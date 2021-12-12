Моргенштерн, Скриптонит, IC3PEAK и лягушка, которую никто не ждал… «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем коротко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: сплошной рэп, но есть и кое-что еще не менее важное 🐸.
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«Дочь» и Найк Борзов «Велосипед»
Опять нет повода не похвалить наших фаворитов-дебютантов года — группу «Дочь»! Их совместная работа с Найком Борзовым обзавелась красочным сюрреалистичным клипом-путешествием на край ночи и дня.
Слушать альбом «Нити» и сингл «Хедлайнер»
Polyn «Старость»
Обреченно точный диагноз этому году от лидера «Петли пристрастия» Ильи Черепко-Самохвалова и его нового проекта — с участниками минской группы Port Mone (Алексей Ванчук и Сергей Кравченко). Жизнь превращается в чтение новостей, которые мы даже не проживаем. А за новостями тихо следует старость. (Мелькающие в лирик-видео обложки любимых альбомов слегка скрашивают гнетущую печаль.)
Моргенштерн «Домой»
Опальный рэпер вступает в переписку со Следственным комитетом из роскошного изгнания. Сюжет, достойный новостной хроники, но войдет ли он в историю, зависит от ответа силовиков. Ровно тот случай, когда искренне хочется, чтобы со временем этот сюжет забылся как сиюминутный и незначительный.
Внимание. В песне есть мат. Может быть, вам и не стоит ее включать.
Скриптонит и Джи Баллер «Both»
Все ли уже пошутили о том, что слова Скриптонита на английском языке оказалось разобрать легче, чем его песни на русском? И шарм, и своеобразие рэпера от смены языка как будто бы улетучились. Альбом записан с Джейкобом Баллером — нигерийцем из Москвы, выступающем на лейбле Скриптонита Musica36. Пока что это воспринимается как курьез и вызывает недоумение. К тому же релиз сопровождается неприятными конфликтами с бывшими артистами лейбла.
Слушать альбом «The Genetic Code» целиком: все платформы
IC3PEAK и Оли Сайкс «Vampir»
Русская хтонь, помноженная на английский металкор. На любителя. Примечательно, что инициатором коллаборации выступил сам лидер Bring Me The Horizon, наслушавшись песен московского электронного дуэта.
Noize MC «Сельма Лагерлеф»
В следующую пятницу в стримингах появится вторая часть одного из лучших альбомов года — десятой пластинки Noize MC «Выход в город». Уже сейчас желающие могут оценить ее целиком на бесплатной NFT-выставке в московском поселке Переделкино — с аудио-комментариями от автора. Мы, конечно, могли бы подождать до следующей недели (тем более недавние плейлисты «Медузы» тоже не обходились без новых песен Ивана), но, если честно, просто не хочется переставать делиться этой великолепной музыкой. И в первую очередь душераздирающей одой бессмертной сказке о Нильсе и диких гусях.
Слушать альбом «Выход в город»: все платформы
Boulevard Depo и SP4K «СК»
Нетривиальный источник вдохновения — модный рэпер Артем Кулик в компании отличного битмейкера Алексея Сущика вольно перерабатывают «Подкандальный марш» сибирских каторжников столетней давности.
Слушать альбом «QWERTY LANG» целиком: все платформы
«Свидание» «По лицу»
Глядя на строгих романтичных джентльменов из группы «Свидание», часто кажется, будто они оказались в нашем времени по ошибке. Впрочем, счастливой. Песня «По лицу» с величественной партией трубы — словно из забытого советского приключенческого фильма.
Слушать мини-альбом «Крестик» целиком: все платформы
«Кассета» «Эйфория»
Заразительный олдскульный грув, встающий поперек горла всем и вся. Но ни один человек в форме не сможет заставить его умолкнуть.
Crazy Frog «Tricky»
Наверное, было бы странным не замечать возвращения Крейзи Фрога. Но, пожалуй, меньше всего нужны мне твои камбэки.