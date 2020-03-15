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Little Big, OQJAV, «Аигел», «Время и стекло» и шансон от лидера «Пасош» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: российский претендент на победу на «Евровидении» (если его, конечно, не отменят), кавер на «Гражданскую оборону» от OQJAV, новый русский шансон от Петара Мартича («Пасош») и Анны Зосимовой («На лицо»), пророческий клип «Аигел» и прощание с группой «Время и стекло». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!