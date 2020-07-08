«Из горла лося виднелась маленькая человеческая ручка» Мы попросили читателей «Медузы» напугать нас легендами из разных уголков России. Вот что вышло

Никола-Ленивец 😨😨

Руфина

Некоторые жители деревни застали не только немецкую оккупацию и колхозы, но и работали на местного помещика Муромцева. И продолжают работать в местном арт-парке. Выглядят молодо, одеваются в современную одежду, ничем не выделяются. А если посетитель спросит, где искупаться, могут послать в соседнюю деревню. Хотя пляжа там нет давно, но некоторым он все же открывается в том виде, каким был десятилетия назад. Если вы пришли и увидели песчаный пляж, пасущихся коз, не входите в воду. Это река прошедшего времени, из нее вам не выбраться.

А пославшие вас моложавые старики выбирают из гостей Никола-Ленивца тех, кому пора покинуть мир живых.

Они по ночам незаметно заглядывают в палатки и номера постояльцев.

Сами не спят, не едят. Только делают вид.