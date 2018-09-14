Белгородцы сняли бюджетную пародию на Канье Уэста и Лил Пампа: баранки вместо золотых цепей, пакеты вместо костюмов
Жители Белгорода сняли дешевую версию клипа на песню Канье Уэста и Лил Пампа «I Love It». В оригинальном видео музыканты были в костюмах с квадратными плечами и танцевали в гигантских сланцах. Россияне же в качестве одежды использовали клетчатые сумки, а вместо золотых цепей — связку баранок.
Вот как выглядел клип Уэста и Лил Пампа
А вот как — пародия на него
Изначально планировалось сделать костюмы с пятиметровыми плечами из ткани и деревянных каркасов — рассказали «Медузе» авторы видео. Также белгородцы хотели залезть внутрь диванов, но подходящей мебели так и не нашли, поэтому ограничились клетчатыми пакетами, напоминающими одежду рэперов. Прическу Лил Пампа быстро собрали из ниток; баранки захватили по пути на съемки.
В апреле авторы видео сняли ролик о неудачном запуске огромного самолетика в поддержку Telegram.