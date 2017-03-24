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Как жить полной жизнью при сахарном диабете Объясняем на гифках
«Медуза» и Акку-Чек уже рассказывали про сахарный диабет и отвечали на стыдные вопросы про это заболевание. Не секрет, что диабет влияет на ежедневное самочувствие и требует особенно внимательного отношения к здоровью. Но это не значит, что нужно во всем себя ограничивать и вести спартанский образ жизни. Объясняем на гифках, какие правила важно соблюдать при сахарном диабете, чтобы наслаждаться жизнью и делать (почти) все, что хочется.
Во-первых, диабет не приговор. Не нужно относиться к себе как к хрустальной вазе: ходите в рестораны, гуляйте, пробуйте новое. Главное, без фанатизма и крайностей.
Держать сахар в норме помогает спорт и любая физическая активность. Бегайте по утрам, катайтесь на велосипеде, играйте в бадминтон, запишитесь на аквааэробику или танцы. Хотя бы просто делайте зарядку. И не забывайте измерять сахар, чрезмерная физическая нагрузка может навредить.
Помните, что во время тренировок можно пораниться. Следите за всеми открытыми ранами и ссадинами (особенно на ногах). Будьте осторожны и обязательно лечите даже самые незначительные травмы, а если рана открытая — лучше приостановить тренировки. И не стесняйтесь обратиться к врачу, если сами не справляетесь.
Если у вас есть лишние килограммы, постарайтесь привести вес в норму. Это правда важно.
Если все-таки не удержались и съели кусок торта — не паникуйте. Через час после этого измерьте уровень сахара и скорректируйте дозу инсулина (если вы его используете).
Кстати, об инсулине. Колоть его нужно перед едой и соблюдать режим питания.
Совсем отказаться от сладкого — трудно. Да и незачем так себя мучить. Поэтому иногда балуйте себя, но делайте это правильно. В мире есть много сладостей кроме шоколада и печенья, которые вы точно еще не пробовали. Найдите рецепты для людей с диабетом и экспериментируйте! Главное, знайте меру и следите за количеством употребляемых углеводов.
А вот к покупным сладостям с пометкой «для людей с диабетом» лучше отнестись критически. Если на коробке печенья или конфет есть такая пометка — это совсем не значит, что можно зараз съесть всю пачку. Фруктоза, которой обычно в таких случаях заменяют сахар, — это, по сути, те же быстрые углеводы. Вам такого много есть нельзя. Да и калорий в этих продуктах не меньше.
Будьте начеку: некоторые производители добавляют сахар даже в обезжиренный творог и сельдь. И если в какой-то момент вам покажется, что весь мир вымазан невидимым майонезом, знайте: во многом так оно и есть.
Скажите нет перекусам на ночь глядя. Ладно, кого мы обманываем. Если все же очень хочется что-то съесть, выберите что-нибудь легкое. Например, морковку или цельнозерновой крекер.
Не согласны на это? Значит, вы не голодны. Закрывайте холодильник и отправляйтесь в кровать: сладкий сон — лучше шоколадки.
И не забывайте регулярно ходить к врачу. При диабете важно постоянно наблюдаться у специалиста, чтобы получать своевременные и индивидуальные рекомендации.