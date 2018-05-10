шапито
Итак, вы посмотрели новых «Мстителей». Теперь можно обсудить концовку и «пасхальные яйца» И посмеяться над мемами вместе с нами!
Внимание: это материал для тех, кто уже посмотрел «Войну бесконечности» или по какой-то причине не боится никаких спойлеров.
Трейлер — это не совсем фильм
Зрители «Мстителей» обратили внимание на то, что некоторых сцен, показанных в трейлере «Войны бесконечности», в самом фильме нет. В первую очередь речь о кадре, где все супергерои бегут по лесу. Даже Халк, который, как мы знаем, отказался «выходить» из Брюса Беннера.
Если присмотреться, можно также обнаружить, что во время столкновения со Стивеном Роджерсом на перчатке Таноса в трейлере всего два Камня Бесконечности.
Один из режиссеров «Войны бесконечности» Джо Руссо рассказал, что некоторые сцены специально снимались только для трейлера — чтобы зрители не догадались заранее, что же произойдет в фильме.
Из фильма также пропала фраза Таноса: «Когда выстраиваешь баланс во Вселенной, обычно не до веселья. Но это веский повод для улыбки». По словам Руссо, фраза была в сценарии, но во время съемок ее заменили на более подходящую.
Мем: Танос уничтожает половину человечества
Что Грут сказал Ракете?
Одним из супергероев, исчезнувших от щелчка пальцами Таноса, стал Грут. Перед смертью он сказал еноту Ракете свое традиционное «Я есть Грут».
Как известно, у актера Вина Дизеля, озвучивающего Грута, в сценарии прописано значение каждого «Я есть Грут», которое он произносит. И один из зрителей решил узнать у режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна, что же значит прощальное «Я есть Грут».
Готовы?
Грут назвал Ракету своим папой. Учитывая, что молодой древоподобный гуманоид с самого рождения был под опекой енота, это объяснимо.
«Мстители» существуют в мире «Друзей» и «Бэтмена»?!
Пожалуй, самое необычное «пасхальное яйцо» в новых «Мстителях» — то, что в одной из сцен на заднем плане можно увидеть синего человека с усами. Это Тобиас Фанке, один из персонажей телесериала «Замедленное развитие», над которым когда-то работали братья Руссо, режиссеры «Войны бесконечности».
Благодаря этой отсылке «Мстителей» можно поместить во вселенную сериалов и мультсериалов — и проследить дальнейшую связь между персонажами. Например, в одном из эпизодов «Замедленного развития» появляется герой «Убойного отдела» детектив Джон Манч, которого можно найти еще в девяти телевизионных шоу (таким образом он их всех связывает). Так что в одной вымышленной вселенной с «Мстителями» могут оказаться герои сериалов «Друзья», «Секретные материалы», «Симпсоны» и «Гриффины». И даже сериала «Бэтмен» 1966 года.
P. S. Взгляните на логотип «Друзей» 😳
Убил ли вас Танос?
Танос щелчком пальцев уничтожил ровно половину Вселенной. Сайт didthanoskill.me предлагает пользователям испытать судьбу — нужно просто зайти на него и увидеть вердикт: «Танос убил вас во благо Вселенной» или «Танос вас пощадил».
Чуть больше шансов повлиять на свою судьбу у читателей Buzzfeed: издание сделало загадочный тест, в котором нужно выбрать одну из 24 карточек. После этого вам скажут, судьба какого супергероя вас настигла.
Мем: все рассыпается в прах
Главный мем, порожденный финалом «Войной бесконечности»: все в мире рассыпается в прах. Часто — со словами Человека-паука, обращенными к Тони Старку: «Я чувствую себя не очень хорошо».
Здесь опубликована подробная инструкция, как сделать такой же мем в «фотошопе». Но некоторые пользователи решили упростить себе жизнь — и шутят про то, что осталось от супергероев.
Мстители встречают героев «Истории игрушек»
Трейлер «Войны бесконечности», в котором главный злодей — Базз Лайтер.
Считаем потери
Что дальше?
Итак, Танос щелкнул пальцами и уничтожил половину всех живых существ — включая многих супергероев. Точнее, он перенес их в Мир Души — вселенную внутри Камня Души.
Издание DTF собрало ряд фанатских теорий о том, как будут развиваться события в четвертых «Мстителях». На «Кинопоиске» можно прочитать не только о том, что может произойти дальше, но и узнать, контракты каких актеров скоро истекают — и как это может быть обыграно в новом фильме.
При этом режиссеры «Войны бесконечности» братья Руссо объявили, что после щелчка Таноса пострадали перчатка и рука, на которую она была надета. Так что просто отобрать у Таноса перчатку и щелкнуть рукой еще раз не удастся: для этого нужно починить перчатку (или выковать новую) и найти кого-то крайне выносливого.
Сценарист фильма Кристофер Маркус добавил: «„Мстители 4“ не будут такими, как вы ожидаете. Это другой фильм. А еще… смерти [персонажей] реальны. Я просто хочу сказать: они настоящие, и чем раньше вы примете это, тем быстрее вы сможете перейти на следующий уровень печали».
Еще немного мемов
Настоящая мотивация Таноса
Многим мотивация Таноса в фильме может показаться натянутой — собрать очень мощную перчатку, чтобы с ее помощью уничтожить половину Вселенной, а не дать ресурсы всем нуждающимся?
Автор издания Daily Dot Гавия Бейкер-Вайтлоу смогла полюбить Таноса, изучив комиксы. Так, в серии «Перчатка Бесконечности» злодей тоже стремится уничтожить половину живых существ, но делает это, потому что влюблен в Смерть.
Сталкиваясь с безразличием со стороны Смерти, Танос решает привлечь ее внимание геноцидом, огромными космическими замками и победой над Мстителями. «Это удивительно проницательный портрет неприятного мужчины, который отчаянно хочет, чтобы женщина его любила, даже не думая о том, чего же хочет она», — пишет Бейкер-Вайтлоу.
Что значит сцена после титров
После финальных титров «Войны бесконечности» зрители видят Ника Фьюри и агента Марию Хилл в Нью-Йорке. Хилл рассыпается в прах, и Фьюри в последний момент (он тоже исчезнет) успевает нажать кнопку на устройстве, напоминающем пейджер. На экране устройства появляется иконка в форме звезды.
Эта иконка — эмблема Капитана Марвел, супергероини, которая еще не появлялась в фильмах Marvel. О ней скоро выйдет отдельный фильм, главную роль в котором сыграет Бри Ларсон. В картине расскажут о происхождении Капитана Марвел в 1990-е — и о ее знакомстве с Ником Фьюри.
Президент Marvel Studios Кевин Файги называл Марвел самым сильным супергероем в кинематографической вселенной Marvel, так что, возможно, она — последний шанс Мстителей на победу над Таносом.
Красный Череп нашелся
В фильме «Первый мститель» врагом Капитана Америки был бывший нацистский офицер Красный Череп. В финале картины Череп пытался использовать тессеракт — и после яркой вспышки исчезал.
Как выяснилось, Красный Череп не умер. Тот тессеракт был Камнем Пространства, и после того, как злодей попытался им воспользоваться, он оказался на далекой планете, где находился Камень Души. Именно Череп выходит навстречу Таносу и объясняет ему, что Камень Души можно получить, только пожертвовав любимым человеком.
А Халк — пропал
Брюсу Беннеру не удалось превратиться в Халка после того, как он вернулся на Землю. Вот что об этом сказал Джо Руссо:
«Я думаю, что люди интерпретировали это так, будто Халк испугался. <…> Я думаю, что если бы Халк мог ответить почему [он не появился], он бы сказал, что Беннеру он нужен только для драки. Думаю, ему надоело спасать Беннера».
Вонг тоже куда-то делся
Напарник Доктора Стрэнджа в середине фильма сказал, что ему теперь нужно приглядывать за Санктум Санторум, и исчез. И не появился даже во время решающей битвы! Теперь это мем.
Первый состав Мстителей набил себе татуировки
Актеры, сыгравшие первых Мстителей — Роберт Дауни-младший (Железный человек), Скарлетт Йоханссон (Черная вдова), Крис Хемсворт (Тор), Крис Эванс (Капитан Америка) и Джереми Реннер (Сокол), — набили себе одинаковые татуировки в форме логотипа организации.
И это очень продуманная татуировка: в ней спрятаны отсылки к каждому из супергероев.
Марк Руффало все заспойлерил еще год назад!
Актер, сыгравший Халка, рассказал, что «все умрут», а потом исправился: «не все». Но ему никто не поверил!
Телефон-раскладушка и пейджер. Почему?!
Некоторых зрителей удивило, что Тони Старк звонил Стиву Роджерсу по древнему телефону-раскладушке. Time объясняет, что это именно тот телефон, который Роджерс в конце «Гражданской войны» прислал Старку — на случай, если когда-нибудь понадобится с ним связаться.
Кстати, по словам братьев Руссо, если позвонить на номер Роджерса, можно услышать от него аудиосообщение.
Что за пейджер, который Ник Фьюри использует, чтобы связаться с Капитаном Марвел, не совсем ясно. Возможно, они не виделись с 90-х. А возможно, это сложная инопланетная технология в такой невзрачной упаковке.