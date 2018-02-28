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Оказывается, юный Грут из вторых «Стражей Галактики» — не тот же самый Грут, что был в первой части

Meduza
10:32, 28 февраля 2018

Режиссер Джеймс Ганн, снявший фильмы «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики 2», рассказал, кем юный Грут из второго фильма приходится взрослому Груту из первого. Это не один и тот же персонаж!

В конце первых «Стражей Галактики» Грут жертвует собой, чтобы спасти друзей. От деревоподобного существа остается небольшая ветка, из которой вырастает новый Грут.

Зрители верили, что это «перерождение» оригинального Грута, но оказалось, что это не так. По словам Ганна, юный Грут — это сын взрослого.

«Первый Грут мертв. Юный Грут — его сын»

О смерти первого Грута режиссер заявил, когда участвовал в споре о том, кого бы из милых киноперсонажей он спас — юного Грута или порга из «Последних джедаев». Ганн настаивал, что Грут — это разумное существо, тогда как порг — просто животное.

«Кого бы вы спасли?»

Фанаты, возмущенные словами Ганна о смерти первого Грута, попытались переубедить его. Они указывали на то, что юный Грут генетически полностью копирует своего предшественника.

«Нет! С научной точки зрения, юный Грут — точная генетическая копия взрослого. Так что это одно и то же растение, или, по крайней мере, это „близнецы“»

Но Ганн непреклонен: у юного Грута нет памяти своего отца, так что это новое существо.

«Во-первых, это может быть неправдой. Во-вторых, мои друзья Боб и Эрик Вайзенберг немного огорчились бы, услышав, что они — одно и то же существо»
«Прежде всего, у него нет памяти взрослого Грута. Взрослый бы знал, какую кнопку нажать!»
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