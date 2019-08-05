Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги в знак траура по жертвам массовых убийств в Техасе и Огайо

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги на зданиях федерального правительства в знак траура по жертвам массовых убийств в и . Об этом он сообщил в твиттере.

По словам Трампа, флаги будут приспущены с 4 по 8 августа. «Мелания и я молимся за всех, кого затронули эти невероятные злодеяния», — написал американский президент.

На сайте Белого дома распоряжение Трампа пока не опубликовано. Оно есть на неофициальном сайте пула журналистов Белого дома, где выкладывают сообщения пресс-службы президента. В распоряжении говорится, что американские флаги в знак траура будут приспущены на всех общественных зданиях, военных и военно-морских базах, а также в посольствах США.

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