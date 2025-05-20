На форуме в Петербурге развивают юридическую науку. Глава Конституционного суда признает: коррупция неистребима. Бастрыкин шутит: Россия будет свободной У «Талибана» есть новации в деле защиты прав человека

Александр Бастрыкин: «Это что, мигранты? Это что, протестная акция? Россия будет свободной»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин участвовал в дискуссии на панели «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования». Во время форума он прервал свое выступление, обратив внимание на людей, вошедших в зал. Судя по ответам модератора, это были кришнаиты.

«Это что, мигранты? Ну они мигранты, да? Это что, протестная акция? Россия будет свободной», — сказал глава СК, смеясь.

В беседе с Бастрыкиным руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о «незащищенности школ» от детей иностранцев, не знающих русского языка. По словам Музаева, из-за языкового барьера между учениками происходят конфликты: если мигрантов меньше в классе, то их буллят, а если их больше, «наоборот, буллят наших».

Глава Следственного комитета спросил: «Скажите пожалуйста, а есть примеры, когда русские буллинговали приезжих?». Получив ответ, что такие примеры есть в интернете, Бастрыкин сказал: «Ну слава богу, хоть где-то есть».