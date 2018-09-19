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«Прости тупых артистов»: Киркоров и Басков извиняются за песню «Ibiza» в пародии на клип Канье Уэста и Лил Пампа
Музыканты Филипп Киркоров и Николай Басков приняли участие во флешмобе #iloveitchallenge. Его участники пародируют клип Канье Уэста и Лил Пампа «I Love It» — в нем американские рэперы станцевали в сланцах и огромных костюмах с квадратными плечами.
В «Извинении за „Ibiza“» Киркоров и Басков ходят между стеллажей магазина «Ашан» в костюмах, символизирующих дизлайки, и просят прощения у своей фанатки. Поклонницу расстроило их совместное видео по мотивам песни «Ibiza», в котором исполнители дрались и издевались друг над другом. К сожалению, артистов не простили — в конце ролика женщина заявляет, что Басков и Киркоров для нее мертвы.