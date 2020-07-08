«Из горла лося виднелась маленькая человеческая ручка» Мы попросили читателей «Медузы» напугать нас легендами из разных уголков России. Вот что вышло
Мы обожаем жуткие истории и городские (а также сельские!) легенды. Поэтому попросили читателей прислать нам странные истории со всей России, которые обычно принято рассказывать ночью у костра. Из сотен историй мы отобрали лучшие. Каждую из них мы оценили с помощью испуганного эмодзи. Вот такого — 😨 Чем больше эмодзи, тем нам страшнее!
Внимание! Мы никак не можем проверить эти истории. Но легенды на то и легенды.
Калининград 😨
Андрей
Мальчик в заброшенном особняке на улице Тельмана до сих пор навещает свой дом и ждет уехавших родителей, которые оставили его там (никто не знает, случайно или нет). Мальчик верит, что мама и папа вернутся за ним, и тогда они все вместе покинут Кенигсберг.
Ликино-Дулево 😨😨
Пегасик
На краю нашего города расположено кладбище. На стыке этого кладбища и старых заброшенных садов есть местечко, где люди не могут сориентироваться. Казалось бы, кладбище — по левую руку, дорога — по правую. Но вокруг вдруг оказываются совершенно незнакомые места. То березы какие-то поднимаются, то сосны непонятно откуда берутся. И сам я несколько раз попадал в эту «аномалию». Вроде иду по дороге с полчаса, а кладбище так и не кончилось, все так же слева тянется. И рабочего с «железки» мы один раз с отцом выводили: шел за сливой дикорастущей, а какой-то черт его в малинник занес. Хочу компас купить и сходить на это место, посмотреть, не станет ли стрелка крутиться…
Саратов 😨😨
Мария
В районе санатория «Октябрьское ущелье» можно увидеть бабку с пустой стеклянной банкой. Она подходит к молодым людям и просит эту банку разбить за вознаграждение. Но ничего не выйдет — банка отпрыгивает от земли как мячик. После этого бабка уходит, а люди на глазах стареют. Так эта бабка отбирает у людей их годы жизни.
Никола-Ленивец 😨😨
Руфина
Некоторые жители деревни застали не только немецкую оккупацию и колхозы, но и работали на местного помещика Муромцева. И продолжают работать в местном арт-парке. Выглядят молодо, одеваются в современную одежду, ничем не выделяются. А если посетитель спросит, где искупаться, могут послать в соседнюю деревню. Хотя пляжа там нет давно, но некоторым он все же открывается в том виде, каким был десятилетия назад. Если вы пришли и увидели песчаный пляж, пасущихся коз, не входите в воду. Это река прошедшего времени, из нее вам не выбраться.
А пославшие вас моложавые старики выбирают из гостей Никола-Ленивца тех, кому пора покинуть мир живых.
Они по ночам незаметно заглядывают в палатки и номера постояльцев.
Сами не спят, не едят. Только делают вид.
Обнинск 😨
Владислав
В одном из городских парков, по легенде, живет дух женщины с зонтом. Говорят, она не дождалась своего суженого и утопилась в пруду, который обрамляет парк. Много лет назад фото с силуэтом женщины с зонтиком попало в местные газеты. Те, кому за 20, отчетливо помнят эту легенду.
Пермь 😨
Вера
В Перми много рек и маленьких притоков. Но есть одна река, которая и не река вовсе — Егошиха, проползающая через кладбище. На самом деле это огромный древний полоз, питающийся человеческими костями и изрыгающий золото. Поэтому, чтобы он не съел местное население, все мостики находятся на высоте не менее 15 метров.
Владивосток 😨
Алексей
Каждый полдень в центре города стреляет пушка. Но не для того, чтобы обозначить время. Каждый день снаряд попадает в Хозяина Залива, который уже почти сотню лет пытается затопить город. Он недоволен тем, что в окрестных бухтах больше не водятся киты. Иногда Хозяин Залива становится сильнее и наглее, во время июньских дождей и туманов, и слегка подтапливает город.
Великий Новгород 😨😨
Елизавета
В одном из парков Великого Новгорода, в отдалении от дорог и тропинок, стоит белая статуя лося. До недавнего времени у лося не было половины головы и рогов. Так он и простоял последние 40 лет. По ночам лось оживал и бродил в поисках одиноких детей, заблудившихся в парке. А потом съедал их в надежде вернуть свою голову. В 2008 году памятник отреставрировали, лосю приделали голову — видимо, надеялись прекратить его ночные скитания. По слухам, когда статуе устанавливали голову, из горла лося виднелась маленькая человеческая ручка…
Пенза 😨😨
Маша
Когда-то очень давно, еще при Брежневе, в Пензе решили построить метро. Через весь город — от микрорайона Арбеково до Южной поляны. Разработали план, написали в газетах. Счастливые жители начали представлять, как добираются до работы за 15 минут. Но прошел год, два, пять, десять…
Каждый раз, когда начиналась стройка, происходили загадочные вещи. Сначала котлован обрушился, потом пропали строители, а затем и стройматериалы. Не единожды на стройке замечали темные фигуры, странные огни, слышали вой и тихие стоны. Множились слухи, создавались легенды, появлялись новые маршруты автобусов.
В итоге провидица из Чемодановки развеяла мрак неизвестности: захоронения древнего племени располагались аккурат вдоль планируемых тоннелей метро. Это потревоженные духи мстили людям за то, что живые посмели нарушить их покой.
Рязань 😨😨😨
Кирюха
Там грибы с глазами… Их едят — они глядят!