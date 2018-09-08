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Киркоров и Басков выпустили пародийный клип о своем жестоком соперничестве. В конце оба погибают!

Meduza
09:42, 8 сентября 2018
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Филипп Киркоров и Николай Басков сняли юмористический клип на песню «Ibiza». Сюжет построен вокруг соперничества между певцами, которые устраивают друг другу подлости (Киркоров опрокидывает кабинку биотуалета, в которой находится Басков!). Видео заканчивается жестокой дракой артистов (Басков кусает Киркорова за нос!) и гибелью обоих.

Внимание! В ролике есть ненормативная лексика, туалетный юмор и шутки про внешность, возраст и даже домогательства. Если для вас это неприемлемо, посмотрите, как Канье Уэст и Lil Pump танцуют в гигантских костюмах.
Филипп Киркоров и Николай Басков — Ibiza
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Кроме Киркорова и Баскова, в клипе снялись лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, певец Валерий Леонтьев, шоумен Гарик Харламов и телеведущий Андрей Малахов.

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