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Вот вроде бы на дворе 2021 год… Почти 2022-й! А в кинотеатрах — новая «Матрица» и «Охотники за привидениями» (и даже ABBA выпускает новые песни). И, видимо, чтобы вам было еще сложнее вспомнить какой сейчас год без помощи календаря, случилось ЭТО. Возвращение короля рингтонов 2000-х — безумного трехмерного лягушонка Крейзи Фрога. Видимо, природа настолько очистилась, что… продолжите сами!

Crazy Frog

Новый трек (первый за 11 лет) называется «Tricky». В клипе Крейзи Фрог по традиции делает «ба-па-па» и «ринь-динь-динь», носится на невидимом мотоцикле и лезет куда не просят. И казалось бы — лягушонку вполне себе удалось если не вернуть былое величие, то как минимум вызвать слезу ностальгии.

Вот только жизнь потрепала и нашего героя: в новом клипе Крейзи Фрогу не нарисовали половые признаки, которыми он болтал под музыку в классических видео с его участием. Видимо, что-то в его жизни за эти годы все-таки поменялось.

«Мироша, ты крейзи»

«Красота и уродство» — красота или уродство? Оксимирон все-таки выпустил альбом. Трек «Рецензия» получился не очень удачным, так что Александр Горбачев написал свою

«Мироша, ты крейзи»

«Красота и уродство» — красота или уродство? Оксимирон все-таки выпустил альбом. Трек «Рецензия» получился не очень удачным, так что Александр Горбачев написал свою

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