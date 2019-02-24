Boulevard Depo «Должен»

До определенного момента об уфимце Артеме Кулике могло сложиться представление как о всего лишь удачливом соавторе больших хитов нового русского рэпа — от теперь уже легендарных дуэтов с Pharaoh до недавних треков с Big Baby Tape. Однако последние релизы Boulevard Depo — прошлогодний «Rapp2» и свежий «Stay Ugly» — переворачивают этот образ, убедительно демонстрируя его сольный потенциал. На новом ЕР Кулик обходится вообще без приглашенных артистов, что выглядит вполне логичным — чем дальше, тем меньше его флегматичная читка и мрачная отрешенность вписываются в привычные рамки жанра.