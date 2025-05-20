Глава Минюста России заявил, что укрепление государственности должно быть важнее обеспечения прав граждан и верховенства закона

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что российскую историю надо изучать «сквозь призму вмешательства, иностранного влияния». Об этом он сказал на сессии «Иностранное вмешательство: уроки истории» Петербургского юридического форума (ПМЮФ), видео его выступления публикует издание «Осторожно, новости».

По его мнению, это надо делать «очень глубоко, очень фактурно, очень объективно».

«Мы сейчас находимся в Петербурге, у нас практически весь центр города, улицы, назван именами этих самых народовольцев и террористов. Я не выступаю за то, чтобы переименовывать улицы. Мне, наоборот, кажется, что это признак стабильности, не надо ничего менять. Тем не менее, историю нужно писать и создавать таким образом, чтобы не было необходимости и возможности приспосабливать исторические события и окраску этих событий под дух времени», — заявил Чуйченко.

Он отметил, что миссия министерства юстиции «определяется триадой», где на третьем месте всегда шло укрепление государственности. По мнению Чуйченко, нынешние события (какие именно, он не уточнил) и прошлые показывают, что «нельзя укрепление государственности ставить на третье место».

«Раньше мы всегда говорили, что первое и главенствующее — это обеспечение прав и законных интересов [граждан], далее — обеспечение верховенства закона, и третье — укрепление государственности. Знаете, все, что происходит сейчас и все, что происходило тогда, оно подтверждает, что, наверное, нельзя укрепление государственности ставить на третье место, ведь слабое государство не сможет обеспечить права наших граждан и верховенство закона. Я считаю, что нужно активно продолжать работу по укреплению нашей государственности и противодействию иностранному вмешательству и влиянию», — заявил глава Минюста.

19 мая Чуйченко, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, назвал декабристов «субъектом иностранного влияния». Само восстание декабристов Чуйченко назвал «не прогрессом, а регрессом», поскольку, как считает министр, без него «реформы и отмена крепостного права состоялись бы гораздо раньше». По мнению главы Минюста, власти Российской империи наказали декабристов слишком мягко.

Читайте также

Глава Минюста России назвал декабристов «субъектом иностранного влияния». Он заявил, что их наказали слишком мягко (пятерых казнили, больше сотни сослали в Сибирь) «К сожалению, монархия была очень либеральной, даже излишне благородной»

Читайте также

Глава Минюста России назвал декабристов «субъектом иностранного влияния». Он заявил, что их наказали слишком мягко (пятерых казнили, больше сотни сослали в Сибирь) «К сожалению, монархия была очень либеральной, даже излишне благородной»