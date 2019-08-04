Девять человек погибли при стрельбе в Огайо. Это второе массовое убийство в США за сутки

Девять человек погибли и по меньшей мере 16 получили ранения при стрельбе в городе Дейтон, штат Огайо. Об этом сообщила местная полиция.

Стрелок также погиб. Его личность и мотивы пока неизвестны.

Как сообщает издание Dayton Daily News, стрельба произошла возле одного из баров в центре города. Нападавшего застрелили полицейские.

Это второе массовое убийство в США менее чем за сутки. 3 августа стрельба произошла в городе Эль-Пасо (штат Техас), расположенном на границе с Мексикой. В результате погибли 20 человек, еще 26 пострадали. Подозреваемый задержан, это 21-летний житель Техаса Патрик Крузиус. Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов.

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