Монеточка, Лана Дель Рей, Tool, Bon Iver, «АИГЕЛ», Slipknot и «Куртки Кобейна» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске: манифесты Монеточки и Ланы Дель Рей на злобу дня, возвращение легендарных Tool и Slipknot, а также много рока и протеста. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Монеточка «Гори гори гори»
Пока неважно, хорошо это или плохо с точки зрения чистого искусства, но в 2019-м году музыка опять становится важным активистским инструментом. Рэпер Фейс и группа IC3PEAK поют на многотысячном протестном митинге в центре Москвы, «Ногу свело!», Tequilajazzz, «Курара» и многие другие отказываются от участия в фестивалях-спойлерах столичной мэрии, а певица Монеточка записывает серьезную песню о лесных пожарах в Сибири с рефреном «Гори гори, моя страна».
Прямо скажем, музыкально не самая удачная и хитовая композиция, но очень сильная и красивая как жест, да и за одну строчку «Куда ни плюнь, куда ни глянь — сплошное государство» можно все сразу простить. Все средства, собранные от прослушивания этого трека, будут переданы добровольцам, которые борются с пожарами .
Лана Дель Рей «Looking For America»
Еще один пример мгновенного реагирования на новостную повестку. Певица Лана Дель Рей, потрясенная известиями о двух подряд массовых убийствах в США, сочиняет щемящую балладу об идеальной Америке, в которой нет места оружию, а вместо бомб в небе взрываются фейерверки. Не сиюминутное творение.
Tool «Fear Inoculum»
Американская прог-метал-группа Tool, одна из легенд и музыкальных тяжеловесов 1990-х, имеет весьма специфические и даже концептуальные отношения с шоу-бизнесом и собственными поклонниками. Лучше всего они описываются свежим мемом, согласно которому Дональда Трампа можно признать самым выдающимся из последних президентов США — ведь именно при его правлении Tool наконец-то выложили все свои записи в стриминговые сервисы, а также выпускают в конце августа первый за 13 лет альбом «Fear Inoculum». Каким он будет — исполинским, эпичным и мегаломанским — можно судить по заглавному, десятиминутному синглу. Армия преданных фанатов Tool останется довольной, для остальных — это вряд ли подъемная ноша.
Bon Iver «Naeem»
Невиданное по меркам 2019 года дело — четвертый альбом группы Джастина Вернона пришлось спешно выпускать раньше срока из-за его утечки в интернет. Казалось, в эпоху стриминга необходимость в пиратстве отпала сама собой. Зато щедрая порция свежей магии и шаманства от Bon Iver уже в нашем распоряжении. Без сомнения, это главная пластинка недели.
Слушать альбом «i,i» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«АИГЕЛ» «Оно выделяло тепло»
Центральный номер третьего альбома дуэта Айгель Гайсиной и Ильи Барамии. Невыдуманная провинциальная автобиография, в которой земным Эдемом для певицы оказывается крематорий напротив родного дома ее детства. Если бы дожил Алексей Балабанов, музыка «АИГЕЛ» стала бы саундтреком его фильмов.
Слушать альбом «Эдем» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Slipknot «Birth Of The Cruel»
Убедительное возвращение в форму ветеранов ню-металла — первый за пять лет альбом Slipknot демонстрирует невероятные оценки (93 из 100 баллов) в музыкальной прессе, моментально выбившись на первое место в списке альбомов года на авторитетном сайте-агрегаторе Metacritic. «Смерть дурака, рождение жестокого» — провозглашают музыканты в треке ниже. Жанр, увы, не предполагает существенной эволюции, и основными нововведениями для Slipknot образца 2019 года становятся свежие образы и маски, за которыми по традиции скрываются участники группы.
Слушать альбом «We Are Not Your Kind» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Jars «Мент»
Самая политизированная запись московского панк-трио Jars, весьма актуальная в свете протестной активности и полицейского произвола на столичных улицах. «Мент в этой песне — это человек, стремящийся сохранить статус-кво, а не представитель какой‑то конкретной профессии», — говорят музыканты. Как водится, главная интрига клипа, снятого Насто Соколовой, припасена на его последние секунды. Дождитесь, впечатляет.
«Казускома» «Я не могу»
Зрелищная хроника из жизни бандитов: грабежи, насилие, похищение человека и подрыв автомобиля. Постановочное дурачество в духе Тарантино, в котором настораживает лишь истошный протестный выкрик «Я не могу больше терпеть» в припеве.
Марика Хэкман «All Night»
Пластинка, продолжающая череду славных записей девушек с гитарами этого года — от Нилюфер Яньи и Стеллы Донелли до Clairo и Hatchie. Среди этой плеяды Марине Хэкман удаются особенно красивые мелодии, приправленные в меру интимными текстами и уютными аранжировками.
Слушать альбом «Any Human Friend» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Куртки Кобейна» «Люди на эскалаторах»
Группа «Би-2» небезуспешно косплеит Юрия Антонова при дельном соучастии Леонида Агутина и певицы Манижи. Все это в рамках очередного странного проекта Левы и Шуры «Куртки Кобейна», где среди прочих отметились Диана Арбенина, Антон Севидов, BrainStorm, Brazzaville и все та же Монеточка. Лучше слушать небольшими дозами.
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