Моргенштерн, Скриптонит, IC3PEAK и лягушка, которую никто не ждал… «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Noize MC «Сельма Лагерлеф»

В следующую пятницу в стримингах появится вторая часть одного из лучших альбомов года — десятой пластинки Noize MC «Выход в город». Уже сейчас желающие могут оценить ее целиком на бесплатной NFT-выставке в московском поселке Переделкино — с аудио-комментариями от автора. Мы, конечно, могли бы подождать до следующей недели (тем более недавние плейлисты «Медузы» тоже не обходились без новых песен Ивана), но, если честно, просто не хочется переставать делиться этой великолепной музыкой. И в первую очередь душераздирающей одой бессмертной сказке о Нильсе и диких гусях.

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