enjoykin?
К слову, это тоже шедевры! Оказывается, из «Звездных войн» можно сложить настоящие поп-хиты.
Кстати о хитах…
А вот еще смешные ролики!
Милый олененок ЗАОРАЛ!
И немного о политике.
Если вам не хватило…
А теперь снова к котикам!
И к единорогам.
Как говорится, если ваша вечеринка не выглядит так, то даже не зовите!
Хотите каких-то видео подлиннее? Тогда посмотрите выступление комика Александра Долгополова.
Или пересмотрите баттл Оксимирона против Джонибоя. Все еще впечатляет!
Посерьезнее 🤔
Начнем с максимально серьезного: как сделать непрямой массаж сердца.
А вот ролик для тех, кому хочется немного умиротворения.
Здесь можно узнать много полезного.
Некоторым 1 января наверняка захочется посмотреть что-то об истории. У нас есть отличные варианты. Вот история Японии в ироничном пересказе:
Если понравилось, посмотрите еще и историю мира в том же духе:
Хотите еще серьезнее? Пожалуйста!
У Vox есть серия увлекательных роликов о создании популярной музыки.
И куда без расследований Навального? Вот, пожалуй, самое заметное.
И напоследок — трогательное прощание с Дэвидом Боуи, записанное на борту космической станции.
Клипы 🕺💃
Возможно, в какой-то момент вам захочется встать и потанцевать. Не стесняйтесь!