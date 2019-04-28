Муджус «Die Young!»

Новый трек Романа Литвинова преподносится как «радикальный рейв-манифест» — но это лишь ремикс на «Буду погибать молодым» Мистера Малого. Не понятно, чего такого радикального и оригинального в том, чтобы положить на прямую бочку сэмпл из незабвенного хита 1990-х. Камео самого исполнителя, уже далеко не такого молодого, в клипе на «Die Young!» только добавляет сюжету грустной карикатурности. Куда лучше с этой песней ранее обошлись Big Baby Tape и Boulevard Depo, сыгравшие бодрый кавер на новогоднем «Голубом Урганте».