Лил Памп, Бульвар Депо, Антоха МС — и танцы в февральскую стужу «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: Лил Памп восхваляет себя, Boulevard Depo копается в себе, а Антоха МС и Amen 78 просто танцуют. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Лил Памп «Be Like Me»
18-летний рэпер Газзи Гарсиа, подаривший миру слово «эщкере», более полугода откладывал выход своего второго альбома, разумеется, из-за проблем с законом. Статусность на долгожданном «Harverd Dropout», недвусмысленно отсылающем к названию дебютного диска Канье Уэста, соблюдена по полной программе: здесь есть и тот самый клип-мем «I Love It» с квадратными плечами, и разнообразная звездная молодежь на подпевках, и дуэт с рэп-ветераном Лил Уэйном, в клипе на который Памп объясняет, почему все хотят быть похожим на него, ковыряясь в носу. Переслушивать не тянет.
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Boulevard Depo «Должен»
До определенного момента об уфимце Артеме Кулике могло сложиться представление как о всего лишь удачливом соавторе больших хитов нового русского рэпа — от теперь уже легендарных дуэтов с Pharaoh до недавних треков с Big Baby Tape. Однако последние релизы Boulevard Depo — прошлогодний «Rapp2» и свежий «Stay Ugly» — переворачивают этот образ, убедительно демонстрируя его сольный потенциал. На новом ЕР Кулик обходится вообще без приглашенных артистов, что выглядит вполне логичным — чем дальше, тем меньше его флегматичная читка и мрачная отрешенность вписываются в привычные рамки жанра.
Слушать альбом «Stay Ugly» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Антоха МС «Небеса»
Не самый свежий трек Антохи МС, записанный совместно с группами «Лауд» и Cream Soda, внезапно обзавелся очень красивым клипом: в нем музыкант разъезжает на стареньком красном кабриолете, играет на трубе и танцует в горах турецкой Каппадокии. То, что ролик снят в рамках рекламного проекта для йогуртового бренда, его совсем не портит.
Sleaford Mods «Kebab Spider»
Главные панк-рэперы туманного Альбиона к своему пятому альбому заметно подустали: в речитативе стало меньше цинизма, драм-машина замедлилась, а мелодии стали чуточку грустнее. Недаром британская пресса с куда большим интересом следит за словесными перепалками Sleaford Mods с их более молодыми коллегами по цеху Idles и Fat White Family, чем обсуждает художественную ценность пластинки «Eton Alive». Как бы там ни было, в жанре пролетарского пост-панк хип-хопа они все еще лучшие.
Слушать альбом «Eton Alive» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Modeselektor «Who»
Неожиданный дуэт — любимая техно-группа Тома Йорка спелась с рэпером Томми Кэшем, самопровозглашенным самым известным эстонцем в мире. Результат закономерен — перед вами пять минут отборной дичи. Впрочем, в своих сольных творениях Кэш умеет быть еще более провокационным.
Слушать альбом «Who Else» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Макулатура «Пальцы»
Петербургский дуэт завершил сотрудничество с мастером на все руки Феликсом Бондаревым из RSAC, и теперь новым продюсером группы стал бывший гитарист Дельфина Павел Додонов. А это значит, что отныне и без того депрессивное звучание «Макулатуры» стало яростнее, бескомпромисснее и безысходнее. Ценное пополнение в плейлист «Россия для грустных».
Dakooka «Стук»
Украинская певица Дакука способна составить здоровую конкуренцию своей соотечественнице Луне по части чувственного электропопа. Там, где Кристина Герасимова берет неприкрытой сексуальностью, Елена Еременко добавляет туманную загадочность с налетом криминальности.
The Cinematic Orchestra «A Promise»
В марте культовый британский The Cinematic Orchestra, лучше всех замешивающий электронику с джазом, выпускает первый за 12 лет студийный альбом. И судя по уже появившимся в эфире синглам, пластинка получится ничуть не хуже дисков «Man with a Movie Camera» и «Ma Fleur», по которым все меломаны сходили с ума в нулевые годы.
Jay Som «Simple»
Наша любимая рубрика «Девушка с гитарой». Если в Британии из молодежи за поддержание славных традиций в последнее время всецело отвечает прекрасная Нилюфер Янья, то в Америке это, безусловно, Мелина Дютерте, более известная под псевдонимом Jay Som. В 2017 году у нее вышел прорывной инди-альбом «Everybody Works»; с тех пор она закрепила свой успех несколькими мощными синглами, включая свежий «Simple», записанный специально для канала Adult Swim.
Amen 78 «Scandinavia»
Последний привет от московского ансамбля Amen 78. За неполные три года группа выпустила несколько весьма приятных инди-поп записей с рефренами вроде «Хорошо, что мне никогда не будет плохо» и «Господи, как же я хочу напиться» и вот теперь прощается со слушателями под утонченные «танцы в февральскую стужу». Освободившееся время участники Amen 78 намерены потратить на другие музыкальные проекты.