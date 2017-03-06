Как не заболеть сахарным диабетом?

1 . Что это вообще такое?

2 . Хм, но ведь если у меня начнется диабет, я это сразу почувствую?

3 . И что это за симптомы?

4 . Говорят, диабет — это болезнь пожилых людей. Мне до пенсии еще далеко, значит, можно пока не волноваться?

5 . У детей? И часто?

6 . А как узнать, повышен ли у меня риск появления диабета?

7 . Ну, вы меня напугали. А можно что-то сделать, чтобы не заболеть диабетом?