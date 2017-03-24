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Как жить полной жизнью при сахарном диабете Объясняем на гифках

«Медуза» и Акку-Чек уже рассказывали про сахарный диабет и отвечали на стыдные вопросы про это заболевание. Не секрет, что диабет влияет на ежедневное самочувствие и требует особенно внимательного отношения к здоровью. Но это не значит, что нужно во всем себя ограничивать и вести спартанский образ жизни. Объясняем на гифках, какие правила важно соблюдать при сахарном диабете, чтобы наслаждаться жизнью и делать (почти) все, что хочется.