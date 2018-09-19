«Прости тупых артистов»: Киркоров и Басков извиняются за песню «Ibiza» в пародии на клип Канье Уэста и Лил Пампа

Музыканты Филипп Киркоров и Николай Басков приняли участие во флешмобе #iloveitchallenge. Его участники пародируют клип Канье Уэста и Лил Пампа «I Love It» — в нем американские рэперы станцевали в сланцах и огромных костюмах с квадратными плечами.

В «Извинении за „Ibiza“» Киркоров и Басков ходят между стеллажей магазина «Ашан» в костюмах, символизирующих дизлайки, и просят прощения у своей фанатки. Поклонницу расстроило их совместное видео по мотивам песни «Ibiza», в котором исполнители дрались и издевались друг над другом. К сожалению, артистов не простили — в конце ролика женщина заявляет, что Басков и Киркоров для нее мертвы.

Клип Баскова и Киркорова Чикен Карри

В рамках этого же челленджа жители Белгорода станцевали в мешках. Авторы видео рассказали «Медузе», что изначально планировали залезть в диваны

Тем не менее, задумку белгородцев все-таки воплотили в жизнь. Ну почти

@kanyeWest @lilPump video got me like… #ILoveItChallenge George Purdy

Бывший инженер из Индии Джаст Сул постоянно пародирует звезд. Его версия «I Love It» за два дня набрала почти 2 миллиона просмотров в инстаграме

Некоторые в своих челленджах даже пытаются танцевать. В картонных коробках!

Иногда участники #iloveitchallenge снимают нечто необъяснимое