Как вообще можно в здравом уме топить за Слизерин? Что случилось, когда я решила найти ответ на этот вопрос в фейсбуке

Айфон и современные технологии — это вообще отдельная тема для размышлений. Магловские гаджеты волшебники, как известно, не жалуют. Выходит, в волшебном мире нет айфона? Но, может быть, он есть хотя бы у папы Рона, раз он любит собирать магловский мусор? А может, папа Рона еще и в фейсбуке сидит? Кстати, есть ли в волшебном мире интернет? Если да — это дает некоторое представление о досуге волшебников, но все-таки хотелось бы знать наверняка.