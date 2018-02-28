Режиссер Джеймс Ганн, снявший фильмы «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики 2», рассказал, кем юный Грут из второго фильма приходится взрослому Груту из первого. Это не один и тот же персонаж!

В конце первых «Стражей Галактики» Грут жертвует собой, чтобы спасти друзей. От деревоподобного существа остается небольшая ветка, из которой вырастает новый Грут.

Зрители верили, что это «перерождение» оригинального Грута, но оказалось, что это не так. По словам Ганна, юный Грут — это сын взрослого.

First Groot is dead. Baby Groot is his son. — James Gunn (@JamesGunn) February 27, 2018

О смерти первого Грута режиссер заявил, когда участвовал в споре о том, кого бы из милых киноперсонажей он спас — юного Грута или порга из «Последних джедаев». Ганн настаивал, что Грут — это разумное существо, тогда как порг — просто животное.

which one do you save pic.twitter.com/u69RFGneRA — Arielle Calderon (@Arielle07) February 27, 2018

Фанаты, возмущенные словами Ганна о смерти первого Грута, попытались переубедить его. Они указывали на то, что юный Грут генетически полностью копирует своего предшественника.

Nope!



Scientifically, Baby Groot is a perfect genetic clone of Big Groot.



They are therefore the same plant, or at the least 'twins'.@BethSkw https://t.co/ff2NPcAvWi — James Wong (@Botanygeek) February 27, 2018

Но Ганн непреклонен: у юного Грута нет памяти своего отца, так что это новое существо.

First of all, again, that may not be true. Secondly, my friends Bob and Eric Weisenberg will be a bit upset to hear that they are each other. https://t.co/fc7m1xZN0O — James Gunn (@JamesGunn) February 27, 2018