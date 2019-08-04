HAIM, СБПЧ, Игги Поп, ЛСП и Вадяра Блюз «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

ВИА им. Арсения Петровича «Светом фонарем»

Гитарная музыка снова в моде (фестиваль «Боль» тому яркое подтверждение), и в последнее время в России появляется все больше молодых групп, которые могли бы стать новым поколением условного «Нашего радио». Вернее, эти музыканты, выросшие на поп-роке Земфиры и «Мумий Тролля», таким поколением уже вполне себе стали, только «Наше радио» — из-за своего неповоротливого формата и ориентации на старый русский рок — их не заметит. Да это, слава богу, и не нужно — найдут своего слушателя сами.