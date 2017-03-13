Стыдные вопросы про сахарный диабет Правда ли нельзя есть сахар, а инсулин нужно колоть всю жизнь?

По данным на 2015 год, диабет есть у 4,4 миллиона россиян, среди которых примерно 30 тысяч детей и подростков . И число заболевших постоянно растет . У многих из нас есть близкие, друзья или приятели, которые знакомы с проблемой не понаслышке, но далеко не все знают, как это заболевание проявляется и как с ним жить. «Медуза» и Акку-Чек уже рассказывали про сахарный диабет , а теперь отвечаем на самые распространенные вопросы про это заболевание.

Сахарный диабет — это когда нельзя есть сладкое и постоянно нужно проверять уровень сахара в крови?

Грубо говоря, это так. Кстати, диабетикам продукты с сахаром есть можно, но в ограниченных количествах, главное — следить за уровнем сахара в крови. Проверяться нужно несколько раз в день. При этом важно понимать, что сахарный диабет — это не болезнь сладкоежек. Так, возникновение диабета 1-го типа не связано с чрезмерным употреблением сладкого. Он развивается, когда иммунная система человека атакует его собственную поджелудочную железу, из-за чего она больше не вырабатывает инсулин. В случае с диабетом 2-го типа сахар только косвенно является причиной заболевания — сам по себе он не вызывает диабет. Как правило, диабет 2-го типа появляется у людей с избыточным весом, к которому часто приводит неограниченное потребление высококалорийной пищи, в том числе сладостей.

Что еще, кроме сахара, нужно ограничить? Можно, например, просто заменить сахар на мед — он ведь полезный?

Чтобы составить план здорового питания при сахарном диабете и учесть особенности именно вашего организма, лучше всего обратиться к диетологу. Но есть и общие рекомендации. К примеру, желательно питаться три раза в день в одно и то же время и отказаться от жирных и высококалорийных блюд. Нужно перейти на «здоровые» углеводы, которые содержатся во фруктах, бобовых (фасоли, горохе и чечевице) и обезжиренных молочных продуктах.

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При диабете важно употреблять много клетчатки, которая содержится в орехах, овощах, цельнозерновой муке и пшеничных отрубях. Хорошей альтернативой мясу может стать рыба: желательно есть ее дважды в неделю, но только не жарить, а готовить на пару или запекать. А вот заменить сахар медом не получится — он для человека с диабетом даже вреднее, чем сахар. Такая же история с нектаром агавы и кленовым сиропом, которые в магазинах предлагают как здоровую альтернативу сахару.

И как понять, какие продукты вредные, а на какие нужно налегать?

Например, при помощи гликемического индекса — это показатель скорости, с которой содержащиеся в продукте углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Но здесь есть много нюансов и трудностей. Еще стоит внимательно изучать этикетки продуктов — правда, производители порой не указывают реальное количество сахара, например в соках. В таком случае обращайте внимание, указан ли в составе продукта мед, сахароза, глюкоза, декстроза, фруктоза, мальтоза, патока и гидролизованный крахмал — это все тот же сахар, только под другим названием. Также некоторые производители указывают количество добавленного сахара в продукте, но не указывают, сколько в нем содержится фруктозы. Поэтому все фруктовые напитки, соки и смузи лучше заменить на свежие фрукты, у которых гликемический индекс точно ниже.

Важно иметь в виду, что многие обезжиренные продукты тоже содержат сахар. Выбирая, что купить и съесть, держите в голове, что в идеале нужно потреблять не больше примерно 25 г сахара в день. Максимальная суточная норма сахара для детей 4–7 лет — это 19 г (5 чайных ложек сахара), для детей 7–10 лет — 24 г (6 чайных ложек сахара), для всех, кто старше 11 лет, — 30 г (7 чайных ложек сахара).

Людям с диабетом нужно избегать молочных продуктов с высоким содержанием жира, обработанных мясных изделий (попрощайтесь с сосисками и беконом) и выпечки. Важно понимать, что для человека с диабетом вредны не только продукты с высоким содержанием сахара, но также жирные и высококалорийные. В общем, если вы придерживаетесь основных принципов здорового питания, следите за размером порции и количеством углеводов — вы на верном пути.

Если вы случайно съели (ну не удержались) что-то сладкое и вредное — что будет и что делать?

Через два часа после еды уровень глюкозы в крови достигнет пика — и вы можете почувствовать усталость. В такой ситуации нужно измерить уровень сахара так, как вы это делаете обычно, и скорректировать дозу инсулина. Подобные срывы и поблажки, если они возникают из раза в раз, мешают контролировать уровень сахара в крови.

Старайтесь есть меньше сладостей. Это не значит, что от них нужно отказаться раз и навсегда (это миф). Иногда можно позволить себе немного сладкого, но исключительно в качестве лакомства и ни в коем случае не для утоления голода и быстрого перекуса. А для некоторых людей с диабетом сладкие напитки или таблетки глюкозы даже необходимы, когда уровень глюкозы в крови слишком низкий.

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Переходить на сладости с пометкой «для людей с диабетом» тоже не стоит: в них содержатся фруктоза и сорбит, насыщенные и трансжиры. Они так же, как и обычный сахар, влияют на уровень сахара в крови и часто оказываются даже более калорийными, чем обычные сладости. Лучше купите шоколад с повышенным содержанием какао (его все равно не много съешь) или шоколад с фруктовой, а не ореховой начинкой (ореховая более калорийная) — ешьте его понемногу и медленно, наслаждаясь вкусом.

Уколы инсулина придется делать каждый день до конца жизни — или только когда повысился уровень сахара?

При диабете 1-го типа уколы придется делать ежедневно. Если не использовать инсулин, человек просто-напросто умрет. И нет, это не «инсулиновая наркомания»: если утверждать обратное, то тогда нужно будет признать, что для всех людей наркотиком является воздух, потому что они без него не могут. При диабете 2-го типа сначала могут назначить таблетки, снижающие сахар, но если они не помогают, то назначается инсулин.

А спортом при диабете можно заниматься или нужно беречь себя от любых физических нагрузок?

Тут все индивидуально — точнее вам сможет сказать только врач. Однако известно, что при диабете умеренные физические нагрузки полезны, так как движение мышц приводит к увеличенному поглощению сахара мышечными клетками — и благодаря этому уровень сахара в крови снижается. Для людей с диабетом 2-го типа тренировки и вовсе необходимы: они помогают контролировать вес. Рекомендуется тратить 150 минут в неделю на любую аэробную активность (упражнения, которые повышают частоту сердечных сокращений и заставляют потеть) — подойдут быстрая ходьба, легкий бег, езда на велосипеде, аквааэробика, теннис и самый обычный бадминтон.

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Во время тренировок нужно соблюдать меры предосторожности и помнить, что во всем важна умеренность: из-за слишком большой физической нагрузки уровень сахара может резко упасть. К слову, за рубежом есть специально обученные собаки, которые чуют опасное снижение уровня сахара в крови во время тренировки и дают об этом знать хозяину.

Говорят, что у людей с диабетом хуже заживают любые раны. Это правда?

Зачастую это действительно так. Высокий уровень глюкозы в крови, вызванный сахарным диабетом, повреждает сосуды и нервные окончания. Из-за этого в руках и ногах плохо циркулирует кровь — это значительно затрудняет процесс восстановления кожи и заживления ран. Более того, если рана открытая и не заживает уже несколько месяцев, в отдельных случаях может развиться гангрена. Ровно поэтому человеку с сахарным диабетом очень важно контролировать открытые раны, ссадины, порезы и волдыри на ногах и обязательно лечить их должным образом.

А на сексуальную жизнь диабет влияет?

Да. Примерно 50% мужчин и 25% женщин сталкиваются с сексуальными проблемами или потерей сексуального желания из-за сахарного диабета. У мужчин диабет может привести к диабетической нейропатии и, как следствие, к проблемам с эрекцией и достижением оргазма (один из трех мужчин с сахарным диабетом страдает от эректильной дисфункции). Все возникающие нарушения обязательно нужно обсуждать с врачом, он подскажет, какие из проблем поддаются лечению. У женщин диабет может спровоцировать воспаление половых органов, появление молочницы и цистита.

Ну детей-то рожать можно или ребенок тоже родится с диабетом?

Рожать или нет, решать только вам. А вот будет ли у ребенка диабет — зависит от множества факторов. В большинстве случаев диабет 1-го типа развивается, когда ребенок наследует предрасположенность от обоих родителей. Если у отца диабет 1-го типа, вероятность того, что у ребенка будет диабет, — примерно 6%. Если женщина с диабетом 1-го типа родит ребенка до 25 лет, то для ребенка риск развития этого заболевания — 4%, а если после — то 1%. Если диабет 1-го типа у обоих родителей, то риск развития диабета для ребенка составит 10–25%.

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Если у женщины диабет 2-го типа (диагностированный до 50 лет), то риск того, что у ребенка будет диабет, — 14%. Если его диагностировали после 50 лет, то риск развития диабета у ребенка — 8%. Если же у обоих родителей диабет 2-го типа, то риск его возникновения у ребенка — 50%.

А я могу сделать так, чтобы у меня не было диабета?

Конечно, но только в случае диабета 2-го типа — диабет 1-го типа предотвратить не получится. Необходимо правильно питаться и быть физически активным. Если же у вас есть лишний вес, то начиная с 40 лет нужно еще и регулярно проверять уровень сахара в крови и следить за артериальным давлением.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.