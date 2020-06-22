Apple перестанет использовать процессоры Intel в своих компьютерах. Вместо них будут собственные чипы компании

Корпорация Apple объявила на конференции WWDC 22 июня о планах отказаться от процессоров Intel в своих компьютерах. Вместо них в Mac новых поколений будут использоваться процессоры, разработанные самой Apple.

Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что это «исторический день» для компании. После окончания перехода все устройства Apple — айфоны, айпады и компьютеры — будут работать на процессорах единой архитектуры. Это означает, что в будущем на macOS можно будет запускать приложения, созданные для iOS и iPadOS.

Первый компьютер на новом процессоре Apple планирует выпустить до конца 2020 года, а период полного отказа от Intel займет два года. Разработчики смогут заранее получить доступ к Mac mini с процессором A12Z Bionic (такой стоит в самом новом iPad Pro).

Apple отмечает, что пользователи смогут легко запускать на новых компьютерах приложения, созданные под старую архитектуру. При этом разработчикам, по оценкам компании, понадобится всего несколько дней, чтобы добавить в существующие приложения поддержку новых процессоров.