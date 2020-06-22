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Что будут уметь айфоны и айпады этой осенью? Презентация с конференции Apple WWDC 2020. Трансляция «Медузы»

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Вечером 22 июня начнется WWDC 2020 — 31-я конференция Apple для разработчиков. В этот раз она полностью пройдет в онлайне: из-за пандемии коронавируса собрать разработчиков и журналистов в Калифорнии, как прежде, не получится. «Медуза» рассказывает об анонсах, которые представят на церемонии открытия конференции.