Vampire Weekend, Bring Me The Horizon, Foals — а также Слава КПСС (опять) против Оксимирона «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: возвращения Vampire Weekend, Foals и Apparat, преображение Bring Me the Horizon, очередной выпад Славы КПСС в адрес Оксимирона — а также очень хорошие песни от молодых певиц из Англии и Америки. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Vampire Weekend «Harmony Hall»
Vampire Weekend не было слышно шесть лет — за это время группу, в свое время заново доказавшую, что инди-рок может быть остроумным и эрудированным, подзабыли; к тому же оттуда ушел человек, отвечавший за звук. В общем, впору было ожидать плохого — ан нет: в «Harmony Hall» есть все, за что Vampire Weekend любимы (и нет ничего нового — но в данном случае это вряд ли проблема).
Foals «Exits»
Первый сингл с нового альбома одной из самых успешных британских рок-групп 2010-х (альбом будет состоять из двух частей и многозначительно называется «Все, что не сохранено, будет потеряно»). Клип с фехтовальщиками и депутатами похож на неплохую видеоинсталляцию, но сама песня впечатляет не слишком — есть в этой мелодии какой-то утомительный автоматизм.
Bring Me the Horizon и Grimes «nihilist blues»
Группа, сделавшая себе имя на патетическом металле, продолжает исследовать поп-музыку — эта песня уже примерно из области поздних Depeche Mode, что вряд ли комплимент, но как минимум забавно. Добавляют эффекта вкрадчивые шепоты певицы Grimes, которая лишний раз демонстрирует многогранность своих увлечений.
Слушать новый альбом Bring Me The Horizon «amo» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Florence + The Machine «Moderation»
Театрализованный философский госпел с хором, который хлопает в ладоши и топает в ритм: еще одно подтверждение тому, что Флоренс Уэлш умеет сочинять в лучшем смысле слова голливудскую поп-музыку — хоть сейчас на титры или в трейлер.
Broken Social Scene «All I Want»
Канадская группа-оркестр Broken Social Scene умеет сочинять песни-гимны, которые способны изрядно улучшить жизнь, даже когда тебе окончательно гнусно. Увы, эта — не из них; мелодия здесь больше подошла бы тем же Vampire Weekend, а энергетика довольно вялая. Будем надеяться, что дело просто в неудачном выборе сингла для нового альбома.
Apparat «Dawan»
Немец Саша Ринг подтверждает репутацию одного из самых нежных сочинителей в электронной музыке: его первая за шесть лет сольная вещь с формальной точки зрения предназначена для танцпола — хотя вообще-то ей впору лечить разбитое сердце. Такие песни мог бы сочинять Том Йорк — но почему-то не сочиняет.
Слава КПСС «Я буду петь свою музыку Diss»
Внимание! В данной песне звучит нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, просто послушайте следующий трек.
Лучше всего рэпер Слава КПСС умеет смеяться над другими — и предъявлять им претензии. Этот трек — из второй категории: как легко понять из названия, у автора вызывают много эмоций организаторы акции в поддержку Хаски. Главный пункт обвинения — в том, что защитники гражданских прав и свободы слова (и конкретно главный враг автора Оксимирон) снялись в фильме, который сделал их коллега Рома Жиган, известный главным образом тем, что избивал людей, которые говорили что-то, с чем он был несогласен, и угрожал им оружием (включая конкретно Оксимирона). Интересная вообще-то постановка вопроса; жаль, на него никто не ответит.
Нилюфер Янья «In Your Head»
Мы уже писали о том, что молодая жительница Лондона Нилюфер Янья, скорее всего, станет одним из главных музыкальных новичков 2019 года. Ее новая песня подтверждает эту гипотезу: к счастью, недостатка в талантливых женщинах с гитарами в последние годы нет — но даже на фоне сильных конкуренток Янья не теряется, сочиняя песни, которым как-то удается звучать одновременно громогласно и интимно.
Dawn Richard «sauce»
Когда-то луизианская девушка Дон Ричард участвовала в телевизионных певческих конкурсах и пела в одной группе с Пи Дидди, а последние годы записывает умный и чувственный низкочастотный Rʼn'B — чем-то это похоже на песни FKA Twigs. Большая слава этой музыке вряд ли светит, но вообще-то это один из лучших образцов жанра на сегодняшний день.
Слушать новый альбом Дон Ричард «new breed» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Better Oblivion Community Center «Dylan Thomas»
Лидер Bright Eyes Конор Оберст и певица Фиби Бриджерс, играющая, в частности, в прекрасном трио Boygenius, объединились в группу с непростым названием и сочинили десяток песен в духе американской инди-классики — они звучат так, будто могли быть записаны двадцать лет назад, и тем и прекрасны. А эта еще и посвящена прекрасному уэльскому поэту Дилану Томасу.
Слушать альбом Better Oblivion Community Center целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»