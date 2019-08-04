20 человек погибли при стрельбе в Техасе. Перед нападением стрелок выложил в интернете свой манифест

Сотрудники правоохранительных органов возле супермаркета Walmart в Эль-Пасо. 3 августа 2019 года Joel Angel Juarez / AFP / Scanpix / LETA

В городе Эль-Пасо (штат Техас) произошла стрельба в супермаркете Walmart, который находится возле торгового центра Cielo Vista Mall. В момент нападения в ТЦ находились более трех тысяч человек. В результате стрельбы 20 человек погибли и еще 26 пострадали (в том числе как минимум два ребенка), сообщили губернатор Техаса Грег Эббот и шеф полиции Эль-Пасо Грег Аллен. По меньшей мере девять раненых находятся в критическом состоянии. Среди погибших трое граждан Мексики; еще шестеро мексиканцев пострадали, заявили мексиканские власти.

Полиция задержала стрелка. Изначально сообщалось, что нападавших было несколько, но власти подтвердили задержание только одного подозреваемого. Это 21-летний белый мужчина из техасского города Аллен, расположенного примерно в тысяче километров от Эль-Пасо. Официально его имя не называется, но источники Associated Press и CNN заявили, что подозреваемого в нападении зовут Патрик Крузиус. Он не оказывал сопротивления при задержании.

Перед нападением стрелок выложил в интернете манифест, сообщил шеф-полиции Эль-Пасо; сейчас полиция проверяет, действительно ли он написал его сам. По информации CNN, манифест был опубликован на имиджборде 8chan менее чем за 20 минут до нападения. Он направлен против иммигрантов, в частности, латиноамериканцев, которые, как утверждается, «наводнили» Техас. Автор заявил, что согласен с позицией Трампа по вопросам иммиграции. Он также утверждает, что его вдохновило и что свое нападение он готовил меньше месяца. Дело о стрельбе Эль-Пасо будет рассматриваться как преступление на почве ненависти, заявил губернатор Техаса.

Эль-Пасо расположен на границе США и Мексики. По другую строну от границы находится мексиканский город Сьюдад-Хуарес, который считается главным перевалочным пунктом для мигрантов, которые хотят попасть в США. Кроме того, границу в Эль-Пасо ежедневно легально пересекают тысячи мексиканцев, которые направляются в Штаты на работу или за покупками. Около 80% населения округа Эль-Пасо (одноименный город — центр этого округа) составляют латиноамериканцы.

Дональд Трамп осудил стрельбу в Эль-Пасо. «Это была не только трагедия, но и акт трусости. <…> Нет никаких причин, которые могут оправдать убийство невинных людей», — написал он в твиттере. Инцидент в Техасе стал 21-м по счету массовым убийством в США с начала 2019 года. В предыдущий раз стрельба произошла 28 июля на гастрономическом фестивале в Калифорнии; тогда погибли три человека и 12 получили ранения.

Ольга Корелина