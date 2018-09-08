Киркоров и Басков выпустили пародийный клип о своем жестоком соперничестве. В конце оба погибают!

Филипп Киркоров и Николай Басков сняли юмористический клип на песню «Ibiza». Сюжет построен вокруг соперничества между певцами, которые устраивают друг другу подлости (Киркоров опрокидывает кабинку биотуалета, в которой находится Басков!). Видео заканчивается жестокой дракой артистов (Басков кусает Киркорова за нос!) и гибелью обоих.

Внимание! В ролике есть ненормативная лексика, туалетный юмор и шутки про внешность, возраст и даже домогательства. Если для вас это неприемлемо, посмотрите, как Канье Уэст и Lil Pump танцуют в гигантских костюмах.

Филипп Киркоров и Николай Басков — Ibiza StarPro

Кроме Киркорова и Баскова, в клипе снялись лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, певец Валерий Леонтьев, шоумен Гарик Харламов и телеведущий Андрей Малахов.