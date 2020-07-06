«Не смотрите в окна. Оно решит, что вы зовете его в гости» Тред о жутких легендах Санкт-Петербурга. Признаться, мы и сами испугались! 😨

Oleg Illarionov / Unsplash

Редактор Анастасия Корсак опубликовала жутковатый тред с городскими легендами Санкт-Петербурга. Из него можно узнать, как местные жители спасаются от злобных духов и что за чертовщина творится в перегонах метро. «Еще до переезда в Петербург я интересовалась фольклором этого города, но после переезда выяснилось, что большая часть городских легенд — это приманки для туристов. Вроде призраков в замках и проклятых мостов, — рассказала „Медузе“ автор треда. — И как-то само вышло, что мы с подругами создали собственный городской фольклор, подмечая необычные вещи, которые происходят в Петербурге. А потом мне захотелось объединить все эти фантазии в один тред. И по ходу повествования возникали новые мистические идеи и ассоциации». «Медуза» с разрешения автора публикует полный список этих городских легенд.

1

Мосты разводят не для кораблей. То, что по ночам выходит на улицы Васильевского острова — без глаз, без лица и без тела — не может перебраться на другую сторону.

Если вы остались на Васильевском острове на ночь — не смотрите в окна. Оно решит, что вы зовете его в гости. Что случается после того, когда оно стучится в двери — никто не знает, потому что свидетелей не остается.

Даже днем вы можете ощутить его присутствие, если неожиданно поняли, что запутались в линиях и улицах, и три раза выходите к одному и тому же дому. Тогда поворачивайте обратно и идите прямо. Не смотрите назад. Ему быстро наскучит, если вы перестанете чувствовать тревогу.

2

Если вы думаете, что самая опасная часть Петербурга — это старый фонд с домами-колодцами, то вы ошибаетесь. Местные духи уже привыкли к людям. А те, с окраин, кого недавно потревожили строители, еще совсем дикие.

Им негде скрыться: нет деревьев, овраги засыпаны, озера осушены. Они обживаются в подвалах и пережидают дни в подземных парковках. А по ночам принимают человеческий облик и подолгу стоят на одном месте в безлюдных дворах, глядя на свет фонарей.

Знаете, почему в многоэтажных новостройках заваривают мусоропровод? Крысы — это только оправдание. Те, кто путешествует по мусоропроводу, уже давно съели всех крыс. И теперь их интересует добыча покрупнее.

Если вам посчастливилось купить квартиру или снять жилье в Девяткино, Парнасе или на Ветеранах — будьте особенно осторожны. Создания, что обитали там до строительства, никогда не видели столько людей. И они обязательно захотят вас навестить.

Они стучат дважды. И никогда не звонят в дверь. Они принимают облик курьера или соседки. Они вежливы, они настойчивы. Главное — проникнуть внутрь. А если вы не впустите их, то они будут мстить. Вы думаете, что этот ежедневный шум — это сосед с перфоратором?

Этот звук поднимается из-под земли и проникает через этажи. Этот звук существовал, когда и самого Петербурга не было. Этот звук терялся в болотах и пугал перелетных птиц. Этот звук сводил с ума все племена, которые пытались поселиться в этих землях. И вас тоже сведет.

3

Когда вы спускаетесь в метро, то можете заметить, что из трещин в стенах льется вода. Это знак, что магическая защита прохудилась. Лучше обходить это место: вместе с водой в туннели проникают те, кто любит поиграть с припозднившимися пассажирами.

Вы никогда не видели, как чинят прохудившиеся стены в метро только потому, что вам не позволено. Лишь некоторые люди могут заметить людей, одетых в черное, которые стоят неподвижно и глядят на трещину, пока она срастается, а вода испаряется.

Ведра с водой, набранной из прохудившихся тоннелей, особые люди в спецодежде относят в подвалы Зимнего дворца, где хранят ее в кладовой за шестью дверьми. Там уже стоят сотни ведер. Пока никто не придумал, как их утилизировать, чтобы это не привело к ужасным последствиям.

4

Иногда поезд останавливается в тоннеле, и вы слышите далекое призрачное гудение, пока стены вагонов скрипят от напряжения. Это происходит перегон Существа, которое очищает тоннели от нечисти. Иногда Существо засыпает на станциях, и в этот день поезда там не останавливаются.

Alexander Kolyada / Unsplash

5

Заведения и организации, расположенные в старом фонде Петербурга, имеют привычку менять свое местоположение. Поэтому — не доверяйте картам. Вы вряд ли найдете место, которое искали, с первой попытки. Оно само откроется вам, если почувствует, что вы пришли по своему желанию.

6

Если вам встретился крошечный бар, который вы видите впервые в жизни на этой улице, но он выглядит так, будто находится здесь уже несколько лет — обязательно оставьте бармену чаевые и скажите доброе слово. Потому что этот бар держит не человек. Да и не бар это вовсе.

7

Иногда на Петербург опускается плотный и густой туман, идущий с залива. То начинает выпускать пар из ноздрей потревоженный древний зверь, который лежит на дне Финского залива. На самом деле залив очень глубокий, но спящий зверь занял почти все его дно.

Строительство домов и Лахты на берегу залива тревожит зверя все чаще, все глубже он вздыхает, все выше и быстрее бегут волны по заливу, все гуще становится туман. Однажды он пробудится. Но пока зверя укладывают спать обратно песнями особые люди, которых нанял «Газпром».

8

В Петербурге можно заметить целые районы заброшенных домов. Никто не знает, когда именно эти дома опустели и сколько времени они стоят, глазея на улицы черными стеклами. Просто однажды жители этих домов перестали слышать хлопки дверей, топот ног по лестницам, смех и крики.

С каждым днем больше и больше дверей не трогали человеческие руки, посуда и мебель рассыпались в пыль. Да и сейчас к этим домам не подходят, не сносят их и не ремонтируют: боятся, что странная домовая болезнь унесет с собой новых жильцов, их животных, их тарелки и цветы.

Можно увидеть, как старые дома обвешивают болотно-зеленой сеткой: так прохожих и случайных туристов защищают от порчи, которую они могут привезти в свои маленькие городки. И уже там их собственные дома начнут ветшать и пустеть.

9

Иногда можно заметить старух, которые приходят на широкие лужайки и начинают бросать чайкам крупные куски хлеба. Эти старухи жили здесь задолго до основания Петербурга. Чайкам и другим птицам нельзя хлеб; и вскоре они умирают. А старухи благодаря этому ритуалу продолжают жить.

FOTOGRIN / Shutterstock.com

10

По ночам в Петербурге нужно быть особенно осторожным. Не нужно бояться шумных компаний, разгуливающих по улицам: нужно бояться одиноких детей с серьезным взглядом; черных собак с красными ошейниками; групп людей в одинаковых деловых костюмах, у которых вместо рук — лапы.

Чтобы обезопасить себя, знающие люди оставляют местным духам подношения в виде недопитых бутылок с алкоголем возле входов во дворы, откуда не доносится свет фонарей и окон. В эти бутылки забираются уставшие духи, рассерженные от шума, и переживают в них белые ночи.

Иногда эти бутылки забирают ведьмы, которые коллекционируют спрятавшихся духов, и используют недопитый алкоголь, пропитанный злобой духа, для своих зелий и снадобий.

11

Если вам кажется, что за вами неотлучно следует странная темная фигура, что у людей вокруг исчезли тени, что окна стали чаще светиться розовым светом — лучше укрыться где-нибудь и переждать это время. Найдите вывеску «Шаверма 24» — там вас ждет защита и вкусная шаверма.

Стоит получше расспросить продавца шавермы — и он расскажет вам, что ночью к ним заходят псоглавые люди, ведьмы с черными как уголь лицами и даже зрачками; невидимки и существа, отражающие в себе внешность каждого человека, который на них посмотрит.

Они знают, что в этих местах нужно вести себя подобающе — на круглосуточных забегаловках в Петербурге стоит мощная защита от злых сил и даже налоговой инспекции. Это — мирная зона, где никого не проклянут, не украдут и не съедят. И не превратят в скитающегося призрака.

Анастасия Корсак