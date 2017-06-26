шапито
Как вообще можно в здравом уме топить за Слизерин? Что случилось, когда я решила найти ответ на этот вопрос в фейсбуке
В декабре 2014 года журналистка «Медузы» Ольга Кузьменкова спросила у своих друзей в фейсбуке, почему некоторым фанатам «Гарри Поттера» так нравится самый ужасный факультет Хогвартса — Слизерин. Реплики к посту продолжают поступать до сих пор — и найти ответ на этот вопрос теперь почти невозможно. По просьбе редакции автор поста отмотала несколько тысяч комментариев к самому началу и рассказала, как развивалась дискуссия.
Еще проверьте, кем бы вы стали после Хогвартса, хорошо ли вы помните заклинания и прочтите Галину Юзефович про историю романа.
В декабре 2014-го я училась в английской магистратуре и очень скучала вдали от друзей. От эссе и учебников по малопонятным предметам пухла голова, мне смертельно хотелось сделать паузу и прочитать что-нибудь для души (а заодно подтянуть английский). Так мне в голову пришла мысль дочитать оставшиеся книги про «Гарри Поттера» — в школе я остановилась на пятом томе.
Я понятия не имела, во что ввязываюсь.
Разумеется, в истории про маленького волшебника я на стороне добра. То есть за Гриффиндор. И сам Гарри, и его друг Рон, и их подруга Гермиона — все из Гриффиндора. Гриффиндор — лучший факультет!
Но что меня всегда удивляло: есть люди, которые со всей серьезностью болеют за Слизерин. Обмотаются своими серо-зелеными шарфами и давай поклоняться ужасному Северусу Снейпу!
Я, если честно, немного побаивалась тех, кому по душе Слизерин. Ладно бы еще Пуффендуй или Когтевран (хотя за эти факультеты вообще непонятно, зачем нужно болеть). Но любить Слизерин — это за гранью моего понимания. Это все равно что признаваться в симпатии злу, темной магии, Волан-де-Морту, Малфою… Крэббу и Гойлу, в конце концов.
В общем, я решила, что раз уж я перечитываю «Гарри Поттера», то пора бы разобраться с теми, кому нравится Слизерин. Я знала, что даже среди моих друзей есть фанаты этого факультета, и поэтому я написала пост в фейсбуке. «Некоторые фанаты, так сказать, топят за Слизерин. Как вообще можно в здравом уме топить за Слизерин?» — такой вот вопрос.
Сначала мне никто не отвечал. Чтобы подчеркнуть всю серьезность этого вопроса, я написала первый комментарий сама: «Ответьте!»
И мне ответили.
Мне до сих пор приходят комментарии. На днях перевалило за восемь тысяч.
Если честно, вопросов в этом обсуждении больше, чем ответов. Например, как во вселенной «Гарри Поттера» обстоят дела с сексом? Можно ли наколдовать контрацепцию? Как «это» технически получилось у родителей Хагрида, из которых одна — великанша, а второй, так сказать, волшебник обычных габаритов? Занимаются ли сексом ученики Хогвартса — и если да, то где? И как сделать так, чтобы за милующейся парочкой не подглядывали картины?
Что там у волшебников с досугом? Представьте, что вы работаете в министерстве магии каким-нибудь средненьким делопроизводителем в условном отделе регулирования магических популяций и контроля над ними. Приходите вы вечером домой; дома жена, дети, совы, потрепанный кот. Что вы делаете? Читаете «Ежедневный пророк» и пьете сливочное пиво? Ну ладно, вы еще, может, квиддич обсуждаете. Раз в месяц, допустим, чистите совятник. И все, что ли? И так всю жизнь?
Есть ли в волшебном мире политика? Какая там политическая система? Почему всего одно министерство и куда подевалась политическая конкуренция? Действительно ли министр магии подчиняется британскому премьеру? Кстати, как в волшебном мире восприняли «Брекзит»? А может, «Брекзит» вообще стал итогом неудачной трансгрессии в масштабах всей страны?
Вопросов об устройстве волшебного мира очень много. Вот взять, например, экономику. Какой сейчас курс галеона? Можно ли наколдовать горы денег? Если да, то зачем работать? Если все вокруг — волшебники, то почему семья Рона живет за чертой бедности? Есть ли в волшебном мире магический велфер? Существуют ли микрокредиты? Можно ли взять в кредит, например, айфон?
Айфон и современные технологии — это вообще отдельная тема для размышлений. Магловские гаджеты волшебники, как известно, не жалуют. Выходит, в волшебном мире нет айфона? Но, может быть, он есть хотя бы у папы Рона, раз он любит собирать магловский мусор? А может, папа Рона еще и в фейсбуке сидит? Кстати, есть ли в волшебном мире интернет? Если да — это дает некоторое представление о досуге волшебников, но все-таки хотелось бы знать наверняка.
Вопросов много, ответов у меня нет, и не факт, что они есть даже у Роулинг. Хорошо, что мне хотя бы про Слизерин объяснили!
Итого: людям нравится Слизерин, потому что там, в отличие от Гриффиндора, не делят мир на черное и белое, не навязывают необходимость играть по правилам и не принуждают всех к миру и порядку. Еще выпускники Слизерина известны хитростью, умом и высокими магическими способностями, а гриффиндорцы часто сначала делают, а потом думают, то есть живут по принципу «слабоумие и отвага».
Так говорят сторонники Слизерина, но меня они все равно не переубедили. Гриффиндор — лучший факультет!