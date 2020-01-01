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шапито

Наступило 1 января — вы уже проснулись и не хотите вставать?  Вот любимые ролики редакции «Медузы» (мемы, клипы и немного науки)! Тут можно позалипать

Источник: Meduza

Первого января непросто подняться с кровати. Во-первых, может болеть голова. Во-вторых, реальных причин вставать и куда-то идти нет (разве что на кухню). В итоге многие лежат по полдня, не занимаясь ничем осмысленным, — и при этом ругают себя за безделье. Но безделье — это прекрасно! Ведь, как известно, год был тяжелым. Мы предлагаем всем, кто решил не вставать с кровати, посмотреть любимые залипательные видео сотрудников «Медузы». Ролики эти условно разделены на три категории: повеселее, посерьезнее и клипы, которые нам нравятся. Выбирайте, что вам ближе, — и вперед!

Внимание! В некоторых роликах нецензурная лексика.

Повеселее 🎉

Мы рекомендуем начать 2020 год с просветления. Сделать это без видео с философом, идущим к реке, на наш взгляд, невозможно.

Идущий к реке feat Hans Zimmer
Otto Draupnir

А вот ролик с Дмитрием «Гоблином» Пучковым и свиньями точно поможет взбодриться.

Гоблин и свиньи
Комиссар

Куда без Enjoykin?

Enjoykin — Котлетки с Пюрешкой
Enjoykin

К слову, это тоже шедевры! Оказывается, из «Звездных войн» можно сложить настоящие поп-хиты.

«SEAGULLS! (Stop It Now)» — A Bad Lip Reading of The Empire Strikes Back
Bad Lip Reading
«BUSHES OF LOVE» — Extended Lyric Video
Bad Lip Reading

Кстати о хитах…

Metallica сыграла «Йожин з бажин»
Meduza

А вот еще смешные ролики!

Веселый Молочник Джастас Уолкер.
Abraham Linkoln
How to pick up a cat like a pro — Vet advice on cat handling.
Helpful Vancouver Vet
ПИСЬМОШНАЯ и Выставка Кошек.
Pismoshnaya
Илья Гончаров

Милый олененок ЗАОРАЛ!

Hilarious screaming deer in Nara Japan (Original)
shapiro127
КВН DasISTfak — Охота на куниц с бумерангом
Официальный канал КВН
Диалоги на уроке русского языка у американцев. 1960 год.
STIM International
Emotional wedding Haka moves Maori bride to tears, NZ
euronews (in English)
Three Little Pigs — the Guardian / Три поросенка: Полная картина. 720p.
AlexeyVRN
Тщетность бытия \ The futility of existence. Never give up!
Иван Михайлов
Wild Candy

И немного о политике.

Лукашенко и чай с малиновым вареньем))) Прикол
YouNewsTuber
Путин об ирисках!!)
Alexey Z

Если вам не хватило…

Еще 6 лет Путина | 6 More Years of Putin
egor zhgun

А теперь снова к котикам!

Cat Unsure of Underwater Workout || ViralHog
ViralHog

И к единорогам.

Чарли Единорог — Серия 1 (Русская Озвучка)
Space Maker.

Как говорится, если ваша вечеринка не выглядит так, то даже не зовите!

АСМР пью пиво Балтика 9 и ругаюсь на Америку
kriper2004

Хотите каких-то видео подлиннее? Тогда посмотрите выступление комика Александра Долгополова.

Час шуток Александра Долгополова
Stand-Up Club #1

Или пересмотрите баттл Оксимирона против Джонибоя. Все еще впечатляет!

VERSUS #1 (сезон III): Oxxxymiron VS Johnyboy
versusbattleru

Посерьезнее 🤔

Начнем с максимально серьезного: как сделать непрямой массаж сердца.

BG.RU — Непрямой массаж сердца (инструкция)
BigCitymag

А вот ролик для тех, кому хочется немного умиротворения.

Norsk SlowTV — Hurtigruten — Minutt for Minutt — BowCam Part 01 of 35 (Bergen til Florø)
Stefan Niederer

Здесь можно узнать много полезного.

Primitive Technology: Tiled Roof Hut
Primitive Technology
Insanely beautiful chemical reactions
Quartz
Beautiful Chemical Reactions
Beauty of Science
Ukraineʼs Explosive YouTube Stars: kreosan | The New York Times
The New York Times

Некоторым 1 января наверняка захочется посмотреть что-то об истории. У нас есть отличные варианты. Вот история Японии в ироничном пересказе:

history of japan
bill wurtz

Если понравилось, посмотрите еще и историю мира в том же духе:

history of the entire world, i guess
bill wurtz

Хотите еще серьезнее? Пожалуйста!

История русской культуры за 25 минут
Arzamas
Древняя Греция за 18 минут
Arzamas
You Will Never Do Anything Remarkable
exurb1a

У Vox есть серия увлекательных роликов о создании популярной музыки.

How heavy metal and Satan gave us this sticker
Vox
The secret rhythm behind Radioheadʼs «Videotape»
Vox

И куда без расследований Навального? Вот, пожалуй, самое заметное.

Он вам не Димон
Алексей Навальный

И напоследок — трогательное прощание с Дэвидом Боуи, записанное на борту космической станции.

Rare Earth

Клипы 🕺💃

Возможно, в какой-то момент вам захочется встать и потанцевать. Не стесняйтесь!

Чикен Карри
OK Go — This Too Shall Pass — Rube Goldberg Machine — Official Video
OK Go
R113
Childish Gambino — This Is America (Official Video)
ChildishGambinoVEVO
DIE ANTWOORD — BABYʼS ON FIRE (OFFICIAL)
Die Antwoord
TOMMY CASH — WINALOTO (LIVE) | A COLORS SHOW
COLORS
Николай Басков
Jargon V.A ft Tinie Tempah — Disappoint You OFFICIAL VIDEO
cheeseonbreadrecords
Holly Herndon — Eternal (Official Video)
Holly Herndon
Learn to Fly — Foo Fighters Rockin'1000 Official Video
Rockin' 1000
LORN — ANVIL [Official Music Video]
GERIKO
Orbital | Wonky | Official Video
Orbital
Грибы — Тает Лёд
KinoMost
Rone — Bye Bye Macadam (Official Video)
Rone
Jamie xx — Gosh
JamiexxVEVO
Burn — Vintage '60s Girl Group Ellie Goulding Cover feat. Robyn Adele Anderson
PostmodernJukebox
The Blaze — Territory — Official Video
The Blaze
Brunettes Shoot Blondes — Knock Knock (Official Music Video)
Brunettes Shoot Blondes
Flying Lotus — Never Catch Me ft. Kendrick Lamar
FlyingLotusVEVO
Orbital | Wonky | Official Video
Orbital
Филипп Киркоров — Цвет настроения синий
StarPro

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Видео собирал Максим Иванов