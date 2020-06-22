iOS 14

Apple полностью переработала взаимодействие с домашним экраном и добавила в iOS 14 виджеты приложений. Виджеты с полезной информацией размещаются на домашнем экране среди иконок приложений. Их размеры регулируются вручную — например, можно сделать панель приложения с прогнозом погоды побольше, а часов — поменьше.

Apple

Кроме того, в iOS 14 заработает библиотека приложений, расположенная справа от всех страниц домашнего экрана. В библиотеке есть умная категоризация установленных приложений: айфон автоматически рассортирует по папкам программы для соцсетей, спорта или развлечений. Наиболее часто используемые приложения будут высвечиваться первыми. Еще из библиотеки приложений можно будет скрыть ненужные домашние экраны.

Apple

В iOS 14 на айфонах появится режим «картинка в картинке». Это значит, что с телефонов Apple наконец-то можно будет одновременно смотреть сериал и читать «Медузу». Ну или общаться по видеочату, параллельно заказывая еду или делая заметки. К слову, входящие звонки и голосовой помощник Siri теперь выводятся не на весь экран: уведомление о звонке похоже на пуш-уведомление, а Siri пробуждается в форме светящегося шара в нижней части экрана.

В iOS 14 появятся App Clips — упрощенные версии приложений весом до 10 мегабайт, загружающиеся, по заверениям Apple, всего за несколько секунд. Эти мини-версии крупных программ позволят получить мгновенный доступ к самым нужным функциям. Для этого нужно просканировать код App Clip — камерой или поднеся телефон к NFC-метке. После этого можно будет быстро арендовать мотороллер или купить кофе. Но пока неизвестно, насколько распространены такие коды будут в России.

Apple

Еще из важного

В сообщениях можно будет закреплять самые важные чаты.

Карты Apple стали еще удобнее там, где они полноценно работают; для велосипедных маршрутов будут учитываться перепады высоты.

В iOS 14 есть автоматический переводчик, который работает в режиме беседы — и без подключения к интернету. Русский будет доступен сразу же на момент запуска вместе с английским, французским, итальянским, испанским, арабским, португальским, немецким, китайским, корейским, японским и другими языками.

Siri научится отправлять голосовые сообщения.

Ура, можно самим выбирать браузер и почтовое приложение по умолчанию!

P. S. Обновления AirPods (классные!)

AirPods вскоре сами будут переключаться между устройствами Apple — например, если раздастся звонок, они сами переключатся с компьютера на айфон.

А в AirPods Pro заработает система пространственного звука, которая будет отслеживать в пространстве движения головы и устройства, на котором этот звук воспроизводится. Таким образом усиливается эффект присутствия, что особенно важно для кино, сериалов и игр.