Монеточка, Лана Дель Рей, Tool, Bon Iver, «АИГЕЛ», Slipknot и «Куртки Кобейна» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели 

Монеточка «Гори гори гори»

Пока неважно, хорошо это или плохо с точки зрения чистого искусства, но в 2019-м году музыка опять становится важным активистским инструментом. Рэпер Фейс и группа IC3PEAK поют на многотысячном протестном митинге в центре Москвы, «Ногу свело!», Tequilajazzz, «Курара» и многие другие отказываются от участия в фестивалях-спойлерах столичной мэрии, а певица Монеточка записывает серьезную песню о лесных пожарах в Сибири с рефреном «Гори гори, моя страна».

Прямо скажем, музыкально не самая удачная и хитовая композиция, но очень сильная и красивая как жест, да и за одну строчку «Куда ни плюнь, куда ни глянь — сплошное государство» можно все сразу простить. Все средства, собранные от прослушивания этого трека, будут переданы добровольцам, которые борются с пожарами .