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Little Big, OQJAV, «Аигел», «Время и стекло» и шансон от лидера «Пасош» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: российский претендент на победу на «Евровидении» (если его, конечно, не отменят), кавер на «Гражданскую оборону» от OQJAV, новый русский шансон от Петара Мартича («Пасош») и Анны Зосимовой («На лицо»), пророческий клип «Аигел» и прощание с группой «Время и стекло». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!

Little Big «Uno»

Не выдающийся, но уже бьющий рекорды просмотров номер. Даже с этими танцами Ильич и ко легко покорят конкурс, который они давно переросли.

Ultraísta «Harmony» 

Яркая мечтательная электроника от важного продюсера Найджела Годрича. Своего рода Radiohead без излишней меланхолии и с женским вокалом.

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OQJAV «Старость не радость»

Запоздалый, но внушительный постскриптум к прошлогоднему трибьюту Егору Летову. Еще пронзительнее и трагичнее, чем было в оригинале.

«Без меня» — спецпроект «Медузы» к 55-летию Егора Летова

«Аигел» «Youʼre Born»

Клип, едва ли имевший это в виду, но ставший пророческой рифмой и метафорой путинского обнуления. Тот случай, когда жизнь подражает искусству.

Видео с комментариями авторов

Porches «Patience» 

Аарон Мейн — потайная жемчужина инди-сцены Нью-Йорка. В треке «Терпение» он в роли грустного клоуна, которого избивают баскетбольными мячами.

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«Время и стекло» «Навсегда/Никогда» 

Именитый и вполне себе эпохальный поп-дуэт Нади Дорофеевой и Алексея Завгороднего объявил о распаде. В прощальном клипе — воспоминания и слезы.

Porridge Radio «Sweet»

Новая всеобщая любимица критиков Дана Марголин все делает как надо — истерично поет и яростно терзает гитары. Не хватает только незаурядных песен.

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Flume и Toro y Moi «The Difference»

Спонтанный дуэт австралийского и американского диджеев. Легкий и прыгучий трек, годящийся как для утренней пробежки, так и для танцполов.

Shabaka and the Ancestors «They Who Must Die»

Главный джазмен Лондона Шабака Хатчинс рассуждает о кризисах человечества и конце истории. Тревожная музыка на стыке эпох в поисках нового языка.

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Анна Зосимова и Петар Мартич «Компас»

Молодежь всерьез переизобретает, как выразился однажды Олег Нестеров, шансон с человеческим лицом. Порой похоже на хорошую советскую эстраду.

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Александр Филимонов