В США за 13 часов произошли два массовых убийства. Трампа обвиняют в бездействии

Люди молятся возле импровизированного мемориала в знак памяти о погибших в Эль-Пасо. 4 августа 2019 года Mark Ralston / AFP / Scanpix / LETA

3 августа в городе Эль-Пасо (штат Техас) были убиты 20 человек, 26 получили ранения. Преступление произошло в супермаркете Walmart. Нападавший — 21-летний Патрик Крузиус — зашел в магазин и начал стрелять по случайным покупателям из винтовки. Крузиус затем сдался полиции и согласился сотрудничать со следствием. Прокуратура заявила, что рассматривает его действия как терроризм. Крузиусу грозит смертная казнь.

Патрик Крузиус при входе в магазин. Съемка с камер видеонаблюдения, полученная каналом KTSM 9 KTSM 9 / AFP / Scanpix / LETA

Убийца выложил в интернете манифест против мигрантов. Он назвал этот документ ответом на «латиноамериканское вторжение в Техас», которое якобы угрожает политике и экономике штата. Манифест объясняет, почему Крузиус, который жил в пригороде Далласа, совершил нападение за тысячу километров в Эль-Пасо — это город на границе США и Мексики, 80% его населения составляют латиноамериканцы. Среди погибших при стрельбе трое граждан Мексики; еще шестеро мексиканцев пострадали.

Крузиус одобрил — об этом он заявил в манифесте. Как и обвиняемый в нападениях в Новой Зеландии Брентон Таррант, Крузиус выложил свой манифест на 8chan — имиджборде, популярном среди ультраправых. После стрельбы в Эль-Пасо поставщик услуг безопасности заявил, что прекратит обслуживание 8chan из-за экстремистских идей, которые там распространяются. Но это вряд ли приведет к закрытию 8chan: имиджборд, вероятно, какое-то время будет недоступен, но потом сможет возобновить работу с помощью конкурентов Cloudflare, предупредила компания. Основатель 8chan Фредрик Бреннан, который не имеет отношения к сайту с декабря 2018 года, после стрельбы в Эль-Пасо призвал закрыть его.

Через 13 часов после нападения в Техасе произошло массовое убийство в Огайо. 24-летний Коннор Беттс открыл стрельбу возле одного из баров в городе Дейтон. Около места преступления случайно оказались полицейские. Они застрелили нападавшего примерно через 20 секунд после того, как тот открыл огонь. Но Беттс все равно успел убить девятерых и ранить 27 человек. Среди погибших оказалась его сестра, 22-летняя Меган Беттс; мужчина, сидевший рядом с ней в машине, получил ранения. Полиция заявила, что они втроем приехали в центр Дейтона за несколько часов до нападения. Что заставило Беттса открыть стрельбу, пока неизвестно.

В старшей школе у Беттса был «расстрельный список», рассказали CNN и The Washington Post несколько его бывших одноклассников (Беттс окончил школу в 2013 году). По их словам, об этом знали как ученики, так и администрация школы. Кроме того, как рассказали бывшие одноклассники, Беттс интересовался оружием. После школы он поступил в общественный колледж в Дейтоне, где изучал психологию. Полиция заявила, что раньше он не совершал крупных правонарушений — его только несколько раз поймали за превышением скорости. Винтовка, из которой он стрелял в людей у бара, была куплена легально.

Президент США Дональд Трамп осудил убийства. «Боже, благослови жителей Эль-Пасо. Боже, благослови жителей Дейтона», — написал Трамп в твиттере и в знак траура по погибшим распорядился на пять дней приспустить флаги США на государственных учреждениях. В ответ на вопросы журналистов о массовых убийствах, Трамп объяснил стрельбу в Эль-Пасо и Дейтоне в том числе «психическими проблемами» нападавших. Позднее он заявил, что демократам и республиканцам нужно объединиться ради реформы законов об оружии, «возможно, „поженив“ его с крайне необходимой иммиграционной реформой». Между тем, по данным Associated Press, с начала 2019 года в США произошло уже 22 . Их жертвами стали в общей сложности 125 человек.

Ведущие американские СМИ выпустили колонки о двух массовых убийствах за сутки. Большинство из них посвящены неспособности властей решить проблему вооруженного насилия. Колумнисты CNN Питер Берген и Дэвид Стерман отметили, что с 11 сентября 2001 года ни одна иностранная террористическая организация не совершила смертельных атак в США — теперь стране угрожает внутренний терроризм. The New York Times в редакционной колонке заявила об угрозе белого национализма и отметила, что если бы стрельбу в Эль-Пасо и Дейтоне устроили исламисты, Трамп не ограничился бы выражением соболезнований. The Washington Post написала целую речь, с которой, по мнению редакции, Трампу стоило бы выступить. Что касается лояльного президенту США канала Fox News, «Медузе» удалось найти там только одну колонку о стрельбе в Техасе и Огайо. Ее написал пастор и писатель из Сан-Антонио Макс Лукадо; он призвал «пригласить [в свою жизнь] Иисуса в это неспокойное время».

Ольга Корелина