Лучшие песни 2019 года: плейлист «Медузы» «Bad guy», «Злой», «Юморист» и еще 97 треков

Tim Mosenfelder / Getty Images

Как обычно, весь 2019 год мы внимательно слушали музыку и смотрели клипы, еженедельно отбирая для дорогих читателей самые примечательные новинки. И вот итог — плейлист из сотни главных треков уходящего года по мнению редакции «Медузы». От назойливых поп- и рэп-хитов до неочевидных гитарных и электронных треков, которыми нам запомнится 2019-й. Наши регулярные музыкальные подборки (не забывайте подписываться на плейлисты «Медузы» в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!) уходят на новогодние каникулы. Увидимся в 2020-м! С Новым годом!

Apple Music

«Яндекс.Музыка»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/meduza.io/playlists/1036">Лучшие песни 2019-го: выбор «Медузы»</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/meduza.io">Медуза</a> на Яндекс.Музыке

«ВКонтакте»

Плейлисты составлял Александр Филимонов