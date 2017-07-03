шапито
Москву затопило Что происходит в столице и когда это закончится
Кажется, лета в Москве не будет. 30 июня в городе прошел очень сильный ливень. В начале июля ситуация не изменилась — в столице продолжает идти дождь, а температура воздуха не поднимается выше 20 градусов. Метеорологи обещают, что весь июль будет прохладным и дождливым. Погодные аномалии происходят не только в Москве, но и в других городах Центральной России. «Медуза» показывает, как выглядит московский потоп и советует, как справиться с непогодой.
Утро в Москве выглядело вот так:
В некоторых районах был сильный туман.
Затопило даже станцию метро «Парк культуры».
Позже представители метрополитена заявили, что «Парк культуры» не затопило. Однако пользователи твиттера выложили видео, на котором видно, что вода стекает по стенам на пол.
Самое главное в такую погоду — не забыть зонт.
И выбрать обувь, которая выдержит потоки воды и грязи (а еще лучше — обзавестись рыбацкими сапогами)
Не надо забывать про прогноз погоды. Хотя в Москве есть аномальные места, которые остаются сухими, пока весь город заливает.
Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что в июле «на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы». По словам Пучкова, в некоторых городах могут быть «очередные максимумы и резкие перепады температур», а также высокие скорости ветра и осадки.