На форуме в Петербурге развивают юридическую науку. Глава Конституционного суда признает: коррупция неистребима. Бастрыкин шутит: Россия будет свободной У «Талибана» есть новации в деле защиты прав человека
В Петербурге 19 мая открылся международный юридический форум (ПМЮФ). Организаторы назвали мероприятие «главным событием в мире права и законотворчества». Среди его целей — «содействие развитию» юридической науки и образования в России и мире, а также модернизация права «с учетом лучшего опыта для защиты прав и интересов всех субъектов правовых отношений». Вот как российские чиновники и зарубежные гости представляют себе защиту прав и развитие юридической науки.
Министр юстиции России Константин Чуйченко: «либеральная монархия» слишком мягко наказала декабристов
Константин Чуйченко за два дня форума успел дважды высказаться о российской истории, которую, по его мнению, надо изучать «сквозь призму вмешательства, иностранного влияния».
19 мая в ходе дискуссии на тему «Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории» он назвал декабристов «субъектом иностранного влияния». По мнению министра, власти Российской империи наказали участников восстания 1825 года слишком мягко.
К сожалению, монархия была очень либеральной и, я бы сказал, даже излишне благородной. Если мы посмотрим, как были наказаны декабристы за свой мятеж… С одной стороны, вызывает большое уважение к самодержцу, с другой стороны, наверное, иллюстрирует определенную, а может, и значительную слабость его и политического режима.
Снова министр юстиции России Константин Чуйченко: укрепление государственности должно быть важнее верховенства закона и прав граждан
Миссия Минюста, рассказал Чуйченко 20 мая, «определяется триадой», где на третьем месте всегда шло укрепление государственности. По его мнению, нынешние события (какие именно, он не уточнил) показывают, что «нельзя укрепление государственности ставить на третье место».
Раньше мы всегда говорили, что первое и главенствующее — это обеспечение прав и законных интересов [граждан], далее — обеспечение верховенства закона, и третье — укрепление государственности. Знаете, все, что происходит сейчас и все, что происходило тогда, оно подтверждает, что, наверное, нельзя укрепление государственности ставить на третье место, ведь слабое государство не сможет обеспечить права наших граждан и верховенство закона. Я считаю, что нужно активно продолжать работу по укреплению нашей государственности и противодействию иностранному вмешательству и влиянию.
Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин: коррупция неистребима
Не берусь утверждать, что коррупция гнездится в ДНК человека. Но убежден, что перед нами — повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление в истории человечества. Что поделать, человек естественно предрасположен везде и всюду искать и извлекать выгоду для себя. <…> Пока не доказано обратное, весь имеющийся в нашем распоряжении опыт заставляет предполагать, что во всех обществах всегда были, есть и будут те, чьи амбиции и жадность, стяжательство и алчность толкают к коррупции (цитата по «Интерфаксу»).
По мнению Зорькина, коррупция по сравнению с насилием «гораздо более коварный враг» из-за своей «многоликости», а ее распространение обусловлено общим падением духовной культуры общества. Зорькин призвал не смягчать наказание за коррупционные преступления, поскольку против коррупции «требуется неуклонно конституционно-правомерная беспощадность».
Александр Бастрыкин: «Это что, мигранты? Это что, протестная акция? Россия будет свободной»
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин участвовал в дискуссии на панели «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования». Во время форума он прервал свое выступление, обратив внимание на людей, вошедших в зал. Судя по ответам модератора, это были кришнаиты.
«Это что, мигранты? Ну они мигранты, да? Это что, протестная акция? Россия будет свободной», — сказал глава СК, смеясь.
В беседе с Бастрыкиным руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о «незащищенности школ» от детей иностранцев, не знающих русского языка. По словам Музаева, из-за языкового барьера между учениками происходят конфликты: если мигрантов меньше в классе, то их буллят, а если их больше, «наоборот, буллят наших».
Глава Следственного комитета спросил: «Скажите пожалуйста, а есть примеры, когда русские буллинговали приезжих?». Получив ответ, что такие примеры есть в интернете, Бастрыкин сказал: «Ну слава богу, хоть где-то есть».
«Талибан»: в Афганистане права каждого человека полностью защищены
На совещании министров юстиции в рамках форума выступил глава министерства юстиции Афганистана Абдул Хаким Шареи, которого называют архитектором новой судебной системы «Талибана». Он курирует судебную реформу, отмену «светских» законов, восстановление исламских судов и практики телесных наказаний.
Речью представителя Афганистана открылся блок, посвященный «уголовно-исправительным новациям и противодействию преступности». Шареи рассказал, что в Афганистане создана «чисто исламская система, основанная на шариате», где «права каждого человека полностью защищены». Тюрьмы «Талибана» он назвал «центрами исправления»: «Это не просто место наказания, но школы моральной, религиозной и социальной реабилитации, воспитывающие чувство ответственности».
Как изменился Афганистан при талибах
Бонус: представителя правительства в Конституционном суде назвали «детоубийцей»
Михаил Барщевский, представитель правительства России в Конституционном суде, модерировал дискуссию «Эмбрион человека: кто или что?». В заключение беседы он сказал, что с точки зрения уголовного права убийством можно считать смерть только после первого вздоха новорожденного. «Убийство человека — это когда первый вздох, когда легкие расправились. До этого это не человек с точки зрения уголовного права», — сказал Барщевский.
«Но это дичь», — выкрикнули из зала. «Знаете, я бы мог вам ответить, но, боюсь, вам не понравится», — ответил юрист. «Вы детоубийца, Михаил Юрьевич, в таком случае», — снова отреагировали из зала. «Это Уголовный кодекс. Его писал не я», — сказал Барщевский.
Фото на обложке: Алексей Даничев / РИА Новости / Спутник / Profimedia