На айфонах появятся виджеты. На айпадах — рукописный ввод. А в часах — отслеживание сна (и мытья рук!) Apple рассказала про будущее своих операционных систем. Главное
iOS 14
Apple полностью переработала взаимодействие с домашним экраном и добавила в iOS 14 виджеты приложений. Виджеты с полезной информацией размещаются на домашнем экране среди иконок приложений. Их размеры регулируются вручную — например, можно сделать панель приложения с прогнозом погоды побольше, а часов — поменьше.
Кроме того, в iOS 14 заработает библиотека приложений, расположенная справа от всех страниц домашнего экрана. В библиотеке есть умная категоризация установленных приложений: айфон автоматически рассортирует по папкам программы для соцсетей, спорта или развлечений. Наиболее часто используемые приложения будут высвечиваться первыми. Еще из библиотеки приложений можно будет скрыть ненужные домашние экраны.
В iOS 14 на айфонах появится режим «картинка в картинке». Это значит, что с телефонов Apple наконец-то можно будет одновременно смотреть сериал и читать «Медузу». Ну или общаться по видеочату, параллельно заказывая еду или делая заметки. К слову, входящие звонки и голосовой помощник Siri теперь выводятся не на весь экран: уведомление о звонке похоже на пуш-уведомление, а Siri пробуждается в форме светящегося шара в нижней части экрана.
В iOS 14 появятся App Clips — упрощенные версии приложений весом до 10 мегабайт, загружающиеся, по заверениям Apple, всего за несколько секунд. Эти мини-версии крупных программ позволят получить мгновенный доступ к самым нужным функциям. Для этого нужно просканировать код App Clip — камерой или поднеся телефон к NFC-метке. После этого можно будет быстро арендовать мотороллер или купить кофе. Но пока неизвестно, насколько распространены такие коды будут в России.
Еще из важного
- В сообщениях можно будет закреплять самые важные чаты.
- Карты Apple стали еще удобнее там, где они полноценно работают; для велосипедных маршрутов будут учитываться перепады высоты.
- В iOS 14 есть автоматический переводчик, который работает в режиме беседы — и без подключения к интернету. Русский будет доступен сразу же на момент запуска вместе с английским, французским, итальянским, испанским, арабским, португальским, немецким, китайским, корейским, японским и другими языками.
- Siri научится отправлять голосовые сообщения.
- Ура, можно самим выбирать браузер и почтовое приложение по умолчанию!
P. S. Обновления AirPods (классные!)
AirPods вскоре сами будут переключаться между устройствами Apple — например, если раздастся звонок, они сами переключатся с компьютера на айфон.
А в AirPods Pro заработает система пространственного звука, которая будет отслеживать в пространстве движения головы и устройства, на котором этот звук воспроизводится. Таким образом усиливается эффект присутствия, что особенно важно для кино, сериалов и игр.
iPadOS 14
Apple позиционирует айпады как полноценную замену компьютерам, однако в iPadOS 14 так и не появилась поддержка нескольких пользователей. Зато компания переделала дизайн интерфейса приложений под большой экран планшета, а также добавила новые функции, связанные с карандашом Apple Pencil. Теперь на айпаде можно писать от руки в поисковой строке или заметках — планшет все расшифрует и переведет в печатный текст. На запуске будут поддерживаться английский и китайский языки.
На iPadOS 14, как и в iOS 14, входящие звонки и взаимодействие с Siri будут выводиться в режиме компактных баннеров. Опять же, пользователь сможет сам выбрать браузер и почтовую программу по умолчанию.
Компания также переделала поиск по устройству — из него можно запускать приложения, открывать документы или искать информацию внутри приложений (для этого они должны поддерживать эту функцию). И, конечно же, на айпад тоже появятся улучшенные версии сообщений и функция App Clips.
watchOS 7
Пожалуй, самое неожиданное — Apple Watch с помощью датчика движения, микрофона и машинного обучения будет узнавать, что вы начали мыть руки. Зачем? Чтобы запустить таймер на 20 секунд, в течение которых и рекомендуется мылить кисти рук. А потом еще и рассказать вам (в приложении «Здоровье» на айфоне), как часто и как тщательно вы повторяете эту процедуру.
А вот самое долгожданное — это трекинг сна. В Apple Watch не было встроенных инструментов для анализа сна, и эту задачу пытались решать сторонние приложения. Теперь часы смогут отслеживать, как качественно спал их хозяин, а также разбудить его с утра бесшумной вибрацией.
Чтобы среди ночи часы не выключились, они проверят за час до сна уровень заряда аккумулятора — и при необходимости напомнят, что надо его зарядить.
Наконец, у пользователей Apple Watch появится возможность быстро делиться циферблатами. Если вы не знакомы с watchOS, то вот в чем тут особенность: сами циферблаты пользователь выбирает только из того списка, который ему предлагает Apple. Но почти в каждом из таких циферблатов предусмотрены слоты под расширения от сторонних приложений: одни выводят погоду и уведомления, а другие — данные о физической активности.
Вот в watchOS можно будет поделиться с другими пользователями своим настроенным циферблатом — с определенными расширениями на определенных позициях. Установить такие циферблаты можно будет через App Store или просто по ссылке на сайте.
macOS Big Sur
Это настолько значимый апдейт операционной системы для компьютеров, что Apple впервые с 2001 года выдала ему свой номер: если прошлые версии нумеровались как macOS 10.1, 10.2 и так до 10.15, то Big Sur получила версию 11.0.
Новая macOS стала сильно напоминать iOS и iPadOS. Иконки приложений в панели Dock — в форме квадратов со сглаженными углами. В верхнем правом углу, рядом с часами — кнопка доступа к пункту управления, в котором спрятаны кнопки выключения Wi-Fi и Bluetooth, настройки яркости экрана, громкости и другие переключатели. Еще правее — кнопка, открывающая пункт уведомлений, в котором можно увидеть новые виджеты.
В новой macOS также переработали несколько приложений, установленных по умолчанию — «Карты», «Сообщения» и браузер Safari. В последнем увеличилась скорость загрузки страниц, а также обновился дизайн пустой вкладки: на ней можно установить фоновое изображение и включить дополнительные блоки ссылок (например, тех, что были сохранены в список для чтения).
Кроме того, в Safari появились встроенный переводчик и функция, которая позволяет просматривать содержимое вкладок по наведении курсора мыши на него.