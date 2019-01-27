Vampire Weekend «Harmony Hall»

Vampire Weekend не было слышно шесть лет — за это время группу, в свое время заново доказавшую, что инди-рок может быть остроумным и эрудированным, подзабыли; к тому же оттуда ушел человек, отвечавший за звук. В общем, впору было ожидать плохого — ан нет: в «Harmony Hall» есть все, за что Vampire Weekend любимы (и нет ничего нового — но в данном случае это вряд ли проблема).