Иван Дорн, Тейлор Свифт, Муджус, The Cranberries — и норвежка Эрика Лундмоен из Питера «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: диско-триллер от Ивана Дорна и Вакулы, прощальный альбом The Cranberries, вольный кавер на «Буду погибать молодым» от Муджуса и талантливая дочь норвежского фермера Эрика Лундмоен. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Иван Дорн и Vakula «Во сне»
Весьма удачный творческий тандем Ивана Дорна с продюсером Вакулой представил свою вторую, вслед за синглом «Опомнись», совместную работу — расслабленный, но впечатляющий и незаурядный диско-хаус с элегантными партиями клавиш и саксофона. Вокруг песни был снят целый короткометражный фильм с лихим и остроумным сюжетом, где Дорн предстает своеобразным музыкальным Робин Гудом, спасающим редкие виниловые пластинки из лап криминальных дельцов. Финал остается за кадром, но его можно посмотреть здесь.
FKA twigs «Cellophane»
Певица и танцовщица Талия Дебретт Барнетт, одна из наиболее талантливых артисток своего поколения, вернулась с первым за три года синглом — очень красивым. Под минималистичный аккомпанемент фортепиано она нежно препарирует свои чувства, оборачивая их в целлофан, а в клипе — танцует на шесте и падает в бездну.
Тейлор Свифт «Me!»
Всеобщая любимица Америки наконец наигралась в роковую женщину-змею, которой предстала на своем предыдущем альбоме «Reputation», и вернулась к более привычному образу «дочки маминой подруги». Впрочем, запаса прочности на новом треке певицы хватает не очень надолго, и под конец этот сахарный бабл-гам-поп, записанный в дуэте с Брендоном Ури из группы Panic! at the Disco, становится уже совсем приторным.
Антоха МС «Бабки»
Как пишут в комментариях к этому ролику на ютьюбе: «Я человек простой, слышу Антоху МС, сразу пускаюсь в пляс». В этом же заключается и универсальный рецепт от самого музыканта. Даже в затруднительной финансовой ситуации, описываемой в песне «Бабки», он не унывает и продолжает танцевать, за что судьба вознаграждает его зимней рыбалкой.
The Cranberries «A Place I Know»
Альбом «In The End» с последними записями Долорес ОʼРиордан, скончавшейся в январе 2018 года, оказался ее настоящей лебединой песней. Многие из этих песен — такие же обезоруживающе простые, грустные и красивые — встают в один ряд с лучшими композициями одной из ключевых и любимейших певиц 1990-х.
Слушать альбом «In The End» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Rammstein «Radio»
Очередной клип от немецких индастриал-металлистов, в котором видеоряд интереснее самой музыки. Ролик, выполненный в черно-белой послевоенной ретро-стилистике, иллюстрирует нехитрую мысль о том, что любые попытки цензуры (конкретно здесь — запрета радио) ведут к неминуемой революции.
Муджус «Die Young!»
Новый трек Романа Литвинова преподносится как «радикальный рейв-манифест» — но это лишь ремикс на «Буду погибать молодым» Мистера Малого. Не понятно, чего такого радикального и оригинального в том, чтобы положить на прямую бочку сэмпл из незабвенного хита 1990-х. Камео самого исполнителя, уже далеко не такого молодого, в клипе на «Die Young!» только добавляет сюжету грустной карикатурности. Куда лучше с этой песней ранее обошлись Big Baby Tape и Boulevard Depo, сыгравшие бодрый кавер на новогоднем «Голубом Урганте».
Ride «Future Love»
Возможно, лучшая шугейз-группа всех времен и народов, воссоединившись спустя два десятка лет, вновь входит во вкус и открывает у себя второе дыхание. Вслед за альбомом «Weather Diaries» 2017 года музыканты анонсировали новую пластинку «This Is Not a Safe Place», которая выйдет в августе. Судя по открывающему синглу, Ride все еще удается самый насыщенный и интересный гитарный звук.
Flying Lotus «Spontaneous»
Первый за пять лет альбом электронщика Стивена Эллисона анонсировался максимально странным роликом с Дэвидом Линчем. Новые синглы — «Spontaneous» при участии группы Little Dragon и «Takashi» — вселяют куда большую надежду. Хотя даже при одном взгляде на треклист и список приглашенных гостей понятно, что пластинка «Flamagra» станет большим музыкальным событием 2019 года.
Эрика Лундмоен «Крыльями»
Новая хип-хоп дива Эрика Лундмоен родилась в семье норвежского фермера в Осло, детство провела с мамой в Петербурге, а дебютный альбом записала в Москве на лейбле группы «Мальбэк», параллельно обучаясь в Гнесинке. Диск «Источник» привлекает разнообразием: здесь есть, например, и уже нашумевший хит «Яд», и эффектная баллада «Крыльями», и дуэт с Рем Диггой. Но и на этом Эрика не собирается останавливаться и обещает дальше заняться роком.
Слушать альбом «Источник» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»