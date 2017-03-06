Как не заболеть сахарным диабетом?
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1
Что это вообще такое?
Сахарный диабет — это сложное, комплексное заболевание. Оно возникает из-за того, что поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина (этот гормон играет важную роль в обмене веществ) или клетки становятся невосприимчивы к нему. Из-за этого в крови постоянно повышен уровень глюкозы — вещества, которое попадает в организм вместе с едой и служит топливом. Инсулин помогает клеткам усваивать глюкозу из крови, а при его нехватке — или если клетки стали невосприимчивы к инсулину — уровень сахара в крови может увеличиться до опасного для жизни уровня. Чаще всего, говоря о диабете, имеют в виду сахарный диабет 1-го и 2-го типа (хотя есть еще несколько других). При сахарном диабете 1-го типа иммунная система человека атакует его собственную поджелудочную железу, из-за чего она больше не вырабатывает инсулин. При диабете 2-го типа клетки теряют чувствительность к инсулину.
2
Хм, но ведь если у меня начнется диабет, я это сразу почувствую?
Совсем не обязательно. Обычно симптомы появляются, когда человек болеет уже достаточно долго.
3
И что это за симптомы?
В первую очередь усталость, жажда, чрезмерно частое мочеиспускание, резкая потеря веса, а если сделать анализ крови на сахар, то показатели будут повышенными. В любом случае, если у вас или ваших близких появились перечисленные симптомы, нужно обязательно обратиться к врачу.
4
Говорят, диабет — это болезнь пожилых людей. Мне до пенсии еще далеко, значит, можно пока не волноваться?
Нет, это заблуждение — будьте начеку. Риск заболеть сахарным диабетом 2-го типа действительно повышается с возрастом, но он все чаще встречается у людей среднего возраста и даже детей. А диабет 1-го типа вообще одно из наиболее распространенных хронических заболеваний, проявляющихся в детском возрасте.
5
У детей? И часто?
Чаще, чем кажется. За последние годы детей с сахарным диабетом 2-го типа стало во много раз больше. Например, в США сейчас ежегодно заболевает 11 человек из 100 тысяч, а в 1982 году этот показатель был только 0,7. В случае с сахарным диабетом 1-го типа — это 18,6 нового случая на 100 тысяч человек каждый год. В России, по данным на 2014 год, диабет 1-го типа есть примерно у 30 тысяч детей и подростков.
6
А как узнать, повышен ли у меня риск появления диабета?
Если кто-то из ваших близких родственников болел или болеет диабетом 1-го типа, значит, и у вас риск заболеть выше. Кроме того, диабет 2-го типа чаще развивается у людей с избыточным весом, которые не занимаются спортом.
7
Ну, вы меня напугали. А можно что-то сделать, чтобы не заболеть диабетом?
Можно попробовать. Но касается это только диабета 2-го типа — диабет 1-го типа предотвратить нельзя. В первую очередь нужно поддерживать в норме вес. Для этого врачи рекомендуют соблюдать специальную диету (больше зерновых, клетчатки) и заниматься спортом. Если же у вас есть лишние килограммы и никак не получается от них избавиться, то начиная с 40 лет нужно регулярно проверять уровень сахара в крови и следить за артериальным давлением.
8
А если я все-таки заболел, с диабетом можно нормально жить?
Конечно, главное — тщательно следовать рекомендациям врачей. Активный образ жизни, здоровая диета и постоянный контроль сахара в крови помогут если не предотвратить серьезные осложнения, вызванные диабетом, то хотя бы отложить их. Для самостоятельного измерения сахара в крови (перед первым измерением обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом) вам понадобится глюкометр, тест-полоска и устройство для получения капли крови. Тестирование нужно проводить натощак (за 8 часов до этого отказаться от еды и сладких напитков), а прямо перед взятием анализа — помыть руки теплой водой с мылом. Удобный глюкометр для самоконтроля можно найти у бренда Акку-Чек, с которым мы подготовили эти карточки. Так, пожилому и забывчивому человеку подойдет прибор Акку-Чек Перформа — он напоминает звуковым сигналом о том, что пора провести измерение. Людям с активным образом жизни стоит присмотреться к глюкометру Акку-Чек Мобайл — его удобно носить с собой и не нужно каждый раз менять тест-полоски, так что тестирование займет минимум времени.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
Партнерский материал. Что это такое?