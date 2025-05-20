Глава Минюста России заявил, что укрепление государственности должно быть важнее обеспечения прав граждан и верховенства закона
Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что российскую историю надо изучать «сквозь призму вмешательства, иностранного влияния». Об этом он сказал на сессии «Иностранное вмешательство: уроки истории» Петербургского юридического форума (ПМЮФ), видео его выступления публикует издание «Осторожно, новости».
По его мнению, это надо делать «очень глубоко, очень фактурно, очень объективно».
«Мы сейчас находимся в Петербурге, у нас практически весь центр города, улицы, назван именами этих самых народовольцев и террористов. Я не выступаю за то, чтобы переименовывать улицы. Мне, наоборот, кажется, что это признак стабильности, не надо ничего менять. Тем не менее, историю нужно писать и создавать таким образом, чтобы не было необходимости и возможности приспосабливать исторические события и окраску этих событий под дух времени», — заявил Чуйченко.
Он отметил, что миссия министерства юстиции «определяется триадой», где на третьем месте всегда шло укрепление государственности. По мнению Чуйченко, нынешние события (какие именно, он не уточнил) и прошлые показывают, что «нельзя укрепление государственности ставить на третье место».
«Раньше мы всегда говорили, что первое и главенствующее — это обеспечение прав и законных интересов [граждан], далее — обеспечение верховенства закона, и третье — укрепление государственности. Знаете, все, что происходит сейчас и все, что происходило тогда, оно подтверждает, что, наверное, нельзя укрепление государственности ставить на третье место, ведь слабое государство не сможет обеспечить права наших граждан и верховенство закона. Я считаю, что нужно активно продолжать работу по укреплению нашей государственности и противодействию иностранному вмешательству и влиянию», — заявил глава Минюста.
19 мая Чуйченко, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, назвал декабристов «субъектом иностранного влияния». Само восстание декабристов Чуйченко назвал «не прогрессом, а регрессом», поскольку, как считает министр, без него «реформы и отмена крепостного права состоялись бы гораздо раньше». По мнению главы Минюста, власти Российской империи наказали декабристов слишком мягко.