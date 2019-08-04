HAIM, СБПЧ, Игги Поп, ЛСП и Вадяра Блюз «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске: летние хиты от сестер Хаим и МС Сенечки, возвращение крестного отца панк-рока Игги Попа, сингл СБПЧ к 3 августа, а также Вадяра Блюз в стиле хип-хоп. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
HAIM «Summer Girl»
Режиссер Пол Томас Андерсон заставил сестер Хаим бродить по улицам, постоянно избавляясь от лишней одежды. Саксофонное соло и «ту-ту-ту» в припеве явно намекают на великую песню Лу Рида «Walk on the Wild Side». Кажется, главный хит лета наконец написан.
СБПЧ «Кому»
«Кому какое дело, извини, что нас ждут очень горестные дни… что мы на дне проклятой западни… здесь раньше были мы, теперь они». Новый сингл СБПЧ явно того не предполагал, но невольно зарифмовался с событиями 3 августа в Москве. Группа презентовала его на Пикнике «Афиши» — и сыграла на фестивале совершенно выдающийся концерт, максимально постаравшись сгладить тяжелые ощущения публики от новостей о задержаниях на мирных демонстрациях в центре города.
Игги Поп «James Bond»
Шутка ли, восемнадцатая (!) сольная пластинка Игги Попа, которому в этом году стукнуло 72 года, выйдет уже в сентябре. По правде говоря, от первого — немного блеклого — сингла ощущения пока не самые радужные. Но это же Игги, он не будет самим собой, если еще не удивит нас.
Clairo «North»
Все важнейшие и лучшие альбомы прошлого года записали женщины (Mitski, Монеточка, Noname, Карди Би и так далее). В этом году эпоха матриархата в поп-музыке продолжается, в том числе благодаря юной Клэр Коттрилл из Массачусетса. Ее дебютный альбом, спродюсированный бывшим участником Vampire Weekend Ростамом Батманглиджем — складный и цепкий инди-поп без проходных мест. Такую пластинку можно крутить часами — не обременяет и вдохновляет.
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Gruppa Skryptonite «3×3»
Ироничный и кичливый клип, закрепляющий излюбленную триаду Скриптонита «Секс, рэп и баскетбол». Лучший момент — когда музыканты в образе игроков НБА 1970-х годов идут как супергерои по спортзалу, а затем выходят из себя на пресс-конференции с журналистами.
«Лауд» и МС Сенечка «Солнца поцелуй»
Уфимское трио «Лауд» исследует поп-джангл 1990-х. На подпевках — самый юный и добрый рэпер 2019 года. Этому лету, которого из-за перепадов погоды толком и не было, посвящают, пожалуй, даже слишком много гимнов.
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The Bird and the Bee «Ainʼt Talkin' 'bout Love»
Певица Инара Джордж и продюсер Грэг Керстин уже второй раз в карьере отдают должное своим кумирам. В 2010 году они записали альбом каверов на песни поп-дуэта Hall & Oates, а сейчас неожиданно обратились к наследию классиков хард-рока Van Halen. Местами, как, например, в треке «Ainʼt Talkin' 'bout Love», получилось очень утонченно и изящно. Вдобавок в живой телеверсии на барабанах подыграл Дэйв Грол.
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ВИА им. Арсения Петровича «Светом фонарем»
Гитарная музыка снова в моде (фестиваль «Боль» тому яркое подтверждение), и в последнее время в России появляется все больше молодых групп, которые могли бы стать новым поколением условного «Нашего радио». Вернее, эти музыканты, выросшие на поп-роке Земфиры и «Мумий Тролля», таким поколением уже вполне себе стали, только «Наше радио» — из-за своего неповоротливого формата и ориентации на старый русский рок — их не заметит. Да это, слава богу, и не нужно — найдут своего слушателя сами.
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ЛСП «Парень с блока»
История про обычного парня с района — белорусская версия. Песня и клип, обреченные на успех, хотя вкус авторам отказывает по всем фронтам. Если для вас не приемлем мат, не слушайте, он там есть.
Вадяра Блюз «Радары»
В рэп-тусовке музыкант Вадяра Блюз более-менее известен с начала десятых годов, но много и всерьез о нем начали говорить только сейчас, когда он стал артистом лейбла Gazgolder. «Радары» — его первый трек за три года, выдержанный в привычной и беспроигрышной стилистике: аккуратный хип-хоп, приправленный блюзовыми гитарами, и пацанская лирика, спетая с надрывной хрипотцой. При правильной поддержке команды Басты этому проекту светит бешеный успех.