Итак, вы посмотрели новых «Мстителей». Теперь можно обсудить концовку и «пасхальные яйца» И посмеяться над мемами вместе с нами!

«Я знал, что мой ответ на вчерашний спойлерный вопрос был грустным и трогательным, но я правда не ожидал, что проснусь и увижу, что так много людей будут писать мне, что они плачут. Если вы на работе — простите. Но то, что вы любите этих персонажей так же сильно, как и я, многое для меня значит»