Три человека погибли при стрельбе на гастрономическом фестивале в Калифорнии

По крайней мере три человека погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей 28 июля на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival на севере Калифорнии, сообщает Associated Press.

По данным CNN, преступник с ружьем, открывший стрельбу по посетителям, убит. Его мотивы неизвестны.

Ранее представитель городского совета Гилроя Дион Брассо заявлял The New York Times, что подозреваемый в стрельбе задержан. При этом он не исключил, что у злоумышленника мог быть сообщник.

Gilroy Garlic Festival проводится с 1979 года в парке Christmas Hill под Сан-Хосе. Ежегодно мероприятие посещают до 100 тысяч человек.