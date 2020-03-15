Little Big, OQJAV, «Аигел», «Время и стекло» и шансон от лидера «Пасош» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: российский претендент на победу на «Евровидении» (если его, конечно, не отменят), кавер на «Гражданскую оборону» от OQJAV, новый русский шансон от Петара Мартича («Пасош») и Анны Зосимовой («На лицо»), пророческий клип «Аигел» и прощание с группой «Время и стекло». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Little Big «Uno»
Не выдающийся, но уже бьющий рекорды просмотров номер. Даже с этими танцами Ильич и ко легко покорят конкурс, который они давно переросли.
Ultraísta «Harmony»
Яркая мечтательная электроника от важного продюсера Найджела Годрича. Своего рода Radiohead без излишней меланхолии и с женским вокалом.
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OQJAV «Старость не радость»
Запоздалый, но внушительный постскриптум к прошлогоднему трибьюту Егору Летову. Еще пронзительнее и трагичнее, чем было в оригинале.
«Аигел» «Youʼre Born»
Клип, едва ли имевший это в виду, но ставший пророческой рифмой и метафорой путинского обнуления. Тот случай, когда жизнь подражает искусству.
Porches «Patience»
Аарон Мейн — потайная жемчужина инди-сцены Нью-Йорка. В треке «Терпение» он в роли грустного клоуна, которого избивают баскетбольными мячами.
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«Время и стекло» «Навсегда/Никогда»
Именитый и вполне себе эпохальный поп-дуэт Нади Дорофеевой и Алексея Завгороднего объявил о распаде. В прощальном клипе — воспоминания и слезы.
Porridge Radio «Sweet»
Новая всеобщая любимица критиков Дана Марголин все делает как надо — истерично поет и яростно терзает гитары. Не хватает только незаурядных песен.
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Flume и Toro y Moi «The Difference»
Спонтанный дуэт австралийского и американского диджеев. Легкий и прыгучий трек, годящийся как для утренней пробежки, так и для танцполов.
Shabaka and the Ancestors «They Who Must Die»
Главный джазмен Лондона Шабака Хатчинс рассуждает о кризисах человечества и конце истории. Тревожная музыка на стыке эпох в поисках нового языка.
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Анна Зосимова и Петар Мартич «Компас»
Молодежь всерьез переизобретает, как выразился однажды Олег Нестеров, шансон с человеческим лицом. Порой похоже на хорошую советскую эстраду.
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